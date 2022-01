Slovenski trener se je javil iz Hrvaške: Še vedno sem v šoku

Branko Tamše je bil v ponedeljek zvečer eden od številnih Slovencev, ki so se načudili razpletu tekme med Slovenijo in Črno goro na evropskem prvenstvu. To so Črnogorci dobili s 33:32. Ob našem prvem klicu se je oglasil le odzivnik njegovega mobilnega telefona, kasneje pa nam je pojasnil, da si je tekmo zaradi treninga svoje ekipe Nexe Našice pogledal v posnetku. "Vedno izklopim telefon, da ne bi izvedel rezultata," nam je dejal Tamše, ob naslednjem vprašanju, kaj si misli o predstavi Slovenije, pa se je za trenutek ustavil in zavzdihnil.

Konec slovenske poti na Madžarskem Foto: Guliverimage

"Moram priznati, da sem ob tem izpadu še vedno v kar velikem šoku (s Tamšetom smo se pogovarjali v ponedeljek zvečer, op. p.)," je priznal Tamše. "Sam sem že pred samim prvenstvom dejal, sicer z vsem spoštovanjem do Severne Makedonije in Črne gore, da je Slovenija veliko boljša in kvalitetnejša ekipa. Kar zadeva Dansko, se ve, da moraš biti več kot na optimumu, da jo lahko presenetiš. Prepričan sem, da bi Slovenija z igralsko kvaliteto, ki jo ima, preprosto morala dobiti preostali dve tekmi. Na žalost se to ni zgodilo. Čeprav je Slovenija v prvem polčasu igrala solidno, sploh po vstopu v igro in obrambah Urha Kastelica, te prednosti slovenski rokometaši nikakor niso znali nadgraditi," je dejal Tamše.

"Črnogorcem se je videlo, da so po zmagi nad Severno Makedonijo polni samozavesti in nacionalnega naboja, ki se je na tej tekmi s Slovenijo še povečal. Črnogorci so ves čas verjeli v uspeh, Slovenci pač ne. Tudi mislim, da je sreča tu spremljala hrabre. Občutek imam, da so se naši prehitro zadovoljili pri prednosti štirih zadetkov, a bilo je veliko stvari, ki so močno škripale," je svoje opažanje strnil nekdanji trener Gorenja in Celja.

Branko Vujović, nekoč član Celja, je danes član Kielc. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tamše se je obregnil predvsem ob obrambo slovenske reprezentance. "Pravo lekcijo rokometa je Slovencem odčital moj nekdanji igralec, ko je bil še član Celja Pivovarne Laško, Branko Vujović, ki je bil naravnost izjemen. Lahko je biti pameten kot gledalec in ob robu igrišča, a ne razumem, zakaj je Slovenija vso tekmo igrala obrambo 6:0. Mislil sem, da bodo vsaj ob koncu tekme, ko so lovili tisti zadetek ali dva zaostanka, poskušali s kakšno drugačno različico obrambe," je dejal Tamše.

Kaj pa zdaj?

Ob vprašanju, kako se zdaj spopasti z nastalim položajem in kako ravnati naprej oziroma ali ima v mislih morda tudi menjavo na selektorskem mestu, ni imel odgovora. "Povsem iskreno niti približno nimam odgovora, kako naprej. Obstajajo ljudje, ki so to stvar zastavili, kot so jo. Žal se jim ni izšla tako, kot so si želeli, in mislim, da bodo znali poiskati odgovore in rešitve za slovenski rokomet, ki si po mojem mnenju zasluži mnogo več kot pa izpad v prvem delu prvenstva," je prepričan Velenjčan.

Blaž Janc ni dobil veliko priložnosti za igro. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mislim, da ne bi bilo pošteno od mene karkoli komentirati, ker ne vem, kakšen je zdravstveni položaj v ekipi, prav tako ne, kaj se dogaja v garderobi. Malce mi je sicer čudno, da praktično celotno odločilno tekmo na igrišču nisem videl Blaža Janca, manjkala sta tudi Borut Mačkovšek in Miha Zarabec, a to so stvari, ki jih strokovni štab ve najbolje. Nehvaležno je zdaj govoriti o tem, a ta vprašanja so se mi porajala ob gledanju tekme in rad bi jih postavil tudi ljudem, ki so za to odgovorni. Trener pač najbolj zaupa tistim igralcem, ki jim, in na koncu si pač ali poveljnik ali pa luzer. Na žalost sta srčnost in tudi sreča Črnogorce popeljali do zgodovinskega dosežka. Še enkrat pa moram priznati, da sem v globokem šoku," je priznal Tamše, ki je reprezentančni odmor izkoristil za piljenje forme z Našicami.

Te so po polovici sezone na tretjem mestu skupine C v evropski ligi, v hrvaškem prvenstvu pa so po trinajstih tekmah še stoodstotne. "Nekaj igralcev nam manjka, ker so v reprezentanci, nekaj igralcev ima težave s koronavirusom, a za zdaj imamo dovolj igralcev, da lahko 'normalno' treniramo. Želimo si nadaljevati tam, kjer smo se ustavili na pol sezone. Oddelali smo dobro polovico sezone tako v Evropi kot v domačem prvenstvu. Lansirali smo kar nekaj novih igralcev in res upam, da bomo v podobnem ritmu nadaljevali in razveseljevali svoje navijače še naprej," je sklenil Tamše.

