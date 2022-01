Francoska zvezdnika zgrožena nad razmerami na EP

Madžarska in Slovaška bosta v prihodnjih dneh družno gostili rokometno evropsko prvenstvo za moške. Prvi del bo potekal v petih mestih, tudi v Szegedu, kamor so v torek pripotovali Francozi, ki jim bodo v tem delu nasproti stali aktualni podprvaki Hrvati, Srbi in Ukrajinci.

Karabatića razmere presenetile

Galski petelini, ki so se morali pred prihodom na prvenstvo stare celine držati strogih ukrepov, so imeli med pripravami veliko težav z okužbam in poškodbami. Te so načele četo Guillaumeja Gilleja, ki se poskuša izogniti novim zapletom s koronavirusom in, kot zatrjuje, striktno upošteva vse ukrepe. A ti so na Madžarskem, kot kaže, precej ohlapni, na kar sta najbolj glasno opozorila zvezdnika Nikola Karabatić in vratar Vincent Gerard.

"Bili smo osupli, da ne rečem šokirani, nad razmerami, v katerih poteka tekmovanje. Pred prihodom smo upoštevali stroge protokole, da ne bi prišlo do okužb, nato pa prispemo v hotel, v katerem skoraj nihče ne nosi mask. Jemo v istih prostorih kot drugi gostje, turisti. Sami smo si naložili veliko omejitev, da bi se zaščitili, tukaj pa so razmere milo rečeno presenetljive," je v pogovoru s francoskimi mediji dejal Karabatić, ki je bil okužen okoli božiča.

"Ko se po hotelu ljudje sprehajajo v kopalkah, brez mask, ko gredo na bazen, je za nas kar šok. Zdravstveni protokoli tu so, milo rečeno, drugačni, kot smo jih vajeni," pravi vratar Gerard. Foto: Guliverimage

Zdravstveni protokoli precej drugačni

Presenečen je bil tudi Gerard, ki pravi, da so bili ukrepi na zadnjih dveh tekmovanjih v Egiptu in Tokiu precej bolj strogi, mehurčki pa precej bolj nepropustni.

"Ko se po hotelu ljudje sprehajajo v kopalkah, brez mask, ko gredo na bazen, je za nas kar šok. Zdravstveni protokoli tu so drugačni, kot smo jih vajeni. Zelo se trudimo, da ne bi prišlo do okužbe, zato se nam zdijo takšni prizori čudni. Ne želim se prepirati, a menim, da vse skupaj ni prav spoštljivo do ekip, ki se na vse pretege trudijo, da pridejo v dobrem stanju na prvenstvo," pravi izkušeni čuvaj mreže.

Selektor Guillaume Gille upa, da bo EHF ukrepala. Foto: Guliverimage

Razkorak je zelo velik

Na razmere se je odzval tudi selektor Gille, ki je puščice usmeril proti krovni evropski rokometni zvezi (EHF). "Razkorak med striktnimi protokoli, ki so jih pred prihodom na prvenstvo zahtevali pri EHF, in soočanjem s koronavirusom v tej državi, je zelo velik. EHF se očitno ni zdelo primerno, da bi povsod zahtevali enake standarde, ukrepe. Upam, da bodo naše povratne informacije organizatorje spodbudile, da se stvari čim prej uredjo, saj tako velika vrzel ni sprejemljiva."

Francozi bodo prvo tekmo odigrali v četrek ob 20.30 proti Hrvatom.