Ljubomir Vranješ ima že novo službo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdaj že nekdanji selektor slovenske moške rokometne reprezentance, Šved Ljubomir Vranješ, je še isti dan, ko je uradno ostal brez selektorske službe v Sloveniji, dobil novo zaposlitev. Oseminštiridesetletni Šved bo do konca sezone trener nemške prvoligaške ekipe Rhein-Neckar Löwen. To so potrdili tudi pri nemškemu prvoligašu.