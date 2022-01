Visokorasla najstnica iz Konga je nova rokometašica Krima

Po pisanju kluba gre za visokoraslo (190 cm) in nadarjeno rokometašico, ki je nase opozorila na zadnjem svetovnem prvenstvu v Španiji, na katerem je dosegla 21 zadetkov.

"Z nastopi na svetovnem prvenstvu sem bila zelo zadovoljna, saj je bilo to zame prvo veliko tekmovanje in mislim, da sem dala vse od sebe. Nisem čutila pritiska. Več, kot sem igrala, bolj sproščena sem bila. Moraš biti pogumen, da lahko igraš proti tako močnim nasprotnikom. Vesela sem, da sem prispela v Ljubljano in spoznala ekipo. Pred mano so novi izzivi, selitev v Ljubljano pa nova življenjska priložnost. Želim si jo kar najbolje izkoristiti," je ob podpisu pogodbe dejala Ngombelejeva.

Velik potencial

O nadarjeni rokometašici so se po prvenstvu, kjer je Kongo osvojil končno 23. mesto, razpisali tudi pri Mednarodni rokometni zvezi.

"V njej sem videl velik potencial, zato smo jo povabili na afriško prvenstvo. V tistem tednu je zelo garala, živimo v Afriki in ljudje tukaj morajo garati, da pridejo do dobrega rezultata," je o Ngombelejevi takrat dejal selektor Konga Younes Tatby, je zapisal Krim Mercator na spletni strani.

"Zdaj je na nas, da jo razvijamo v pravi smeri, s ciljem razvoja do vrhunske športne ustvarjalnosti," pravi Deja Ivanović. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V Slovenijo v spremstvu selektorja

Kongovski selektor in Tanguy Yoka, podpredsednik nacionalne zveze ter kluba CARA Brazzaville, od koder prihaja visoka rokometašica, bosta v Slovenijo pripotovala skupaj z Ngombelejevo. Prihod mlade rokometašice je namreč prvi korak nadaljnjega sodelovanja s to afriško državo.

"Podpis pogodbe z mlado, izjemno nadarjeno rokometašico za klub predstavlja predvsem strateški korak za prihodnje obdobje. Glede na to, da v Evropi vlada pomanjkanje igralk tovrstnega profila, je podpis dolgoročne pogodbe s 190 cm visoko igralko še kako dobrodošel. Zdaj je na nas, da jo razvijamo v pravi smeri, s ciljem razvoja do vrhunske športne ustvarjalnosti. Verjamem, da je obisk njene delegacije tudi priložnost za poglobljeno sodelovanje v prihodnje," je ob tem dejala Deja Ivanović, športna direktorica Krima Mercatorja.