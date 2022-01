Slovenci v sredo proti Italiji, selektor Vranješ vpoklical Nejca Cehteta

Rokometna reprezentanca Slovenije se bo pred odhodom na evropsko prvenstvo v Debrecen, kjer jo 13., 15. in 17. januarja čakajo tekme skupinskega dela proti Severni Makedoniji, Danski in Črni Gori, še na dveh pripravljalnih tekmah pomerila z izbrano vrsti Italije. Prvič že jutri v Trbovljah ob 20. uri.

Poškodovani Kljun odšel, Cehte prišel

Nejc Cehte je znova v reprezentanci. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Slovensko moštvo, ki je s pripravami začelo dan po božiču, od 2. januarja trenira v številčnejši postavi. V Zrečah sta se reprezentančni zasedbi po novem letu priključila slovenska predstavnika v nemškem državnem prvenstvu, Miha Zarabec in Urh Kastelic. Reprezentančni tabor je zaradi poškodbe dlani na tekmi proti Hrvaški, ki jo je naša izbrana vrsta dobila s 33:28, zapustil Tadej Kljun, na položaju desnega zunanjega pa je praznino zapolnil Nejc Cehte. 29-letni Posavec, ki brani barve TSV Hannovra, je v dresu z državnim grbom do sedaj zbral 37 nastopov.

"Vabilo v reprezentanco me je razveselilo. V čast mi je zastopati svojo državo. Upam, da se bomo držali načrtov in dosegli rezultat, ki si ga želimo. Imel sem nekaj več dopusta kot ostali, a moram to nadoknaditi v naslednjih dneh. Predvsem moram z ekipi priti v stik v taktičnem smislu. Od tekme z Italijo pričakujem borbo in zmago," je povedal ob prihodi v Zreče.

Za tekmo z Italijo kandidirajo ...

Za nastop na tekmi z zahodnimi sosedi bodo kandidirali krilni rokometaši Tilen Kodrin, Tilen Sokolič, Blaž Janc in Gašper Marguč, zunanji rokometaši Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Vid Levc, Jure Dolenec, Matic Grošelj, Rok Ovniček in Nejc Cehte, srednji zunanji Staš Skube, Miha Zarabec in Domen Makuc, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matic Suholežnik in Vid Poteko ter vratarji Urh Kastelic, Jože Baznik in Aljaž Panjtar.

Preizkušnja z Italijo bo slovenski ekipi služila za piljenje forme in preizkušanje selektorjevih taktičnih zamisli. Italijanska reprezentanca, ki se na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem ne bo predstavila, je kvalifikacije za zaključni turnir stare celine končala kot tretja v skupini z Norveško, Belorusijo in Latvijo. Zadnji obračun slovenske in italijanske izbrane vrste sega v leto 2005, ko je bilo naše moštvo na sredozemskih igrah v Almerii boljšo s 30:27.

Ekipa Slovenije se bo po preizkusu proti Italiji vrnila v Zreče, nato pa se z istimi tekmeci znova spopadla na petkovi tekmi v Kopru. Na skrajni vzhod Madžarske bodo rokometaši in člani strokovnega štaba odpotovali 11. januarja.

Pripravljalni tekmi slovenske reprezentance: Sreda, 5. januar (Trbovlje - dvorana Polaj):

20.00, Slovenija - Italija Petek, 7. januar (Koper - arena Bonifika):

19.00, Slovenija - Italija