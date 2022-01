Slovenci brez izgovorov: "Situacija je čudna za vse"

Čakanja je konec, danes se bo na Madžarskem in Slovaškem začelo evropsko prvenstvo v rokometu. Tekmovanje, ki ga vsaj na uvodu močno kroji koronavirus, bodo z obračunom proti Severni Makedoniji odprli Slovenci, ki se odločno, a hkrati tudi previdno podajajo v prvi boj. Za Slovenijo je prvenstvo na Slovaškem in Madžarskem trinajsto, na zaključnem turnirju evropske elite je manjkala zgolj dvakrat.

Ljubomir Vranješ je opozoril, od kod v vrstah Makedoncev prihaja največ nevarnosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pripravljamo se za tekmo, ekipa je za zdaj razen okuženega Panjtarja brez težav. Preostali igralci so vsi v polnem pogonu, veselimo se prve tekme, vemo, da bo težka. Igrali bomo proti zelo dobremu nasprotniku, ki je v zadnjem letu in pol naredil velik korak naprej. Morali bomo biti dobro pripravljeni. Zelo so močni v obrambi, imajo tudi odličnega vratarja. Potem je tu še Kiril Lazarov, ki je eden najizkušenejših igralcev na prvenstvu. Zavedamo se njihovih prednosti in slabosti. Morali bomo igrati na najvišji ravni, če bomo želeli zmagati," je pred tekmo dejal selektor Slovenije Ljubomir Vranješ.

Na zadnjem SP visoka zmaga Slovenije

Slovenci in Makedonci so že stari znanci. Lani so se srečali v drugem delu svetovnega prvenstva, v katerem je Slovenija zmagala z 31:21. Pred tem se je slovenska vrsta z Makedonci pomerila v pripravah na evropsko prvenstvo 2020. Ravno tista tekma je bila prva, na kateri je Slovenijo vodil Ljubomir Vranješ. Slovenija je takrat v Slovenj Gradcu slavila zmago s 33:28. Obe medsebojni tekmi na evropskih prvenstvih pa sta se končali z zmagoslavjem makedonske izbrane vrste: na tekmi za 5. mesto v Srbiji 2012 je Slovenija klonila s 27:28, na Hrvaškem 2018 pa s 24:25. Zadnje tri od petih medsebojnih tekem so dobili Slovenci.

Kiril Lazarov opravlja tudi vlogo trenerja. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V Debrecenu se tako obeta trd boj. Od lanskega februarja na klopi in igrišču Severni Makedoniji poveljuje 41-letni Kiril Lazarov, najboljši strelec v zgodovini rokometne lige prvakov, ki je v dresu z makedonskim državnim grbom zbral že 207 nastopov. Skozi kvalifikacije se je zasedba legendarnega desnega zunanjega rokometaša, ki opravlja tudi selektorske zadolžitve, prebila z desetimi točkami, kot drugouvrščeno moštvo kvalifikacijske skupine sedem, v kateri so ji družbo delale Danska, Švica in Finska.

Zarabec verjame v uspeh

Slovenija je za zdaj pred začetkom prvenstva ostala brez dveh igralcev, pri Makedoncih se z okužbo spopada pet rokometašev. "Z izborom igralcev za tekmo bomo počakali do zadnje minute. Igralci bodo izvedeli po jutranjem treningu, preostali pa uro in pol pred tekmo," je odločitev o 16 izbrancih za tekmo dejal Vranješ.

"Makedonci so veliko spremenili v prehodu igre, veliko več tečejo, so hitrejši. Še vedno imajo enako težavo, da morajo menjati kar nekaj igralcev v obrambi in napadu in z našim tempom bi morali znati to izkoristiti. To je ena njihova minus točka. So pa drugače napredovali v vseh segmentih igre, še vedno pa veliko igrajo na krožnega napadalca. Bomo videli, a verjamem, da imamo pravo kakovost, da jih premagamo, in to moramo na tekmi tudi dokazati," je prepričan slovenski rokometaš Miha Zarabec.

Slovenci so na edini pripravljalni tekmi na EP v Celju ugnali Hrvaško. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Situacija je čudna za vse. Vsi imamo iste pogoje, večina reprezentanc je morala odpovedati nekaj pripravljalnih tekem. Ne glede na to, kar se dogaja na prvenstvu, se letos ne smemo pustiti zavesti. Že na lanskem svetovnem prvenstvu smo se preveč ukvarjali s tem. Spet nas čaka otvoritvena tekma proti Severni Makedoniji, za katero vsi vemo, kako kakovostna je. Zdaj smo tudi mi dovolj napredovali, da vemo, zakaj smo tu. Dobro moramo odpreti prvenstvo in iti, tako kot poudarjamo že ves čas, tekmo po tekmo," je še sklenil organizator slovenske igre.

Na Madžarskem so trenutno na tribunah dovoljeni tudi navijači, na pomoč s tribun pa upa tudi slovenska izbrana vrsta. Ta se bo v prvem delu v soboto pomerila še z Dansko, v ponedeljek pa jo čaka še obračun s Črno goro.

EP v rokometu 2022: Prvi del, skupina A (Debrecen, Madžarska) 1. krog, četrtek, 13. januar:

18.00, Slovenija – Severna Makedonija

