Islandci bo hudem boju razžalostili gostitelje

Islandci so po hudem boju premagali Madžare in s polnim izkupičkom napredovali v drugi krog. Foto: Guliverimage

Na sporedu je zadnji dan prvega dela evropskega prvenstva. V skupini B so imele možnost za napredovanje še vse štiri reprezentance. Islandci so po ogorčenem boju z 31:30 premagali gostitelje Madžare, za katere je domačega prvenstva konec. Za drugo mesto se bosta zvečer pomerili Nizozemska in Portugalska. V skupini D je bilo že pred zadnjim dnem jasno, da bosta napredovali Poljska in Nemčija, ki sta danes obračunali za prvo mesto. Z zanesljivo zmago so si ga zagotovili Nemci.