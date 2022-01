Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hitro širjenje okužb z novim koronavirusom velike preglavice povzroča tudi organizatorjem in reprezentancam na evropskem prvenstvu v rokometu, ki ga gostita Madžarska in Slovaška. Črnogorski rokometaši, ki jih danes ob 20.30 čaka obračun s svetovnimi prvaki Danci, v ponedeljek pa bodo igrali proti Sloveniji, so zaradi vala okužb v svojih vrstah morali celo poiskati gostoljubje drugega hotela.

Namesto da bi se v miru pripravljali za zahtevnega nasprotnika takoj na začetku prvenstva stare celine, se v črnogorskem taboru ubadajo z drugimi težavami. Covid je namreč močno zdesetkal njihove vrste. "Upam, da bomo imeli 15 igralcev, pripravljenih na tekmo," je sinoči izjavil direktor črnogorske rokometne zveze Draško Mrvaljević. Ta se bo danes po sili razmer prelevil še v selektorja, saj je Zoran Roganović zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus v izolaciji.

"Veliko stresa že pred samim začetkom. V hotelu imamo še tri igralce, ki so pozitivni, čakamo na rezultate zadnjega testiranja," je povedal začasni selektor.

V črnogorski reprezentanci so se z izbruhom koronavirusa spopadali že pred odhodom v Debrecen, kjer bodo odigrali prvi del tekmovanja. Osem članov reprezentance in spremljevalnega štaba je bilo okuženih že takrat, dodatne tri okužbe so odkrili na prizorišču evropskega prvenstva.

"Izgubili smo kar nekaj branilcev, zato bomo morali improvizirati," je priznal vratar črnogorske izbrane vrste Nebojša Simić.

Iz preventivnih razlogov v drug hotel

Črnogorski rokometaši, ki bodo nocoj igrali brez svojega prvega strelca Miloša Brozovića in krožnega napadalca Nebojše Simovića, so se morali iz preventivnih razlogov na pobudo Evropske rokometne zveze preseliti v drug hotel, 30 kilometrov stran od hotela v Debrecenu, v katerem so nastanjene preostale ekipe iz skupine A, vključno s Slovenijo, ki jo danes ob 18. uri čaka obračun s Severno Makedonijo.

Slovenci se bodo v prvem delu v soboto pomerili še z Dansko, v ponedeljek pa se bodo zoperstavili še močno oslabljenim Črnogorcem.

