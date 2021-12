Slovenskega reprezentanta doletela velika čast

Slovenska rokometna reprezentanca bo januarja na evropskem branila zdaj še lansko četrto mesto iz zadnjega turnirja stare celine. Četudi na tistem prvenstvu ni osvojila odličja, pa je bil takrat Blaž Janc razglašen za najboljše desno krilo prvenstva. Med glavnimi aduti slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa bo tudi na turnirju, ki ga bosta gostili Madžarska in Slovaška.

"Tako kot vedno sem bil tudi tokrat vesel vrnitve v reprezentanco in novega srečanja z reprezentančnimi soigralci. Prvi dnevi so vedno malce težji, zdaj so bili še prazniki. A vsi vemo, zakaj smo se zbrali in verjamem, da smo vsi polni energije in vemo, zakaj smo tukaj," je ob začetku priprav dejal Janc.

"Vsi vemo, zakaj smo se zbrali, in verjamem, da smo vsi polni energije ter vemo, zakaj smo tukaj." Foto: Handball Egypt2021

Danes proti Hrvaški

Že danes se bodo Slovenci v Celju pomerili s Hrvaško. "Tekma s Hrvaško bo zagotovo velik preizkus, sploh zato, ker še nismo popolni, manjkajo igralci iz bundeslige. Nekaj nas je tudi takih, ki smo imeli nekaj dni več počitka in zato potrebujemo nekaj dni več, da se vrnemo v tekmovalni pogon. Bo pa srečanje s Hrvaško dobrodošlo z vidika, da vidimo, kje imamo največ pomanjkljivosti, da bomo imeli dovolj časa, da te stvari popravimo," je prepričan član Barcelone.

Slovenska reprezentanca bo moči s tekmeci v skupini A merila v Debrecenu. Na vzhod Madžarske se bo reprezentančna odprava podala 11. januarja. Najprej se bo v prvem delu 13. januarja pomerila proti Severni Makedoniji, dva dni pozneje pa še proti Danski. Zadnja tekma v prvem delu tekmovanja jo čaka 17. januarja proti Črni gori.

Slovenci se pripravljajo na EP. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Naš glavni cilj je zagotovo, da se prebijemo iz skupine. Proti Severni Makedoniji in Črni gori pričakujem dve zmagi, potem pa bo verjetno odločila tekma z Dansko. Naprej pa je mogoče prav vse. Zdaj je zaradi težav s koronavirusom še toliko bolj mogoče prav vse. Res je tudi, da so tu igralci, ki so bili tudi na olimpijskih igrah in tako igrajo skoraj brez premora že leto in pol. Pri tem ima lahko pomembno vlogo tudi utrujenost, potem se pripetijo še kakšne poškodbe. Verjamem, da bo zelo nepredvidljivo prvenstvo. A težave imamo vsi, gledati moramo predvsem nase, kar najbolj izkoristiti priprave in iti z novo energijo in željo na prvenstvo," je prepričan Janc.

Na EP bo eden izmed nosilcev slovenske igre. Foto: Reuters

Da je kljub šele 25 letom eden izmed izkušenejših rokometašev v slovenski vrsti, je tudi dokaz, da bo po besedah Vranješa ravno on tisti, ki bo nosil kapetanski trak v reprezentanci. "Vsak reprezentant si verjetno želi, da bi enkrat postal kapetan slovenske reprezentance. Mene je že zdaj doletela čast, da sem zdaj nekakšen podkapetan in tudi naslednji kapetan. To mi pomeni še dodaten motiv, želim si biti dober vzgled tudi preostalim. Nikoli ne bežim od odgovornosti, tudi zdaj ne, in mi takšne zadeve pomenijo veliko čast," pravi.

V Barceloni na stranskem tiru

Po lanski sanjski sezoni v dresu Barcelone pa ima v tej sezoni katalonski klub več težav. "Tisto, kar je z Barcelono uspelo lani, je skoraj neponovljivo, da smo dobili skoraj vsako tekmo, in to z visoko razliko. V klubu se je zgodilo kar nekaj sprememb, zato je normalno, da ekipa potrebuje nekaj več časa, da se navadi na novi sistem. Občutki so za zdaj bolj mešani, a ne nazadnje je še vse odprto. Še vedno se bojujemo za prvo mesto v skupini v ligi prvakov, kar je bil tudi naš prvotni cilj," pravi Janc.

V Barceloni so se po koncu prejšnje sezone zgodile številne spremembe. Na mestu glavnega trenerja je Xavierja Pascuala po 12 letih in kar 61 osvojenih lovorikah zamenjal Antonio Carlos Ortega, ta pa za zdaj predvsem v ligi prvakov Jancu še ni ponudil toliko priložnosti kot njegov predhodnik.

Pri Barceloni izkoristi vsako priložnost, ki jo dobi. Foto: Guliverimage

"Priložnost, ki jo dobim, poskušam čim bolj izkoristiti. Tako kot nikoli nočem razglabljati o sodnikih, se ne želim pogovarjati o tem, ali bi moral dobiti več priložnosti. Vedno vsak trening opravim maksimalno, vsako tekmo poskušam biti najboljši, na koncu pa je trener tisti, ki odloča. Vsak trener ima različne poglede in morda v tem trenutku vidi koga primernejšega in kdo igra več. Trenutno je zame pomembno, da sem v tekmovalnem ritmu. V španskem prvenstvu imam visoko minutažo," pravi Janc, ki pa je zdaj povsem osredotočen na delo v reprezentanci.

Osredotočen na reprezentanco

"Želim si, da kot ekipa odigramo dobro prvenstvo, tudi sam imam veliko motivacijo za svoje predstave. Verjamem, da je ta naša 'nova' ekipa z nekaj spremembami dobra kombinacija in da smo lahko zelo uspešni. Moramo pa biti kot ekipa zelo povezani in igrati drug za drugega. Verjamem, da bomo imeli tudi podporo slovenskih navijačev, prišla nam bi res prav. Res upam, da se jih bo zbralo čim več, mi pa jim bomo znali to s svojimi igrami povrniti," je še navijače vzhodno od Slovenije povabil Janc.

