''Ko si starejši od 60 let, je vsak tvoj rojstni dan poseben,'' se je zasmejal današnji slavljenec Veselin Vujović. Zmotili smo ga ravno na poti do hčerke, ki jo bo v Beogradu danes peljal na kosilo. ''To je to. Kdo pa pravi, da bi moral pripraviti noro zabavo in balone? Tega res ne potrebujem,'' je začel pogovor v vedrem razpoloženju. Foto: Vid Ponikvar

Včeraj je bil prikovan pred televizijske zaslone. Dvoboja med Črno goro in Slovenijo preprosto ni smel zamuditi. Odločalo se je o potniku v drugi del evropskega prvenstva, spopadli sta se reprezentanci njegove domovine in pa države, s katero je poskrbel za nepozaben podvig, bron svetovnega leska v Parizu, s katerim se je dotaknil src ljubiteljev rokometa na sončni strani Alp.

"Nihče se več ne boji Slovenije"

Slovenski rokometaši presenetljivo zapuščajo EP 2022 že po prvem delu. Foto: Reuters Doživeto je spremljal tekmo, na kateri je Črna gora zadala favorizirani Sloveniji hud udarec (33:32). Spremljal je dvoboj, na katerem je slutil, da bi se lahko zgodilo kaj podobnega.

''Uresničila se je moja napoved. Dejal sem, da se lahko zgodi marsikaj, če bo Črna gora zdržala do konca in Slovenija v zadnje minute ne bo vstopila s prednostjo. To pa zato, ker Slovenija nima med igralci vodje, pravega liderja, ki bi imel takšno značajsko kakovost, da bi lahko prevzel odgovornost. Na žalost se je to zgodilo. Ponavljam, na žalost. Preprosto ne morem verjeti, kako lahko Slovenija s tako izjemno selekcijo, kakovostna je prav na vseh igralnih položajih, na igrišču pokaže tako malo. Pa se to ni zgodilo le proti Črni gori. Tako je že nekaj let. Zdi se mi, da je Slovenija v zadnjem letu padla v povprečje. Postala je povprečna reprezentanca, ki je nihče več ne spoštuje, niti se je ne boji. Saj je komaj premagala Makedonce, Danci so se z njo poigrali, nato pa jo premagali še Črnogorci. Neverjetno, da s takšnim igralskim kadrom ne zmoreš pokazati več,'' se Vujović kar ne more načuditi, kako ni zmogla Slovenija na tem evropskem prvenstvu pokazati boljših predstav.

Veliko razlogov za kritiko selektorja

Črnogorci so kljub dobrim predstavam slovenskega vratarja dali kar 33 zadetkov. Foto: Guliverimage Po porazu s Črno goro ni manjkalo kritik o vodenju selektorja Ljubomirja Vranješa. Prihajale so iz različnih naslovov, tudi igralcev. V tem pogledu se Vujović, ki je odgovorno nalogo opravljal ravno pred prihodom nizkoraslega Šveda srbskih korenin, sprva ni hotel preveč javno opredeljevati in izpostavljati, a je, pri njem vselej prevladuje iskrenost in odkritost, vseeno povedal tisto, kar si ob neuspehu Slovenije na EP misli.

''Ni niti korektno niti pošteno, da bi zdaj nekaj komentiral. Nisem takšen kot drugi trenerji. To je podobno kot pri spremljanju partije šaha. Ko jo spremljaš kot gledalec, natanko veš, katera poteza je lahko zmagovalna, ko pa sam sedeš na stol, hitro ugotoviš, da je stvar veliko bolj zapletena,'' je od danes naprej 61-letni legendarni rokometaš potegnil vzporednico s svetom črnih-belih polj, nato pa, iz njega so drvele besede, le dodal: ''Je pa veliko razlogov za kritiko selektorja Vranješa. A to ni moja stvar, o tem odločajo drugi ljudje. Igralci in javnost so se obrnili proti Vranješu. Na zadnjih nekaj tekmovanjih bi lahko naredil več. V Egiptu (SP 2021 – Slovenija je bila 9., op. p.) bi se lahko vmešal v boj za medaljo, na Švedskem bi jo moral osvojiti (EP 2020 – Slovenija je bila četrta), a se to ni zgodilo, potem pa se je posvetil pomladitvi reprezentance. A ne vem, kaj je s tem točno mislil. Vrnil je Skubeta in Poteka. To zame ni pomlajevanje. No, je pa neumno zdaj komentirati zadevo, saj mi bodo še očitali, da vse to govorim zaradi lastnih interesov. A resnično ne vem, kako bi sam opravljal to vlogo. Nehvaležno je biti selektor, deluješ sam. Vranješ pa je iz reprezentance odstranil še Zormana in prevzel odgovornost za svoje dejanje,'' se je dotaknil tudi odločitve iz lanskega leta, ko je Uroš Zorman zapustil strokovni štab, kjer je pred tem pomagal Vranješu.

"Slovenska reprezentanca je izgubila dušo"

Ljubomir Vranješ vodi Slovenijo dobri dve leti. Foto: Guliverimage Vujović večkrat poudari, da je po duši še vedno Jugoslovan. V dresu nekdanje skupne države je blestel, spadal med elito svetovnega rokometa, osvajal vse mogoče medalje in navduševal s strelsko formo. Kot selektor je vodil tako slovensko, makedonsko kot srbsko reprezentanco (takrat še z uradnim imenom ZR Jugoslavija), vodil najboljša kluba na Hrvaškem (Zagreb) in v Severni Makedoniji (Vardar), bil trener Kopra, Borca iz Banjaluke, Železničarja iz Niša, Metaloplastike iz Šabca, beograjskega Partizana …

''Navijam za vse reprezentance z območja nekdanje Jugoslavije. Pa naj bosta to Bosna in Hercegovina ali pa Severna Makedonija, vseeno. Za njih navijam od srca. Ko se te reprezentance pomerijo med seboj, se trudim ostati 50:50. To pravilo ne velja le takrat, ko igra tudi Črna gora. Takrat zaigrajo moja čustva, ki jih ne morem skrivati. Tako sem bil včeraj prepričan, da bo Slovenija zmagala, saj ima veliko bolj kakovostno reprezentanco od Črne gore, a so me črnogorski igralci demantirali z bojevitostjo. Pokazali so več želje. Zmagali so zaradi večje želje, ne pa kakovosti. V vrsto Slovenije se je naselil strah. Prisoten je bil zlasti v zadnjih akcijah, ko je bilo zapravljenih ogromno 'zicerjev' (stoodstotnih priložnosti, op. p.), sedemmetrovk. Zdi se mi, da je bil prestrašen tudi Vranješ. Slovenska reprezentanca je izgubila dušo. Ni več močnih čustev. Saj sploh ne vidim, da bi se kateri od igralcev med tekmo smejal ali jokal, veselil … Tako ne moreš igrati. Koliko je ura, smo videli že pred tekmo, ko sta se predvajali himni. Kako so jo doživeli Črnogorci, kako pa Slovenci," je opozoril na prizore tik pred začetkom dvoboja.

Črna gora je imela ogromne težave z igralci, ki so morali manjkati zaradi okužbe s koronavirusom. ''Na bočnih položajih je imela le tri igralce. Tri! Izpostavljeni so bili silovitemu naporu,'' je dal vedeti, s kako oslabljeno zasedbo so se v obračun s Slovenijo spustiti Črnogorci. Foto: Mario Horvat/Sportida

"Včeraj so manjkale besede nekoga na klopi, ki bi lahko podžgale, predramile slovenske rokometaše. Manjkal je čustveni naboj. V bistvu ga primanjkuje že nekaj let,'' nekdanjega slovenskega selektorja boli srce, ko vidi, kaj se dogaja z reprezentanco. Kaj se dogaja s selekcijo igralcev, ki nastopajo v (naj)boljših evropskih klubih, in vsaj na papirju po njegovih besedah kotirajo zelo visoko.

Bi zmagal na referendumu?

Zaradi ostrega jezika in čustvenih izbruhov je pogosto polnil naslovnice. Foto: Mario Horvat/Sportida ''Sem transparenten človek,'' so mu po ponedeljkovi tekmi s presenetljivim razpletom dale misliti besede enega od slovenskih novinarjev, ki je spremljal dvoboj med Črno goro in Slovenijo v živo. Dejal mu je, da bi se v tem trenutku, če bi razpisali referendum o novem selektorju rokometne izbrane vrste, vsaj 80 odstotkov ljudi odločilo za vrnitev Vujovića. ''Da se Vujo vrati,'' se je zasmejal bradati velikan (196 cm), ki je svojčas popeljal Slovenijo do tretjega mesta na svetovnem prvenstvu, na olimpijskih igrah v Riu izpadel proti poznejšemu prvaku, a tudi poskrbel za nekaj afer, med katerimi je izstopala zlasti tista o njegovem ''nerodno'' izbranem izboru besed v motivacijskem govoru do slovenskega legionarja Aleksa Vlaha, ko je vodil Zagreb.

A takšen je Vujović vedno bil. Človek čustev. Če se ni strinjal s sodniki in je bil prepričan, da se njegovi ekipi godi krivica, je sprožil tudi kakšen večji škandal. Tako kot se je denimo na Hrvaškem pred štirimi leti jezno odpravil na vrata, da bi po sodniški ''komediji zmešnjav'' branil sedemmetrovko. Preprosto ne more molčati, ko si misli, da gre kaj narobe. ''Sem zelo čustven. Zaradi takšnih mojih izjav, erupcij, ob igrišču se vendarle dogaja vse 200 km/h, posledic mojega karakterja, sem moral navsezadnje tudi zapustiti reprezentanco,'' se spominja dogodkov iz leta 2019. Takrat se rokometni svet še ni ukvarjal s pastmi in zankami koronakrize, Vranješ pa ga je nasledil na selektorskem stolčku.

Slovenija ima ogromen potencial

Bi zdaj lahko spremenila vrstni red in bi Vujović, ki je nazadnje vodil makedonskega velikana Vardarja, zdaj pa je že nekaj časa prost trener in čaka na novega delodajalca, nasledil Šveda?

Veselje Črnogorcev po presenetljivi zmagi nad Slovenijo, s katero so dosegli največji uspeh na EP, preboj v drugi del tekmovanja. Foto: Guliverimage

''Potencial slovenske reprezentance je ogromen, a ga na igrišču ne pokaže. Zdaj je čas za analizo. To je naloga za predsednika zveze, za strokovno vodstvo. Lahko da nimam prav in se motim, a Slovenija je izpadla na zelo grd način. Saj sem po prvem delu evropskega prvenstva s Slovenijo izpadel tudi sam, a smo takrat na Poljskem (EP 2016, op. p.) igrali z Nemci, Švedi in Španci. To pa je nekaj drugega. Pa smo bili z vsemi zelo blizu. Takšne stvari se zgodijo, takrat mi ni nihče očital kaj grdega, to, kar pa se je zgodilo včeraj, no, to pa je katastrofa,'' je nezadovoljen s tem, kar je Slovenija pokazala na evropskem prvenstvu.

"Vujo" se ne vrača v Slovenijo

Veselin Vujović v družbi nekdanjega "šefa", predsednika Rokometne zveze Slovenije Franja Bobinca. Foto: Vid Ponikvar Kako bi si lahko Slovenija povrnila zapravljen ugled in se vrnila med evropske rokometne velikane? ''Iskreno povedano bi bila za Slovenijo najslabša rešitev, da ostane Vranješ selektor. Pa ne govorim tega kot nekdanji selektor Slovenije, niti ne zaradi tega, ker bi bil srečen, da Sloveniji in Vranješu ni uspelo. To govorim kot zunanji opazovalec, kot gledalec brez vsakršnega interesa. Čeprav v javnosti špekulirajo s tem, da se Vujović vrača, jim sporočam, da se Vujo ne bo vrnil (Vujo se neče vratiti, op. p.),'' je odločno zatrdil.

Po teh besedah ga je kaj kmalu dočakalo vprašanje, ali bi ga v prihodnosti še mikalo voditi Slovenijo, če bi prejel na mizo omenjeno ponudbo o vrnitvi na položaj selektorja. ''Lahko vam povem, da sem v zelo resnih pogovorih z eno od zvez. Smo na dobri poti, da v naslednjem tednu dosežemo dogovor. Če se bo to zgodilo, zagotovo ne bi bil kandidat za selektorja Slovenije. V sedmih dneh zagotovo ne pričakujem, da bi kdo iz Slovenije o tem z mano stopil v stik. Ne verjamem, da se bo vprašanje selektorja v Sloveniji rešilo tako hitro,'' je dal vedeti, kako se spogleduje s prevzemom selektorskega mesta v eni od reprezentanc. Bolj konkreten ni želel biti, bi pa lahko bilo konec neznank še pred začetkom februarja. Morda še pred tem, ko bo znan nov (stari) evropski prvak. Finale bo namreč 30. januarja v Budimpešti.