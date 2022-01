Prestavljena tudi tekma Vipers Kristansand - Krim Mercator

"Evropska rokometna zveza je prižgala rdečo luč za izvedbo tekme na Norveškem in Švedskem. V ekipah, ki ta konec tedna ne bodo igrale evropskih tekem, so namreč zaznali okužbe z novim koronavirusom. Skladno s tem so bili v Ljubljani sprejeti vsi varnostni ukrepi za zajezitev okužb," so sporočili iz vrst ljubljanskega kluba.

Krimovke bodo nastope na evropskih tleh nadaljevale po začrtanem koledarju. Naslednja tekma bo na sporedu 16. januarja, ko bo v Stožicah gostoval Odense.

Ljubljančanke trenutno v skupini B zasedajo šesto mesto s petimi osvojenimi točkami.