Zormanova četa motivirana v sklepne priprave na SP: "Imamo potencial!"

Moška članska rokometna reprezentanca je zakorakala v sklepne priprave pred letošnjim svetovnim prvenstvom, ki bo na Poljskem in Švedskem potekalo med 11. in 29. januarjem. Slovenci bodo do odhoda v Katovice odigrali dve pripravljalni tekmi z Madžarsko, prva bo 5. januarja v Ljutomeru, druga pa dva dni kasneje v Veliki Kaniži.

"Začenja se novo koledarsko leto, z novimi željami in zaobljubami. Verjamem, da je ena izmed slednjih tudi ta, da bo vsak na sklepnih pripravah in svetovnem prvenstvu prikazal največ, česar bo sposoben," je na zboru reprezentance poudari selektor Uroš Zorman. "Vabilu na drugi del so se odzvali vsi fantje. Najbolj važno je, da skozi vse treninge ostanejo zdravi ter da se takšni vrnejo v klube tudi po prvenstvu. Če bo temu tako, tudi ostalo ne bi smelo izostati," je še dodal.

Zormanov seznam Slovenska izbrana vrsta je v drugi del priprav zakorakala z 22 rokometaši. Na Zormanovem seznamu so vratarji Jože Baznik (Nimes), Urban Lesjak (Eurofarm) in Klemen Ferlin (Erlangen), krilni igralci Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško), Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Wetzlar) in Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje). Zunanjo vrsto sestavljajo Dean Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (GOG Gudme), Jure Dolenec (Limoges), Gašper Horvat (Trimo Trebnje), Peter Šiško (Gorenje Velenje), Aleks Kavčič (Zagreb), Grega Krečič (Csurgoi), Domen Makuc (Barcelona), Rok Ovniček (Nantes) in Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško), krožni napadalci pa so Kristijan Horžen (Rhein-Neckar Löwen), Blaž Blagotinšek (Göppingen) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško).

"Imamo potencial!"

"Tisti, ki smo prisotni, moramo biti pripravljeni, se maksimalno boriti in delati. Verjamem, da lahko naredimo dober rezultat. Imamo potencial!" odločno sporoča Janc, ki je decembra izkoristil počitek za blaženje težav s hrbtom.

Na selektorjevemu seznamu so štirje debitanti, ki prvič okušajo priprave reprezentance A. To so Krečič, Slatinek Jovičić, Horvat in Šiško. "Vesel sem, da mi je selektor namenil povabilo. Zame je treniranje z igralci, ki sem jih še nedavno gledal le preko malih zaslonov in so mi vzorniki, nekaj novega. Premlevajo me zanimivi občutki, ki se jih še navajam. Želim se čim prej vklopiti v ekipo ter z njo dobro trenirali," je povedal levi zunanji igralec velenjskega Gorenja Šiško. Ta bo čez mesec in pol dopolnil 21 let in je najmlajši rokometaš na tokratni reprezentančni akciji.

Proti Madžarom preizkus taktičnih variant

Na pot proti Katovicam, kjer jo čakajo prve tri tekme med svetovno elito, se bo slovenska vrsta podala 10. januarja. Do tedaj bo bivala v Mali Nedelji, trenirala pa v Ljutomeru. "Zaprli se bomo v dvorano in delali, kolikor nam bodo dopuščale okoliščine. Novi obrazi, ki so z nami v drugem delu, so z nami že trenirali tistih nekaj dni v Zrečah. Vmes so odigrali prijateljsko tekmo, ki je bila koristna, kar so dokazali na igrišču. Sedaj bomo skušali vse skupaj sestaviti, da bo stvar delovala. Kako bo delovala na svetovnem prvenstvu, bomo videli. Na Poljsko se zagotovo podajamo, da ujamemo svoje želje in sanje," je načrte razkril slovenski selektor.

Pred odhodom na Poljsko bo izbrana vrsta odigrala dve pripravljalni tekmi, obe z Madžarsko. Prva bo na sporedu v četrtek, 5. januarja ob 18. uri v Ljutomeru, druga pa dva dni za tem ob 16.00 v Veliki Kaniži. "Želim si, da vsak trening, ne samo ti pripravljalni tekmi, mine v tekmovalnem duhu, pri čemer bodo fantje en drugega rinili naprej. Le to je vodilo, da lahko napreduješ," pričakuje Zorman in dodaja: "Proti Madžarom bomo v igri preizkusili vse taktične variante, tako v obrambi, kot tudi v napadu. Rezultat ne bo v ospredju. V obrambi bomo preizkušali tudi različice, ki jih do sedaj nismo. Temu bomo na tekmi namenili kar nekaj časa, nato pa bomo izluščili tisto, kar bo delovalo najbolje."

Prvi cilj je preboj v Krakov

Prvenstvo na Poljskem in Švedskem bo potekalo med 11. in 29. januarjem. V boj se bo podalo 32 reprezentanc, ki bodo v prvem delu razvrščene v osem skupin. V drugi del se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance vsake izmed njih in bile združene v štiri nove skupine, iz katerih bosta v končnico, ki se bo začela s četrtfinalom, peljali prvi dve mesti. V kolikor se bo Slovenija prebila v drugi del, jo čaka selitev v Krakov. Tam se bo srečala z najboljšo trojico skupine A, v kateri bodo nastopale reprezentance Španije, Črne gore, Čila in Irana.

Poleg Katovic in Krakova na Poljskem bodo skupine prvega dela igrale še v Göteborgu, Kristianstadu, Jönköpingu in Malmöju na Švedskem. Katovice, Krakov, Göteborg in Malmö bodo prizorišča drugega dela tekmovanja, medtem ko se bo karavana za četrtfinalne dvoboje preselila v Gdansk in Stockholm. Slednji bo gostil tudi preostale tekme končnice.

Slovenski rokometaši so do sedaj največji uspeh dosegli v Franciji 2017, ko so osvojili bronasto kolajno. V Španiji 2013 je bila Slovenija četrta, v Katarju 2015 osma, v Egiptu 2021 deveta, v Nemčiji 2007 deseta, na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Franciji 2001 17., na premiernem nastopu na Islandiji 1995 pa je osvojila 18. mesto.

Spored tekem slovenske reprezentance: Pripravljalni tekmi pred SP: Četrtek, 5. januarja, ob 18.00 (dvorana ŠIC Ljutomer):

Slovenija - Madžarska Sobota, 7. januarja, ob 16.00 (Madžarska, Velika Kaniža):

Madžarska - Slovenija SP 2023, skupina B: 1. krog, četrtek, 12. januarja, ob 18.00:

Savdska Arabija - Slovenija 2. krog, sobota, 14. januarja, ob 20.30:

Poljska - Slovenija 3. krog, ponedeljek, 16. januarja, ob 18.00:

Slovenija - Francija

