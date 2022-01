Huda črnogorska zaušnica Slovencem, ki se poslavljajo od EP!

Slovenski rokometaši so za napredovanje nujno potrebovali zmago, medtem ko je Črnogorcem za napredovanje zadoščal že remi, saj so imeli pred dvobojem boljšo razliko v golih. Na koncu so Črnogorci v četrtem poskusu na EP premagali Slovence in se z drugim mestom razveselili napredovanja. S prvega gredo v drugi del Danci.

Že začetek, ki je bil precej izenačen, ni bil obetaven. Slovenci so prvih deset minut sicer vodili, a največ za gol, saj je nasprotnik vselej našel pot do izenačenja. Obrambna igra na nobeni strani ni bila na visoki ravni, Črnogorci so si v 14. minuti prislužili še drugo dvominutno kazen, a četa Ljubomirja Vranješa te ni izkoristila. Slovenci so v 20. minuti po obrambi Urha Kastelica, ta je med vratnici vstopil namesto Jožeta Baznika, in tretjem golu slavljenca Blaža Blagotinška prvič povedli za dva gola (13:11).

Tilen Kodrin je kaj hitro zatem zvišal na +3 in črnogorskega selektorja Zorana Roganovića, ki na tem EP prvič vodi svoje varovance (pred tem je bil odsoten zaradi bolezni covid-19), prisilil v minuto odmora. A ta jim ni pomagala, Slovenci so ušli na +4, v vratih se je večkrat izkazal Kastelic in Črnogorcem preprečeval, da bi se približali. Slovenci so na odmor odšli s +3, dosegli so kar 19 zadetkov, ob slabi obrambi pa jih veliko, 16, tudi prejeli.

Črnogorci se veselijo velikega uspeha. Foto: Guliverimage

Slovenska obramba tudi v nadaljevanju ni bila agresivna, nato še v napadu ni več steklo in Črnogorci so se približali zgolj na gol zaostanka (22:23). Kastelic je z obrambami, pa tudi dvema zadetkoma v nebranjen gol skrbel, da so Slovenci ostajali v vodstvu. A Nemanja Grbović je prelahko prihajal do meta in Črnogorci, ki so leteli tudi na krilih Branka Vujovića, so deset minut pred koncem tekme prišli do izenačenja (28:28), ki jim je zadostovalo za napredovanje, in napovedali dramatično končnico. V tej so štiri minute pred koncem povedli (32:31).

Slovenci so ob koncu zapravili tri sedemmetrovke Najprej Jure Dolenec, nato Domen Makuc, ki je imel dve minuti in pol pred koncem priložnost za izenačenje s sedmih metrov, a je Nebojša Simić zaustavil njegov poskus, za konec pa še Gašper Marguč, ki bi lahko izenačil na 33:33. Simić se je na koncu z rojaki razveselil velike zmage (33:32) in napredovanja v naslednji krog. Slovenci pa se nepričakovano hitro poslavljajo.

Napredujeta prvi in drugi

Na prvenstvu, ki ga gostita Slovaška in Madžarka, nastopa 24 reprezentanc, ki so razvrščene v šest skupin po štiri. Iz vsake skupine napredujeta prvi in drugi, "slovenska skupina A", iz katere sta napredovali Danska in Črna gora, se bo v drugem delu v Budimpešti, križali z najboljšima dvema iz skupine B (Portugalska, Madžarska, Islandija in Nizozemska) ter skupine C (Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina).

V polfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz obeh skupin drugega dela.