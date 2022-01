V četrtek se na Madžarskem in Slovaškem začenja evropsko prvenstvo v rokometu, ki ga bo močno krojil covid-19. Ta je mnogim povzročal težave že med pripravami, zapleti pa se vrstijo tudi tik pred EP. Prvi nasprotniki Slovencev Severni Makedonci so v ponedeljek potrdili pet okužb v svojih vrstah, danes sledi novo testiranje, šele po tem bo znan seznam potnikov na EP, kamor naj bi se odpravili zgodaj popoldan. Kar 15 okužb so v zadnjih dneh našteli Srbi, Hrvati na prvenstvo stare celine potujejo brez dveh ključnih igralcev.

"Do danes se je zgodilo že marsikaj, in ko prebiram novice, težko rečem, kdo je zares favorit. Lahko se ti vse poruši dan ali dva pred začetkom turnirja," se je v sobotnem intervjuju nepredvidljivega položaja pred začetkom evropskega prvenstva dotaknil selektor slovenske reprezentance Ljubomir Vranješ.

Ta na prizorišče prvih dvobojev v Debrecen potuje danes, tako kot prva nasprotnica Slovencev v skupinskem delu Severna Makedonija, ki je dan pred odhodom prejela slabe novice. Na zadnjem testiranju pred potjo na Madžarsko je bilo pozitivnih pet članov severnomakedonskega tabora.

"Na današnjem PCR-testiranju vseh članov tabora Rokometne zveze Makedonije je bilo pet oseb, ki naj bi potovale na prvenstvo, pozitivnih," so med drugim v ponedeljek zvečer zapisali v sporočilu za javnost. Tamkajšnji mediji pišejo, da bi se člani, ki so prejeli pozitiven test - ni še jasno, za koliko igralcev gre -, ekipi lahko najhitreje pridružili na zadnji tekmi skupinskega dela (17. januarja), a so možnosti za to majhne.

Po pisanju ekipa.mk bodo danes opravili še eno testiranje ekipe. Šele po zadnjih rezultatih bo selektor Kiril Lazarov obelodanil spisek igralcev za EP, ki bodo na Madžarsko odpotovali zgodaj popoldan.

Srbi so na testiranjih v zadnjem tednu potrdili 15 okužb, pozitiven je tudi selektor Toni Gerona. Foto: Guliverimage

Srbi v zadnjem tednu potrdili 15 okužb, Duvnjak in Cindrić še vedno pozitivna

Hud udarec so v zadnjih dneh doživeli Srbi. Na testiranjih, opravljenih od 3. januarja, so potrdili 15 okužb. Med okuženimi je bilo devet rokometašev in šest članov osebja. Med temi je tudi selektor Toni Gerona. Brez selektorja bodo, vsaj na uvodu, Črnogorci, saj je pozitiven Zoran Roganović, v neprijetnem položaju so se znašli tudi Francozi ...

Aktualni evropski podprvaki Hrvati pa so potrdili, da sta ključna člena izbrane vrste Domagoj Duvnjak in Luka Cindrić še vedno pozitivna, tako da na prvenstvo potujejo brez njiju.

Slovenci danes na pot

Slovenci so priprave - v teh so zaradi okužbe ostali brez vratarja Urbana Lesjaka in pripravljalnih tekem z Italijo - v Zrečah končali v ponedeljek, po teh pa je Vranješ objavil končni seznam. "Pripravljalno obdobje lahko ocenim kot dobro. Imeli smo nekaj težav s poškodbami in preostalimi okoliščinami, povezanimi s koronavirusom. Kljub temu sem s potekom priprav zelo zadovoljen. Zdaj moramo pozitivne stvari s treningov prenesti v Debrecen in jih pokazati na tekmah. Treningi so eno, tekme pa nekaj čisto drugega," je pred odhodom v Debrecen povedal Šved na slovenski klopi.

Četa Ljubomira Vranješa bo prvenstvo odprla v četrtek ob 18. uri proti Severni Makedoniji. Foto: Guliverimage

Njegove varovance prva tekma čaka v četrtek ob 18. uri, ko jim bo nasproti stala Severna Makedonija, v soboto ob 20.45 se bodo pomerili z Danci, v ponedeljek ob 18. uri pa še s Črno goro.

"Rad bi, da pridemo v položaj, ko bo zadnja tekma v drugem delu še vedno odločala o tem, ali smo še v igri za polfinale. Upam, da pridemo tako daleč in da pridemo v položaj, v katerem bomo morali zmagati za uvrstitev v polfinale. Če nam bo to uspelo, bo to velik dosežek. Verjamem, da nam bo uspelo," je o ciljih na EP povedal Vranješ, ki je Slovence pred dvema letoma vodil do četrtega mesta.

Naslov bodo branili Španci.

Spored tekem slovenske reprezentance na EP: Prvi del, skupina A (Debrecen, Madžarska)

1. krog, četrtek, 13. januar:

18.00, Slovenija – Severna Makedonija 2. krog, sobota, 15. januar:

20.30, Slovenija – Danska 3. krog, ponedeljek, 17. januar:

18.00, Črna gora – Slovenija