Torek, 9. 12. 2025, 10.15
29 minut
Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), četrtfinale
Kdo bosta prvi polfinalistki?
Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske bosta danes znani prvi dve polfinalistki. Nemčija se bo pomerila z Brazilijo, Norveška pa s Črno goro.
- SP, 1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan, 5. dan, 6. dan, 7. dan, 8. dan, 9. dan, 10. dan, 11. dan, 12. dan, 13. dan
V sredo bosta na sporedu še dve četrtfinalni tekmi. Nizozemska se bo pomerila z Madžarsko, Danska pa s Francijo.
Obe polfinalni tekmi (12. december) ter tekmi za prvo in tretje mesto (14. december) bo gostila dvorana Ahoy v Rotterdamu.
SP v rokometu, četrtfinale:
Torek, 9. december:
Lestvica: