Vranješ opozoril na težavo, makedonski zvezdnik popihal na dušo Slovencev

Slovenski rokometaši so z zmago nad Severno Makedonijo (27:25) prebili led na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci so kljub ne preveč blesteči predstavi na krilih izjemnega vratarja Jožeta Baznika prišli do prvih dveh točk na prvenstvu. "Na koncu smo dobili dve točki, kar je najbolj pomembno. Malo nas je presenetilo, ker smo mislili in se pripravljali na to, da bo igral tudi Kiril Lazarov," je po tekmi dejal slovenski reprezentant Blaž Janc.

Slovenska rokometna reprezentanca je danes vendarle dočakala prvo tekmo na evropskem prvenstvu. Slovenci so pred začetkom turnirja odigrali le eno pripravljalno srečanje. Pred novim letom so v Celju ugnali Hrvaško, nato pa sta zaradi epidemije covid-19 odpadli obe tekmi z Italijo. Kljub temu da so bili Slovenci po opravljenih pripravah zadovoljni z narejenim, pa je bila forma čete Ljubomirja Vranješa pred začetkom prvenstva velika neznanka.

Zato je bil morda še toliko bolj razumljiv raztresen uvod v obračun s Severno Makedonijo, ki so ga slovenski nasprotniki odprli z delnim izidom 3:0. Zatem so Slovenci strnili svoje vrste in tekmo pripeljali v svojo korist. Zares pozitivno oceno z današnjega obračuna si zasluži debitant v slovenski vrsti Jože Baznik, ki je v obup spravljal strelce Severne Makedonije.

Slovenci so zmagali s 27:25. Foto: Reuters

Slovenci so na obračunu z Makedonci dobili tisto, kar so napovedali − trd boj do zadnje sekunde tekme. Na koncu pa sta za slovenske bojevnike glavni dve točki. "Danes je bila za nas res težka tekma. Makedonci so pokazali dobro predstavo, mi pa smo bili preveč nervozni, v krču, hkrati pa smo dokazali, da smo dobra ekipa. Šlo je za veliko tekmo, balkanski derbi, zato smo že pred srečanjem vedeli, da bo zelo težko. Kljub vsemu sem zadovoljen. Dobili smo dve točki, prva tekma je vedno težka. Fantje so pokazali dobro energijo, borili so se vsi, od prvega do zadnjega. Velik minus na današnji tekmi pa so bili naši zapravljeni streli ob številnih priložnostih. Dve točki sta dve točki in to je zdaj najbolj pomembno. Naslednjič moramo biti boljši," je po tekmi predstavo Slovenije ocenil Ljubomir Vranješ.

Pričakovali Lazarova, dočakali presenečenje

V slovenski izbrani vrsti je bil s petimi goli najučinkovitejši Jure Dolenec, Blaž Blagotinšek je dodal štiri zadetke, Tilen Kodrin, Staš Skube in Blaž Janc pa po tri zadetke. Član Barcelone Janc je slovensko barko potegnil naprej predvsem v začetku drugega polčasa. "Proti Makedoncem nismo pokazali najboljše predstave, a prve tekme so vedno najtežje. Na koncu smo dobili dve točki, kar je najbolj pomembno," je po tekmi dejal Janc.

Kiril Lazarov bo na tem prvenstvu v vlogi selektorja Makedoncev. Foto: Reuters

Slovenci so sicer pred tekmo v en glas poudarjali, da bo največ nevarnosti povzročal igralec Severne Makedonije Kiril Lazarov, ki ima v makedonski izbrani vrsti vlogo selektorja in igralca. A malo pred tekmo je postalo jasno, da makedonski superzvezdnik na tem prvenstvu zaradi poškodbe ne bo igral, ampak bo v vlogi selektorja. "Malo nas je presenetilo, ker smo mislili in se pripravljali na to, da bo igral tudi Kiril Lazarov. Zato smo morali tudi delno prilagoditi svojo igro. Zdaj se moramo dobro pripraviti na naslednjo tekmo. Vemo, da igramo proti Danski, in če želimo razmišljati o uspehu, bomo morali igrati boljše kot danes. Vesel sem za današnjo zmago, a zdaj so misli že povsem usmerjene proti naslednji tekmi," je še dejal Janc.

Lazarov je tako tekmo spremljal z roba igrišča, na koncu pa je s svojo ekipo ostal brez točk. "Ponosen sem na svoje fante, na svojo ekipo, saj smo imeli težkega nasprotnika. Slovenija je odlična ekipa z rokometaši, ki igrajo v najboljših evropskih klubih. Imajo tudi odličnega trenerja v Ljubomirju Vranješu. Malo sem razočaran, saj mislim, da smo si zaslužili točko. Morda ne dveh, eno pa zagotovo. Igrali smo odlično proti reprezentanci, ki se bo, po mojem mnenju, morda na tem prvenstvu borila za odličja. Veliko težav smo imeli z okužbami s koronavirusom, kar se je danes tudi poznalo," je po tekmi dejal 41-letni Makedonec, ki ga v soboto čaka obračun s Črno goro, medtem ko bo naslednji nasprotnik Slovenije Danska.

Blaž Janc je dosegel tri zadetke. Foto: Reuters

Slovenci so sicer prvi dan po prihodu v Debrecen ostali brez vratarja Aljaža Panjtarja. Zatem so prestali še en PCR-test, danes pa so – kljub temu da še vedno niso dobili izvidov testiranja – pred tekmo opravili še novo testiranje. Kljub negotovim razmeram, ki vladajo trenutno, so Slovenci osredotočeni že na sobotno tekmo, ko se bodo ob 20.30 pomerili z Dansko.

"Pozna se nam, da smo odigrali le eno pripravljalno tekmo pred prvenstvom, zato je bilo danes še težko. A mislim, da je za nami dobra tekma. Zdaj nas čaka ena izmed najboljših ekip na svetu, ki nima samo 16 odličnih igralcev, temveč 45. Moramo se dobro pripraviti, niso nepremagljivi in moramo dati vse od sebe. Imamo dobro ekipo, igralce. Želim si le, da bomo bolj sproščeni, kot smo bili danes, in upam, da je pred nami dobro srečanje," je dejal Vranješ.

Slovenija : Severna Makedonija 27:25 (13:10) Fönix Arena, gledalcev 2300, sodnika: Brkić in Jusufhodžić (oba Avstrija). Slovenija: Baznik, Kastelic, Skube 3, Blagotinšek 4, Henigman 1, Marguč 1, Janc 3, Dolenec 5, Poteko, Cehte 2, Kodrin 3, Zarabec 1, Sokolič, Makuc, Mačkovšek 2, Suholežnik. Severna Makedonija: Tomovski, Čanevski, Velkovski 3, Stoilov 2, Kuzmanoski 8, Gjorgiev, Taleski 5, Mirkulovski, Kuzmanovski 4, Kosteski, Georgievski, Krstevski, Peševski 1, Madzovski, Serafimov, Miševski 1. Sedemmetrovke: Slovenija 3 (2), Severna Makedonija 3 (3). Izključitve: Slovenija 12, Severna Makedonija 4 minute. Rdeči karton: Suholežnik (45.).

