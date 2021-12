Po velikanski smoli je čas za novo priložnost

Slovenski rokometaši v teh dneh v Zrečah pilijo formo pred evropskim prvenstvom na Madžarskem in Slovaškem, ki ga bo četa Ljubomirja Vranješa začela 13. januarja z obračunom proti Severni Makedoniji. Zelo motiviran je tudi član Celja Pivovarne Laško, ki mu jo je na zadnjem velikem tekmovanju zagodel koronavirus. Kodrin je namreč že pred lanskim svetovnim prvenstvom v Egiptu prebolel covid-19, a je ob prihodu na letališče v Egiptu njegov test pokazal okužbo.

Zaradi tega sta bila Kodrin in vratar Urh Kastelic, ki se mu je zgodilo enako, ves čas ločena od ekipe, kljub temu da nista kazala nobenih znakov okužbe. Kodrin se je nato po vseh peripetijah izbrani vrsti lahko priključil v drugem delu prvenstva. Zaradi poškodbe je bil primoran izpustiti tudi kvalifikacije za olimpijske igre. Zdaj povsem zdrav in dobro pripravljen z vseh vidikov upa na boljše prvenstvo.

Lani se je na svetovnem prvenstvu ekipi pridružil šele v drugem delu turnirja. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zagotovo bomo skozi ta kratki pripravljalni ciklus izpili še malenkosti. Že v prejšnji reprezentančni akciji jeseni je bil velik poudarek namenjen obrambi, zagotovo bo poudarek tudi tokrat na tem in na čim hitrejšem prehodu v napad. Mislim, da bo načrt tak," je pred enim izmed treningov dejal Kodrin.

Najprej proti Hrvaški

Slovence že v sredo čaka prva pripravljalna ovira pred prvenstvom. V Celju se bodo pomerili s Hrvaško, prihodnji teden pa jih na domačih tleh čakata še srečanji z Italijo. "Hrvaška je zelo močen nasprotnik, tekmi z Italijo pa bosta po mojem mnenju povsem odvisni od nas in naše predstave. Če ne bomo pravi, so lahko tudi Italijani zahteven nasprotnik. Vsekakor pa mislim, da je kakovost na naši strani, a glavni kazalnik bo to, kako bomo upoštevali selektorjeve napotke in da bomo na svoji strani odigrali čim boljše tekme," je prepričan Kodrin.

V sredo se bodo Slovenci pomerili s Celjani. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Nekako zdaj že vsako leto vemo, da bodo praznični dnevi krajši. Počitka bi si gotovo želeli, a takšen je urnik, kar je postalo že samoumevno. Kar zadeva sistem, se s fanti v reprezentanci že dobro poznamo, tako da pri tem hudih težav nimamo, je pa dejstvo, da je urnik natrpan," pravi.

Slovenijo na prvenstvu že v prvem delu čakajo izjemno zahtevni tekmeci, v nadaljevanje turnirja pa se bosta prebili le prvi dve ekipi. "Za Dansko že vemo, za kako veliko ekipo gre. Tudi Severna Makedonija in Črna gora imata dobri ekipi, tako da bomo morali biti zbrani na prav vsaki tekmi. Vsekakor pa tako kot že ves čas poudarjamo, da gremo tekmo za tekmo. Če računaš na kakšne načrte za naprej, se lahko hitro opečeš, tako da mislim, da bomo osredotočeni predvsem na prvo tekmo," pravi 27-letni rokometaš.

Konec te sezone se mu izteče pogodba s Celjem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kodrin je že od leta 2014 zvest Celju Pivovarni Laško, s katerim letos prvič ne nastopa v ligi prvakov. Celjani v tej sezoni po izpadu iz kvalifikacij za evropsko ligo igrajo le v državnem prvenstvu, v katerem pa po 13 odigranih krogih še ne poznajo poraza.

"Urnik je zdaj brez evropskih tekem veliko bolj sproščen. Je pa s tem na sporedu tudi veliko več treningov. Nekoč smo potovali, se regenerirali, zdaj je časa za treninge več, a so tudi bolj intenzivni. Tako da če povem čisto po pravici, sem raje utrujen od dveh tekem kot od več treningov (smeh, op. p.). Verjetno je podobno tudi pri preostalih igralcih," pravi Kodrin.

Slovenskemu rokometašu konec te sezone s Celjem poteče pogodba, z dobrimi predstavami pa so ga na svoj radar že ujeli tudi nekateri tuji klubi. "Zagotovo je želja tudi selitev v tujino. Pogodba v Celju se mi izteka, nekaj smo se že dogovorili, nekaj se že dogaja, ni pa še nič dokončnega. Zdaj je čas za reprezentanco, potem pa bomo naprej razmišljali o teh stvareh," je še sklenil Celjan.

