Kako naprej? Vranješ spregovoril o prihodnosti na slovenski klopi.

Slovenski rokomet je z včerajšnjim izpadom z evropskega prvenstva doživel hud udarec in po mnenju mnogih tudi novo dno. Po porazu s Črno goro in hitrem slovesu od turnirja se poraja vprašanje, kako najprej. Kaj bo s selektorjem Ljubomirjem Vranješem, ki ima sicer veljavno pogodbo do leta 2024?

"Rad bi, da pridemo v položaj, ko bo zadnja tekma v drugem delu še vedno odločala o tem, ali smo še v igri za polfinale. Upam, da pridemo tako daleč in da pridemo do položaja, da moramo zmagati za uvrstitev v polfinale. Če nam bo to uspelo, bo to velik dosežek. Verjamem, da nam bo uspelo," nam je v intervjuju pred začetkom evropskega prvenstva dejal Šved Ljubomir Vranješ in ob tem brcnil v prazno.

Čeprav se pred letošnjim prvenstvom Slovenci niso tolkli po prsih in napovedovali boja za visoka mesta, pa ni nihče pričakoval, da se bo pot slovenske izbrane vrste na EP končala tako hitro. Slovenci na treh tekmah niso pokazali niti 30 minut dobre igre, hkrati pa se je ves čas čutilo, da v slovenski izbrani vrsti močno primanjkuje prave energije in želje po uspehu.

Klavrn konec za Slovence Foto: Reuters

Izgubljeni v velikem svetu

In čeprav je Vranješ pred prvenstvom poudarjal, da je slovenska miselnost povsem drugačna od preostalih balkanskih in da se tako on kot ekipa še učita, pa je, kot vse kaže, povsem pogorel na testu v iskanju moštvene kemije in grajenju ekipnega duha. Ta je v preteklosti že krasil slovensko izbrano vrsto, ki je na ta način znala presenetiti tudi katerega izmed velikanov tega športa.

Že nekaj časa se ne ve, kdo so v tej reprezentanci nosilci igre, kdo so tisti, ki ob porazu znajo prevzeti odgovornost in v slačilnici udariti po mizi. Skomigi z rameni, prazni pogledi in občutki sramu so na zadnjih velikih tekmovanjih postali stalnica slovenskih reprezentantov. Čeprav večina od njih igra v največjih evropskih klubih, pa ta velikost ob prehodu v reprezentančne vrste izpuhti. Velikani postanejo malčki, igranje za reprezentanco pa namesto zadovoljstva in časti prinaša mučenje in boj z mlini na veter.

Lani so na SP osvojili deveto mesto. Foto: Handball Egypt2021

A zgodba o padcu slovenskega rokometa se ni začela na letošnjem evropskem prvenstvu. V zadnjem letu so Slovencem pristrigli peruti na treh pomembnih tekmovanjih. Lani so na svetovnem prvenstvu tekmovanje sklenili na devetem mestu, zatem je sledil polom v obliki kvalifikacij za olimpijske igre, v katerih sta Slovenijo nadigrali Nemčija in Švedska, nato pa so jih Slovenci po prstih najmočneje dobili še na letošnjem evropskem prvenstvu.

Otežena pot proti Parizu

Z izpadom v tako zgodnjem delu turnirja so si otežili življenje tudi za nadaljnja velika tekmovanja, saj bodo v naslednjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo nastopali kot nenosilci, kar pomeni, da jih v boju za nastop januarja prihodnje leto na Poljskem in Švedskem čakajo zelo zahtevni nasprotniki, pot skozi svetovno prvenstvo pa je pomembna tudi v boju za olimpijske vozovnice. Slovenska reprezentanca je tako šele drugič v svoji zgodovini ostala brez uvrstitve v drugi del prvenstva. Zalomilo se je ji še leta 2016, ko je osvojila končno 14. mesto.

V kvalifikacijah za OI so Slovenci visoko izgubili proti Švedski in Nemčiji. Foto: Reuters

Prihodnost slovenskega rokometa je tako pod velikim vprašajem, tako kot je pod vprašajem prihodnost Ljubomirja Vranješa na slovenski klopi. "Zelo sem razočaran, a to je del športa. Vedno mora nekdo izgubiti. Žal mi je, da smo bili danes to mi," je diplomatsko dejal po koncu prvenstva. Podoben komentar je sledil tudi po koncu olimpijskih kvalifikacij, o črnih dneh in drugih težavah, med drugim tudi o skrivnostnih zastrupitvah s hrano, pa je bilo govora tudi po koncu svetovnega prvenstva v Egiptu.

Po koncu tekme s Črno goro je bil slovenski selektor deležen tudi vprašanj o morebitnem odstopu. "Sem glavni trener in odgovoren za marsikaj. Nimam težav sprejeti veliko odgovornosti, a za nekatere stvari vseeno nisem odgovoren. Zdaj ni dobro govoriti o tem. Sem zelo razočaran, tako da mogoče ni pravi trenutek za sprejemanje nekaterih odločitev. O prihodnosti tudi ne bi govoril. Pogodbo imam do olimpijskih iger. Če bomo delali skupaj naprej, moramo spremeniti nekatere stvari," je v pogovoru za Val 202 dejal Vranješ.

Vranješ za zdaj o odstopu ne razmišlja. Foto: Guliverimage

V dveh letih, odkar se je nekdanji trener Flensburga usedel na klop Slovenije, je njegov največji dosežek še vedno četrto mesto z evropskega prvenstva leta 2019. Nato je sledil polom za polomom in vedno znova obračanje proti naslednjemu velikemu tekmovanju. V dveh letih je Slovenija po besedah Vranješa začela graditi nekaj velikega, a velike so zdaj postale le stopinje, ki Slovenijo ločujejo od ne le najboljših, temveč tudi solidnih rokometnih reprezentanc. Časa za čakanje tako ni več, saj bo drugače slovenski reprezentančni rokomet še bolj odražal stanje v slovenski klubski ligi, kjer je Slovenija letos prvič ostala brez mesta v ligi prvakov, nekoč močna liga in valilnica talentov pa se je ob majhnih finančnih vložkih izgubila pod povprečjem.

A kljub vsemu Vranješ vsaj za zdaj o odstopu ne razmišlja, so pa zdaj na potezi vodilni pri Rokometni zvezi Slovenije, ki verjetno ne bodo mirno prenesli še tretjega velikega poraza na velikih tekmovanjih in še naprej zaupali besedam švedskega strokovnjaka. Ta je ves čas poveljevanja slovenski izbrani vrsti poudarjal, da Slovenija nima ekipe za svetovni vrh, ob tem pa v slovensko reprezentanco vnesel zmedo in nezaupanje, ki se je v ponedeljek dokončno sesulo v prah.

Ob tem se poraja vprašanje, kakšno reprezentanco bo Slovenija imela v prihodnje. Že tako na tem prvenstvu med drugim niso igrali Dean Bombač, Klemen Ferlin in Matej Gaber, na klopi sta na odločilni tekmi obsedela tudi Miha Zarabec in Blaž Janc, kljub govoru o pomladitvi ekipe pa razen Domna Makuca, ki si pot vtira pri Barceloni, Slovenija na tem prvenstvu ni doživela prebliska.

Preberite še: