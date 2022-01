Iz slovenskega tabora po velikem razočaranju: "Boli, a ..."

Slovenska rokometna reprezentanca je na svoji drugi tekmi na evropskem prvenstvu doživela prvi poraz. Slovenci so po dveh povsem različnih obrazih s 23:24 klonili proti svetovnim prvakom Dancem, ki ostajajo eni glavnih favoritov za končni uspeh. Varovanci Ljubomirja Vranješa so se v prvem polčasu odlično zoperstavili danskemu stroju, našli so rešitve za izjemne danske strelce, kreativno pa so si ustvarjali tudi priložnosti v napadu. Odlično se znašli tudi brez kapetana Jureta Dolenca, ki zaradi poškodbe kolena ni igral. Olimpijski podprvaki so sicer prvih trideset minut dobili s 16:14, a so si slovenski rokometaši za svojo predstavo zaslužili pozitivno oceno.

Ljubomir Vranješ ni mogel biti zadovoljen s predstavo Slovencev v drugem polčasu. Foto: Guliverimage

A ta ocena je v drugem polčasu močno padla. Slovenci so zapadli v veliko krizo, zapravljali so strel za strelom, na drugi strani pa so danski rokometaši izkoriščali vse slovenske napake, Vranješevi četi pa ni pomagala niti glasna podpora navijačev s tribun v Debrecenu. Danska je na koncu zmagala s kar 34:23 in zabeležila najvišjo zmago proti Sloveniji, ki je zadnjo zmago proti Danski na velikem tekmovanju zabeležila leta 2000. Danci so tako še enkrat več dokazali, zakaj veljajo za strah in trepet svojih nasprotnikov in zakaj bi bilo vse drugo, kot medalja na letošnjem evropskem prvenstvu za njihove navijače velik neuspeh.

"Danska je več kot zasluženo slavila. Odigrali smo odličen prvi polčas. Igrali smo z veliko energije, igrali smo dobro v obrambi, tudi napad je bil na visokem nivoju. A Danska je ena najboljših ekip na svetu, eden glavnih razlogov za res visoko zmago pa je bil zagotovo vratar Niklas Landin, ki je ubranil res veliko število naših strelov, tudi v obrambi so Danci odigrali veliko bolj agresivno. Nato so se zadeve hitro odvile. Izgubili smo fokus, nismo se držali tega, kar smo se dogovorili v garderobi. Priznati je treba, da je res težko držati koncentracijo vseh 60 minut na igrišču, sploh proti ekipi, kot je Danska, še posebej če se enkrat znajdeš v zaostanku. Morali bomo dvigniti nivo naše igre, če bomo želeli igrati za najvišja mesta v Evropi," je po tekmi priznal Šved na slovenski klopi, Ljubomir Vranješ.

Gašper Marguč je dosegel štiri zadetke. Foto: Guliverimage

S selektorjem se je strinjal tudi Gašper Marguč, ki je bil s štirimi zadetki drugi najboljši strelec Slovenije, dva zadetka več je dosegel Borut Mačkovšek. Marguč je bil v prvem polčasu eden izmed boljših posameznikov v slovenski reprezentanci, v drugem delu pa tudi on ni našel odgovora na izjemno igro Dancev, zapravil je tudi dve sedemmetrovki.

"Lahko smo zadovoljni s predstavo v prvem polčasu, igrali smo res dobro, bili smo enakovreden tekmec. Res smo garali, da smo si priigrali priložnosti za zadetke, tudi v obrambi smo grizli za vsako žogo. Potem je odlično začel braniti še Niklas Landin in to nas je na začetku drugega polčasa zares potolklo. Danska je bila v drugem polčasu vsaj za razred boljši nasprotnik in takšen poraz s tako veliko razliko nas boli. A ni časa za objokovanje, zdaj je treba to tekmo čim prej pozabiti in se pripraviti na obračun s Črno goro," je dejal Marguč, ki se je z mislimi že povsem obrnil proti srečanju, ki bo odločil usodo Slovenije.

Odločilna tekma za napredovanje v drugi del tekmovanja Slovence čaka v ponedeljek, ko se bodo v Debrecenu ob 18. uri pomerili s Črnogorci, ki so bili v drugem krogu boljši od Severne Makedonije. Po dveh odigranih tekmah v skupini A je v vodstvu Danska s štirimi točkami, ki si je tako že zagotovila prvo mesto v skupini A, Slovenija in Črna gora imata po dve točki, Severna Makedonija pa je brez njih. "Čaka nas zahtevna tekma s Črno goro. Pripravljeni smo in poskušali bomo črpati dobre stvari iz današnje tekme in popraviti slabe stvari z obračuna z Dansko. Fantje vedo, kaj morajo postoriti, vedo, da moramo še dvigniti raven igre in naredili bomo vse, da v ponedeljek zmagamo," je še dejal Vranješ.

Slovenija : Danska 23:34 (14:16) Fönix Arena, gledalcev 3200, sodnika: Marin in Garcia Serradilla (oba Španija). Slovenija: Baznik, Kastelic, Skube 2, Blagotinšek 2, Henigman, Marguč 4, Janc 1, Poteko 1, Cehte 3, Kodrin, Zarabec 1, Sokolič 1, Makuc 2, Grošelj, Mačkovšek 6, Suholežnik. Danska: N. Landin, Moller, Kirkelokke 1, M. Landin 3, Jakobsen 3, Lauge Schmidt 3, Jensen 4, Svan 1, Lindberg, Mollgaard, Mensah Larsen 2, M. Hansen 8, Andersson, Holm, Gidsel 7, Hald Jensen 2. Sedemmetrovke: Slovenija 4 (1), Danska. Izključitve: Slovenija 8, Danska 8 minut. Rdeči karton: /.

