Slovenci na prvem preizkusu moči do zanesljive zmage nad Hrvati

Zasedba selektorja Ljubomirja Vranješa, ki se je na dan po božiču zbrala v pripravljalnem taboru v Zrečah, je danes odigrala prvo v nizu treh tekem pred januarskih evropskim prvenstvom na Madžarskem in Slovaškem. Uvodni preizkus pripravljenosti je slovenska reprezentanca v dvorani Zlatorog opravila z odliko, potem ko je pred domačimi navijači s 33:26 (17:15) odpravila Hrvaško. Vranješ ob tem ni mogel računati na trojico iz bundeslige - Miho Zarabca, Urbana Lesjaka in Urha Kastelica, ki se bodo reprezentanci pridružili po novem letu.

Slovenci so v v prvem polčasu igrali po sistemu toplo-hladno. Začeli so sijajno in si po trinajstih minutah priigrali tri gole prednosti, a so Hrvati potrebovali le dve minuti, da so tekmo postavili v začetno izhodišče (9:9). Do konca polčasa se je odvijal izenačen boj, v sklepnih minutah pa so bili bolj preudarni Slovenci, ki so se - po golu vratarja Jožeta Baznika prek celega igrišča - v slačilnico odpravili z dvema goloma prednosti (17:15).

Jože Baznik je dobro opravil svoje delo v vratih, dosegel pa je tudi dva zadetka čez celo igrišče. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vranješevi izbranci so v uvodnih treh minutah drugega polčasa naredili delni izid 3:0 in povedli z 20:15. V nadaljevanju so bili v njihovi igri vzponi in padci. V 48. minuti je njihova prednost znašala le zadetek (23:22), v končnici tekme pa so dvignili raven svoje igre v obrambi, izpeljali nekaj bliskovitih nasprotnih napadov in na kolena položili svoje tradicionalne mednarodne tekmece.

V slovenski izbrani vrsti se je kar enajst igralcev vpisalo med strelce. S po sedmimi zadetki sta bila najučinkovitejša Blaž Janc in Gašper Marguč. Vratar Baznik je na koncu dosegel kar dva zadetka, prvi gol v reprezentančnem dresu pa je dosegel tudi Tilen Sokolič.

Slovenija : Hrvaška, foto: Grega Valančič/Sportida:

