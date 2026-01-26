Ekipno svetovno prvenstvo v namiznem tenisu bo ob stoletnici prve izvedbe potekalo od 28. aprila do 3. maja v Londonu. Žreb je slovenski moški reprezentanci dodelil status nosilke skupine 5 v prvi fazi tekmovanja, skupinskem delu, v katerem se bodo Slovenci pomerili s Češko, Španijo in Bahrajnom.

Svetovno prvenstvo bo potekalo po posebnem tekmovalnem sistemu, ki ne predvideva izpadanja že po skupinskem delu. Skupine so namenjene razvrščanju ekip za nadaljevanje tekmovanja, pri čemer si reprezentance z boljšimi uvrstitvami zagotovijo ugodnejše izhodišče v nadaljevanju.

Najboljših sedem reprezentanc sveta in gostiteljica Anglija so razvrščene v skupini 1 in 2, ki tvorita prvo fazo, tako imenovani elitni del. Te ekipe so že neposredno uvrščene v glavni žreb, skupinski del pa jim služi le za določitev nosilcev od 1. do 8. mesta v izločilnih bojih, ki bodo potekali v sklepnem delu prvenstva.

V moški konkurenci so med privilegiranimi reprezentancami: Kitajska, Japonska, Nemčija, Južna Koreja, Švedska, Francija, Tajvan in Anglija. Te reprezentance nimajo nevarnosti izpada v prvi fazi in bodo nastopile na osrednjem prizorišču prvenstva, v dvorani OVO Arena Wembley.

Vse ostale reprezentance, skupaj 56 ekip, so razvrščene v skupine od 3 do 16 in nastopajo v prvi fazi, skupinskem delu, ki bo potekalo od 28. aprila do 1. maja v dvorani Copper Box Arena. Med njimi je tudi Slovenija.

Iz tega dela tekmovanja se bo v drugo fazo, izločilne boje, ki bodo potekali 2. in 3. maja, uvrstilo 24 reprezentanc, ki se bodo pridružile osmim privilegiranim ekipam, skupaj torej 32 ekipam v glavnem žrebu.

Za slovensko reprezentanco bo ključen razplet tekem v skupini 5. Status nosilca pomeni, da se je Slovenija izognila najmočnejšim tekmecem v skupinskem delu in ima realne možnosti za prvo ali drugo mesto v skupini, kar bi prineslo ugodnejšega nasprotnika v prvem krogu izločilnih bojev. Tudi tretje mesto lahko še zadostuje za uvrstitev v glavni žreb, medtem ko četrto mesto pomeni konec tekmovanja.

Selektorica: Naša skupina je najtežja

"Ko našo skupino primerjamo z drugimi skupinami, vidimo, da je najtežja. Španija z Alvarom Roblesom in mladim Danielom Berzoso je lahko nevarna, pa tudi Čehov ne gre podcenjevati. Toda po drugi strani so do SP še dobri trije meseci, do takrat bom sestavila ekipo, ki jo moramo prijaviti do 8. aprila. Če bodo vsi zdravi, če ne bo poškodb, bi morali premagati vse tri nasprotnike v skupini, potem pa upati, da nam žreb ne bo namenil spet ene od najboljših ekip," je žreb v Londonu za Namiznoteniško zvezo Slovenije komentirala slovenska selektorica Andreja Ojsteršek Urh.

