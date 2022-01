V Zreče prispeli tudi "Nemci": Treba se je samo znova privaditi na znane obraze

V Zrečah so se po dvodnevnem novoletnem oddihu znova zbrali člani moške rokometne reprezentance, ki bo na Štajerskem nadaljevala s pripravami na evropsko prvenstvo, ki ga bosta od 13. do 30. januarja gostili Madžarska in Slovaška.

Rokometna izbrana vrsta selektorja Slovenije, Ljubomirja Vranješa, je po povratku v Zreče opravila prvi trening v novem koledarskem letu. Reprezentančno moštvo je leto 2021 zaključilo v zmagovitem slogu, v dvorani Zlatorog je bilo na prvi v nizu treh pripravljalnih tekem pri odhodom na evropsko prvenstvo boljšo od zasedbe sosednje Hrvaške s 33:26 (17:15).

V dneh pred potjo v Debrecen, kjer bodo Slovenci za preboj v nadaljevanje tekmovanja iz skupine A tekmovali s Severnimi Makedonci, Danci in Črnogorci, bodo slovenski rokometaši svojo pripravljenost preizkušali na dveh obračunih z reprezentanco Italije. Ljubiteljem rokometa v Trbovljah se bo Slovenija predstavila v sredo, 5. januarja, dva dni za tem pa se bodo z zahodnimi sosedi pomerili še na koprski Bonifiki, sporočajo iz Rokometne zveze Slovenije.

"Treba se je samo znova privaditi na znane obraze"

"Dobri odnosi s preteklosti niso zbledeli, komaj čakamo, da se vse skupaj začne zares," je našpičen Miha Zarabec. Foto: Reuters "Vedno je lepo priti v domače kraje, sploh ko se z reprezentančnimi soigralci tako dobro razumemo in vlada odlično vzdušje. Dobri odnosi s preteklosti niso zbledeli, komaj čakamo, da se vse skupaj začne zares. V kratkem času pred prvenstvom moramo izpiliti vse podrobnosti, zato vsak dan delamo tako na igri v obrambi kot igri v napadu. V vseh elementih igre imamo še nekaj prostora za napredek. V preostalih dneh pred prvenstvom moramo dati vse od sebe, da se dvignemo na višjo raven," je ob prihodu v Zreče povedal Miha Zarabec, član nemškega Kiela, ki se zaradi tekem v bundesligi ni udeležil prvega zbora.

Z zamudo je v reprezentančni tabor prispel še en bundesligaš, Urh Kastelic, član Göppingena. "Za nas vratarje je nekoliko lažje, tudi ko se ekipi priključimo kasneje. V klubskem dresu sem igral še po božiču, tako da sem ostal v tekmovalnem ritmu. Treba se je samo znova privaditi na znane obraze. Za reprezentanco in državo se zmeraj igra s srcem in vsi smo veseli, da smo tukaj. V zadnjih dneh pred prvenstvom moramo še izboljšati igro v obrambi, na kateri je bil poudarek že v prvem delu priprav. Ne ostane nam več veliko treningov in pa dve tekmi. Upam, da bomo blesteli v obrambi, saj to olajša delo nam vratarjev," je povedal.

Tretji "Nemec", ki je Vranješu manjkal na prvem sklopu priprav in na prvi pripravljalni tekmi s Hrvaško, je Urban Lesjak (vratar Hannovra).

Pripravljalni tekmi slovenske reprezentance: Sreda, 5. januar (Trbovlje - dvorana Polaj):

20.00, Slovenija - Italija Petek, 7. januar (Koper - arena Bonifika):

19.00, Slovenija - Italija

Spored tekem slovenske reprezentance na EP: Prvi del, skupina A (Debrecen, Madžarska) 1. krog, četrtek, 13. januar:

18.00, Slovenija – Severna Makedonija 2. krog, sobota, 15. januar:

20.30, Slovenija - Danska 3. krog, ponedeljek, 17. januar:

18.00, Črna gora - Slovenija

Preberite še: