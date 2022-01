Prvi udarec za Slovence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo so se v Zrečah znova zbrali rokometaši slovenske izbrane vrste, ki nadaljujejo priprave na evropsko prvenstvo. Kot zadnji so se pripravam priključili še trije igralci iz bundeslige, Urh Kastelic, Miha Zarabec in Urban Lesjak. Zadnji je bil danes pozitiven na testu na novi koronavirus.

Sum na okužbo 31-letnega vratarja slovenske reprezentance Urbana Lesjaka se je pojavil po preventivnem testiranju takoj ob prihodu na priprave v Zrečah. Po dveh pozitivnih rezultatih hitrih antigenskih testov je bil Lesjak umaknjen v izolacijo, rezultati PCR-testiranja pa so znova pokazali pozitiven rezultat. "Reprezentančnemu čuvaju mreže želimo čim hitrejše okrevanje in vrnitev med vratnice," so še sporočili iz RZS.

Slovenija se sicer v Zrečah pripravlja na evropsko prvenstvo, ki bo med 13. in 30. januarjem na Madžarskem in Slovaškem. Izbranci Ljubomirja Vranješa bodo igrali v skupini A v Debrecenu proti Danski, Severni Makedoniji in Črni gori.

