V Stožicah predstavili "najpomembnejši športni dogodek za ženske, ki ga je kdaj gostila Slovenija"

"To bo najpomembnejši športni dogodek za ženske, ki ga je kadarkoli gostila Slovenija. Ponosni in veseli smo, da smo del te organizacije. Prepričani smo, da bomo pripravili prireditev, ki bo presegala meje športa. Šport je povezovalec in tudi velik ambasador ugleda naše države," je prepričan Bobinac.

Ob Sloveniji bosta prvenstvo gostili še Severna Makedonija in Črna gora. Tako kot za Slovenijo organizacija prvenstva predstavlja čast tudi za Makedonijo in Črno goro. "To bo za nas druga organizacija ženskega EP. Rokomet je v Makedoniji šport številka ena, zato se veselimo uspešnega turnirja," je povedal član izvršnega odbora rokometne zveze Severne Makedonije Aleksander Stefanov.

Predsednik črnogorske rokometne zveze Petar Kapisoda pa je pojasnil, da je za njihovo majhno državo prvenstvo velika čast in obenem obveza, a da so v preteklosti že dokazali svoje organizacijske sposobnosti.

Predsednik krovne evropske rokometne zveze Michael Wiederer je ob tem dejal, da pričakuje odlično organizacijo prvenstva in dolgoročne učinke, ki jih bo prinesla organizacija.

Zavedajo se vpliva koronavirusa

Na potek prvenstva bi lahko vplivala tudi nepredvidljiva zdravstvena situacija, česar se predsednik RZS zaveda. "Samo naivneži nimajo plana B. Imamo ga, imamo tudi plan C. Osebno sicer dvomim, da tekmovanja kot takega ne bi bilo, je pa vprašanje, kakšna bo zdravstvena situacija takrat in koliko gledalcev bo lahko v živo spremljalo dogodek. Na tej ravni je še zdaleč največ neznank," meni.

Je pa Bobinac prepričan, da je šport neverjeten povezovalec naroda. "V času, v katerem živimo, ko nas razdvajajo virusi in prepogosto tudi politika, je šport tisti, ki nam lepša življenje," je dejal in pojasnil, da so se organizatorji odločili, da bo prvenstvo imelo dva stebra: trajnost in opravnomočenje žensk.

In ravno ženske so bile v ospredju današnjega dogodka, saj so organizatorji predstavili 16 uspešnih Slovenk z različnih področjih, ambasadork prvenstva. Kot je bilo slišati, je ambasadork ravno za eno rokometno ekipo.

Med ambasadorkami je tudi Deja Doler Ivanović. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ambasadorke so Alja Brglez iz kabineta predsednika Boruta Pahorja, fotografinja Barbara Čeferin, direktorica RK Krim Mercator Deja Doler Ivanović, Mojca Doupona s šolskega ministrstva, ljubljanska podžupanja Tjaša Ficko, Vanja Hrovat iz Zavarovalnice Generali, direktorica agencije RTA Katarina Karlovšek, Vanja Lombar iz Geoplina, Mateja Lončar iz Simens Slovenija, Maja Pak s Slovenske turistične organizacije, odvetnica Nataša Pirc Musar, direktorica Avto-moto zveze Slovenije Lucija Sajevec, Melanie Seier Larsen iz Boston Consulting Group, Milena Štular iz projekta Botrstvo, Ajša Vodnik iz Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji in profesorica z ljubljanske ekonomske fakultete Maja Zalaznik.

"Ambasadorke lahko pokažemo širši družbi, da je mogoče uspeti na različnih področjih. Veliko ambasadork nas izhaja iz športa. Imele smo več karier, po športni smo se uspešno vrnile v družbo z drugim poklicem. To lahko navdihne predvsem mlade ženske, rokometašice in tudi širše," o vlogi ambasadorke pravi Doupona. Dodala je, da želijo na nek način pokazati, da je šport lahko samo odskočna deska, da lahko potem pozneje še bolje delujejo v družbi.

Izpostavili tudi tri nekdanje zelo uspešne rokometašice

Ob tem so na predstavitvi prvenstva izpostavili tudi tri nekdanje zelo uspešne rokometašice, ki delujejo na področju opravnomočenja žensk. To so koordinatorka ambasadork ter članica izvršilnega odbora Evropske rokometne zveze in predsednica komisije za enakost spolov pri OKS Marta Bon, direktorica Zavoda za šport Ljubljana Tanja Polajnar in koordinatorka ženskega rokometa pri Evropski rokometni zvezi Alenka Cuderman.

Marta Bon Foto: Vid Ponikvar

Posebna ambasadorka prvenstva bo tudi pevka Senidah, ki bo poskrbela za himno prvenstva. Ta nosi naslov Play with heart (Igraj s srcem, op. STA). Himna bo, kot je povedala danes, v angleščini, prvič pa jo bo moč slišati še pred poletjem. "V čast mi je, da sem lahko ambasadorka in da bomo s skupnimi močni podprli največji takšen ženski dogodek v Sloveniji. Skozi glasbo in besedilo bomo prenesli sporočilo o opravnomočenju žensk v športu," o svoji vlogi pravi Senidah.

Evropsko prvenstvo, na katerem bo nastopilo 16 reprezentanc, bo potekalo med 4. in 20. novembrom v Ljubljani, kjer bo večji del tekem, Celju, Skopju in Podgorici. Žreb skupin za prvenstvo bo spomladi.

