Portugalci proti Islandiji, Nemci z Belorusi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi dan evropskega prvenstva v rokometu za moške bodo na sporedu tri tekme. V skupini B se bosta v večernem terminu udarili Portugalska in Islandija, v skupini D pa bomo priča obračunu Nemčije in Belorusije ter Avstrije in Poljske.