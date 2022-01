Po pritožbah Francozov so se oglasili tudi Slovenci

Športna tekmovanja so se v zadnjih tednih znašla v primežu koronavirusa, ki močno kroji dogajanje in usodo športnikov. Nič drugače ni trenutno na Madžarskem in Slovaškem, kjer se bo v četrtek začelo evropsko prvenstvo v rokometu. Covid-19 je že pred začetkom prvenstva mešal štrene v večini reprezentanc, med njimi je bila tudi Slovenija, ki je takoj po novem letu ostala brez vratarja Urbana Lesjaka, takoj ob prihodu v Debrecen pa je bil pozitiven še Aljaž Panjtar, ki je že v samoizolaciji.

Aljaž Panjtar je bil pozitiven na koronavirus. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski rokometaši so se tako pred prvo tekmo s Severno Makedonijo znašli v nekoliko nezavidljivem položaju, saj sta Ljubomirju Vranješu na seznamu ostala le še dva vratarja. To sta Urh Kastelic in debitant na velikih tekmovanjih Jože Baznik. "V tem trenutku imamo še dva vratarja. Če se bo eden od njiju poškodoval ali okužil, bomo zares v velikih težavah. Razmišljamo o različnih rešitvah, a je težko, saj je Lesjak še vedno pozitiven. Prav tako je pozitiven Panjtar, Klemen Ferlin je poškodovan, pozitiven je tudi Miljan Vujović. Imeli smo šest vratarjev, zdaj sta nam ostala le še dva. V tem trenutku nimamo veliko izbire," je na današnji novinarski konferenci dejal Ljubomir Vranješ.

Čakajo na rezultate novega testiranja

Danes je celotna reprezentanca opravila še en test na koronavirus, na rezultate pa v slovenski izbrani vrsti še čakajo. "Situacija ni rožnata. Vsako noč, ko grem spat, razmišljam o tem, kaj se bo zgodilo, če bo še kdo pozitiven. Razmišljam o 20 različnih situacijah, kar ni dobro. A s tem se moramo naučiti živeti, vse ekipe smo na istem. Če se bodo pojavile nove težave, se moramo z njimi spopasti. Če se zgodi, da bi bil pozitiven še kdo od vratarjev, bomo v res hudih težavah," pravi slovenski selektor.

"Če se zgodi, da bi bil pozitiven še kdo od vratarjev, bomo v res hudih težavah." Foto: Grega Valančič/Sportida

Kljub veliki odgovornosti pa se prve tekme veseli debitant Baznik. "Za zdaj nimam veliko treme, malo pritiska je, ampak pozitivnega. Je pa odlično biti s tako ekipo na takem tekmovanju, da bomo pokazali vse, kar smo zmožni," je prepričan slovenski vratar.

V Debrecenu brez pritožb

Slovenija bo v prvem delu igrala v Debrecenu. Na Madžarskem pa se bodo tekme igrale še v Szegedu in Budimpešti. Nad stanjem v hotelu v Szegedu so se danes na glas že pritožili Francozi, saj naj bi tam vladali slabi sanitarni pogoji in ohlapni ukrepi proti koronavirusu. "Glede na to, kar sem danes prebral v medijih o tem, kako je v drugih hotelih, potem je pri nas res vse tako, kot mora biti. Bolj kot ne smo v hotelu sami oziroma so tu le še ostale reprezentance iz naše skupine. Večina reprezentanc tudi je v različnih prostorih, kar se mi zdi dobra rešitev. Vse drugo je res tako, kot mora biti. Smo v svojem lastnem nadstropju, tudi jemo ob različnih urah kot preostale reprezentance. Če primerjam s tem, kar sem slišal, smo zadovoljni," pojasnjuje Vranješ.

"Vse svoje misli usmerjamo le proti tekmi," pravi Borut Mačkovšek. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kljub nekaterim težavam pa so v slovenskem taboru dobro razpoloženi in že z nestrpnostjo pričakujejo prvi obračun na prvenstvu, na katerem bodo branili četrto mesto izpred dveh let. "Kljub vsemu je vzdušje odlično, a ti celotna zadeva da malo misliti in ves čas upaš, da se bo vse skupaj ustavilo in da se ne bo okužil še kdo drug v reprezentanci. Glede na preostale reprezentance je še dobro, da smo imeli pri nas samo eno okužbo. Vse svoje misli usmerjamo le proti tekmi," je še dejal slovenski reprezentant Borut Mačkovšek.

