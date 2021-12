Časa ni veliko, selektor razkril svoj prvi cilj

Slovenska rokometna reprezentanca se je v nedeljo, kot je to zdaj že običaj, zbrala v Zrečah, kjer je uradno začela priprave pred evropskim prvenstvom, ki ga bosta med 13. in 30. januarjem gostili Madžarska in Slovaška. "Prvi cilj je, da premagamo Severno Makedonijo, potem se bomo pogovarjali naprej," je na uvodu v sklepni del priprav pred turnirjem stare celine odločno dejal selektor Ljubomir Vranješ.

Slovenski rokometaši so dan po prihodu v tradicionalno pripravljalno bazo v Zrečah že pospešeno in odločno začeli priprave na bližajoče se evropsko prvenstvo. Slovenci bodo prvo tekmo na prvenstvu odigrali 13. januarja v Debrecenu na Madžarskem, kjer se bodo najprej pomerili s Severno Makedonijo, v prvem delu pa jih čakata še srečanji s Črno goro in Dansko.

Poudarek na fizični pripravljenosti

Selektor Ljubomir Vranješ je v nedeljo v Zrečah pozdravil vse rokometaše, ki jih je uvrstil na širši spisek priprav, manjkali so le Miha Zarabec, Urban Lesjak in Urh Kastelic, ki se bodo zaradi klubskih obveznosti reprezentanci pridružili v prvih dneh novega leta. Vzdušje v reprezentanci je tako kot vedno dobro, veseli tudi dejstvo, da med reprezentanti za zdaj ni večjih težav s poškodbami, prav tako pa vsi že komaj čakajo začetek novega velikega tekmovanja, na katerem bo Slovenija branila četrto mesto izpred dveh let.

"Prvi cilj je, da se fantje najprej malce rehabilitirajo po prihodu iz klubov. Večina jih je sicer v dobrem stanju, saj so iz klubov prišli že pred desetimi dnevi, tako da so imeli dovolj časa za počitek. Moramo se posvetiti moči, tako da bomo veliko trenirali tudi v fitnesu, da še malce dvignemo raven naše fizične pripravljenosti. Hkrati pa se bomo posvetili svoji igri, rokometu, izboljšati moramo še veliko detajlov igre. To je cilj za te dni, do začetka januarja, ko se nam bodo pridružili še igralci iz bundeslige," je pred začetkom jutranjega treninga dejal prvi mož reprezentance Vranješ.

Spisek 21 igralcev



Vratarji: Jože Baznik (Cesson Rennes), Aljaž Panjtar (Gorenje Velenje), Urban Lesjak (Hannover) in Urh Kastelic (Göppingen)

Krilni igralci: Gašper Marguč (Veszprem), Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Tilen Sokolič (Gorenje Velenje)

Zunanji igralci: Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Staš Skube (Meškov Brest), Vid Levc (Slovenj Gradec 2011), Jure Dolenec (Limoges), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Domen Makuc (Barcelona), Tadej Kljun (Benfica) in Matic Grošelj (Chartres)

Krožni napadalci: Vid Poteko, Matic Suholežnik (oba Celje Pivovarna Laško) in Blaž Blagotinšek (Veszprem)

Že v sredo obračun s Hrvaško

Slovenci bodo do začetka prvenstva odigrali tri pripravljalne tekme, že v sredo jih v Celju čaka obračun s Hrvaško, nato pa se bodo prihodnji teden še dvakrat srečali z Italijo. "Od prve tekme pričakujem visoko raven energije. Za razliko od prejšnje tekme s Hrvaško tokrat verjetno ne bom ponudil priložnosti vsem igralcem, saj želim videti na kakšni ravni smo. Čakajo nas tri pripravljalne tekme, časa ni veliko, zato moramo hitri doseči želeno raven. Nič ne bomo taktizirali, koncentriramo se na nas in svojo igro," je odločno dejal Šved srbskih korenin.

Čeprav je prvenstvo pravzaprav pred vrati, pa so v slovenskem taboru še precej skopi v napovedih za prihajajoči turnir. Kot poudarjajo v en glas, imajo v mislih le prvega nasprotnika. "Prvi cilj je, da premagamo Severno Makedonijo, potem se bomo pogovarjali naprej," je dejal Vranješ. Podobno razmišljajo tudi igralci. "Za zdaj vse poteka po načrtih, vzdušje v reprezentanci pa je tako kot vedno super. Malenkost več poudarka dajemo fizični pripravljenosti, kar je v tem delu priprav povsem normalno. Kmalu nas čaka že prvi pripravljalni obračun, tako da smo za zdaj osredotočeni le na to in na ta prvi del priprav," je pred drugim treningom v Zrečah dejal Tilen Kodrin.

Kdaj bodo igrali Slovenci? Na prvenstvu, ki ga bosta gostili Slovaška in Madžarka, bo nastopilo 24 reprezentanc, ki bodo razvrščene v šest skupin po štiri. Slovenska reprezentanca bo moči s tekmeci v skupini A merila v Debrecenu. Na vzhod Madžarske se bo reprezentančna odprava podala 11. januarja. Najprej se bo v prvem delu 13. januarja pomerila proti Severni Makedoniji, dva dni pozneje pa še proti Danski. Zadnja tekma v prvem delu tekmovanja jo čaka 17. januarja proti Črni gori. V drugi del, ki bo potekal v Budimpešti, bosta iz skupine napredovali najboljši dve izbrani vrsti, ki se bosta nato križali z najboljšima dvema iz skupine B (Portugalska, Madžarska, Islandija in Nizozemska) ter skupine C (Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina). V polfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz obeh skupih drugega dela, tretji najboljši ekipi pa se bosta pomerili na tekmi za tretje mesto.

