Drama, pretep in vroča kri v Ljutomeru, kjer so Slovenci ostali brez zmage #video

Pripravljalna tekma na SP 2023 Četrtek, 5. januar, Ljutomer:

Slovenija : Madžarska 27:28 (17:13) Dvorana Šic, gledalcev 800, sodnika: Sok in Lah. Slovenija: Lesjak, Ferlin, Blagotinšek 1, Janc 1, Dolenec 3, Kodrin 2, Žabić 1, Horžen 1, Horvat, Mazej 1, Ovniček, Makuc 1, Bombač 2, Krečič 1, Mačkovšek 2, Novak 1, Vlah 7, Cehte 3. Madžarska: Sipos, Leimeter 1, Juhas, Boka 3, Kovacicz, Ligetvari 2, Rosta 1, Ilić 1, Alvarez 3, Benhidi 2, Szollosi 1, Bujdoso 1, Szita 1, Ancsin 1, Bodo 5, Lekai 6. Sedemmetrovke: Slovenija 2 (1), Madžarska 5 (3).

Izključitve: Slovenija 12, Madžarska 14 minut.

Rdeča kartona: Rosta (46.), Blagotinšek (46.).

Slovenski rokometaši so na svojem prvem in hkrati predzadnjem testu pred svetovnim prvenstvom, ki ga bosta med 11. in 29. januarjem gostili Poljska in Švedska, po dramatični končnici in boljši predstavi večino tekme na koncu s 27:28 klonili proti Madžarski. Varovanci Uroša Zormana so v Ljutomeru pred 750 gledalci v tamkajšnji polni športni dvorani dočakali pravi in močni test pred bližajočim se svetovnim prvenstvom, kjer bodo Slovenci desetič nastopili v družbi vseh najboljših reprezentanc sveta. Slovenski selektor Uroš Zorman je že pred prvim pripravljalnim testom povedal, da bo obračun z Madžari namenjen piljenju taktičnih zamislic pred odhodom v Katovice, Ljubljančan pa je določil, da sta za svoj debi v dresu s slovenskim dresom pripravljena Grega Krečič in Gašper Horvat. Ob tem se je od reprezentance in priprav že pred tekmo poslovil Peter Šiško.

Slovenska reprezentanca je tekmo z Madžari začela v vratih Urban Lesjak, v obrambi pa Blaž Blagotinšek, Borut Mačkovšek, Tilen Kodrin, Dean Bombač, Jure Dolenec in Blaž Janc. Že takoj po prvi dobri obrambi je iz protinapada kot prvi za Slovenijo zadel kapetan Dolenec. Z dvema goloma in po nekaj zapravljenih slovenskih priložnosti so nato povedli Madžari, a sta bila na drugi strani za novo vodstvo gostiteljev uspešna Dolenec in Blagotinšek (4:3).

Aleks Vlah je v prvem polčasu dosegel pet zadetkov, na koncu je bil s sedmimi prvi slovenski strelec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ekipi sta nato v podobnem ritmu tudi nadaljevali, Slovenci pa so počasi dodajali na plin. V 15. minuti je za prvo vodstvo Slovenije z dvema zadetkoma prednosti dvakrat zapored zadel zelo razpoloženi Aleks Vlah, vratar Lesjak pa je v prvih minutah zbral štiri pomembne obrambe, enkrat je odlično posredoval tudi pri sedemmetrovki Madžarov, ki so sicer ob tem zapravili še en poskus. V 19. minuti je nato Slovenija po izkoriščeni najstrožji kazni Vlaha prvič povedla s +3 (11:8). Slovenski selektor je v prvem polčasu ogromno menjal in preizkušal različne kombinacije, prvič je tako priložnost za dokazovanje dobil tudi debitant Horvat.

Blaž Janc v drugem polčasu ni igral. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenci so tudi v nadaljevanju prvega polčasa nadaljevali poletno igro, s katero so navduševali publiko v dvorani v Ljutomeru. A tik ob koncu prvega polčasa je sledil hud udarec za domačo izbrano vrsto, saj je ob eni izmed obrambnih akcij na tleh obležal Janc, ki je igrišče zapustil ob pomoči fizioterapevtske službe slovenske izbrane vrste, do konca srečanja pa ni več stopil na igrišče. Kljub skrb vzbujajočim pogledom pa so bile informacije o stanju pomembnega člena reprezentance po koncu tekme spodbudne, saj naj bi Janc utrpel le močnejši udarec v levo nogo in naj bi bil hitro nared za igro.

Slovenci so sicer prvih 30 minut tekme dobili s 17:13, v Zormanovi četi je bil s petimi zadetki najbolj razpoložen Vlah, Nejc Cehte je dosegel tri zadetke.

Slovenski strelski post na začetku drugega polčasa, a ...

V podobnem slogu, kot je kazal predstavo skozi celoten prvi polčas, je drugi del srečanja odprl vratar Lesjak, ki se je že v prvi minuti izkazal z odličnim posredovanjem ob protinapadu Madžarov. A to je bila hkrati tudi edina svetla točka prvih nekaj minut drugega polčasa, v katerih so Madžari s tremi zadetki v prvih sedmih minutah zaostanek znižali na 16:17.

V osmi minuti drugega dela je nato vendarle sledil tudi odgovor Slovencev, za katere je kot prvi v drugem polčasu zadel Mačkovšek, ki je tako prekinil strelski post, s protinapadom pa mu je sledil še kapetan Dolenec. Slovenija je ob tem znova povedla s +3 (19:16). Piko na i je v deseti minuti nadaljevanja s prvim zadetkom za slovensko reprezentanco postavil še Krečič (20:16). Slovenski rokometaši so s pravo mero energijo tudi v nadaljevanju izkoriščali luknje v madžarski obrambi in uspešna posredovanja vratarja Lesjaka.

Hud zaplet v drugem polčasu

Ob vodstvu Slovenije s 24:19 je v 16. minuti drugega polčasa na igrišču povsem zavrelo. Ob napadu Madžarske sta se hudo zapletla eden od Madžarov in Stefan Žabič, ki ga je madžarski rokometaš ob tem celo zagrabil za vrat. Prišlo je tudi do manjšega pretepa, v katerem so sodelovali tudi igralci s klopi, po obojestranskem kazanju mišic pa sta najkrajšo potegnila Blagotinšek in Miklos Rosta, sodnika David Sok in Bojan Lah, ki bosta delila pravico tudi na bližnjem mundialu, sta obema pokazala rdeči karton, Žabič pa si je prislužil dvominutno kazen.

V drugem polčasu se je med obema reprezentancama pošteno zaiskrilo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Strasti se tudi v nadaljevanju niso pomirile, Slovenci so sicer držali vodstvo, a je bilo dogajanje na igrišču precej razgreto. Slabih deset minut pred koncem je manjši nalet Madžarov z golom prekinil Domen Novak (25:22). A gostje se še naprej niso predali, dobrih šest minut pred koncem so zaostanek ob vse bolj medli igri Slovencev zmanjšali le na gol (24:25), dobre tri minute pred koncem pa so s sedemmetrovko izid poravnali na 26:26. Na drugi strani je s svojim sedmim golom nato odgovoril Vlah, a so Madžari manj kot dve minuti pred koncem znova izenačili. Zmagoviti gol za Madžare je nekaj sekund pred koncem tekme nato dosegel Richard Bodo. Madžari so pred tem vodili le v začetku tekme z 2:1.

V slovenski izbrani vrsti je bil na koncu s sedmimi zadetki najbolj razpoložen Vlah, Dolenec in Cehte sta bila uspešna po trikrat.

Selektor Zorman jezen

"Razočaran bi bil, če bi bila to neka katastrofa. Sem pa jezen, ker smo v prvem polčasu dobro nadzorovali potek srečanja, za tak trenutek priprav lahko rečem, da celo presenetljivo. Jezen sem na začetek drugega polčasa, ker v prvih osmih minutah nismo mogli zadeti. Nikakor nismo našli ritma, bili smo preveč statični, potem je igra spet stekla, a je v zaključku sledil nov padec. Jezen sem, ker smo se na koncu le vrteli. Čaka nas še veliko dela," je v prvem komentarju po tekmi dejal selektor Zorman.

Slovenija : Madžarska, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Seznam bo znan v ponedeljek

Tekmi bosta dobra priprava na bližajoče se svetovno prvenstvo, Slovenija se bo v prvem delu v skupini B v Katovicah pomerila s Francijo, Poljsko in Savdsko Arabijo, napredovanje v glavni del tekmovanja pa si bodo izborile tri izbrane vrste. Prva tekma Slovenijo čaka 12. januarja proti Savdski Arabiji. Zorman bo dokončen seznam potnikov za svetovno prvenstvo med 11. in 29. januarjem sporočil v ponedeljek. V Katovice bo v torek popeljal 18 igralcev, v Prlekiji pa trenutno pod njegovim vodstvom vadi 22 igralcev.

Druga pripravljalna tekma na SP 2023 Sobota, 7. januar, Madžarska, Velika Kaniža:

16.00 Madžarska - Slovenija

