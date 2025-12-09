Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Torek,
9. 12. 2025,
10.15

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
svetovno prvenstvo SP v rokometu za ženske 2025

Torek, 9. 12. 2025, 10.15

29 minut

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), četrtfinale

Kdo bosta prvi polfinalistki?

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
rokomet SP Nemčija Srbija | Nemčija se bo pomerila z Brazilijo. | Foto Guliverimage

Nemčija se bo pomerila z Brazilijo.

Foto: Guliverimage

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske bosta danes znani prvi dve polfinalistki. Nemčija se bo pomerila z Brazilijo, Norveška pa s Črno goro.

V sredo bosta na sporedu še dve četrtfinalni tekmi. Nizozemska se bo pomerila z Madžarsko, Danska pa s Francijo.

Obe polfinalni tekmi (12. december) ter tekmi za prvo in tretje mesto (14. december) bo gostila dvorana Ahoy v Rotterdamu.

SP v rokometu, četrtfinale:

Torek, 9. december:

Lestvica:

norveška rokometna reprezentanca
Sportal Danke in Norvežanke ostajajo brez poraza
svetovno prvenstvo SP v rokometu za ženske 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.