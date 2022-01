Slovenci danes prvič proti Italiji

Na tekmi z Italijo bo slovenska ekipa pilila formo in preizkušala selektorjeve taktične zamisli. Italijanska reprezentanca, ki se na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem ne bo predstavila, je kvalifikacije za zaključni turnir stare celine končala kot tretja v skupini z Norveško, Belorusijo in Latvijo. Zadnji obračun slovenske in italijanske izbrane vrste sega v leto 2005, ko je bilo naše moštvo na sredozemskih igrah v Almerii boljše s 30:27.

Ekipa Slovenije se bo po preizkusu z Italijo vrnila v Zreče, nato pa se z istimi tekmeci znova spopadla na petkovi tekmi v Kopru. Na skrajni vzhod Madžarske bodo rokometaši in člani strokovnega štaba odpotovali 11. januarja.