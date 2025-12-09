Kdo bosta prvi polfinalistki?

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske bosta danes znani prvi dve polfinalistki. Nemčija se bo pomerila z Brazilijo, Norveška pa s Črno goro.

V sredo bosta na sporedu še dve četrtfinalni tekmi. Nizozemska se bo pomerila z Madžarsko, Danska pa s Francijo.

Obe polfinalni tekmi (12. december) ter tekmi za prvo in tretje mesto (14. december) bo gostila dvorana Ahoy v Rotterdamu.

