Mladi Slovenci do zanesljive zmage v Srbiji

Mladi Slovenci so obračun na severu Srbije začeli brezkompromisno ter z zadetkoma Tima Cokana in vmesnim Timoteja Grmška po treh minutah vodili s 3:0. Srbi so v nadaljevanju v istem časovnem obdobju rezultat hitro poravnali, v osmi minuti pa prvič povedli (6:5).

Gostitelji so zadnjič izenačili v 12. minuti (9:9), nato pa so Slovenci prestavili v višjo prestavo ter stopili v ospredje. Do 24. minute so z ekipno igro dosegli delni niz 10:2 za vodstvo z 19:12, prednost pa v nadaljevanju suvereno zadržali.

Polčas so dobili s 24:15, Srbiji pa se do konca tekme na bližje kot osem zadetkov zaostanka ni uspelo približati.

B-reprezentanco Slovenije so v Srbiji sestavljali vratarja Gal Gaberšek in Alen Skledar, krilni igralci Staš Slatinek Jovičić, Urban Pipp, Matic Pipp, Tim Cokan, zunanji igralci Uroš Milićević, Matevž Žagar, Peter Šiško, Tilen Strmljan, Marko Kotar, Grega Krečič in Timotej Grmšek ter krožni napadalci Darko Stojnić, Jernej Drobež in Lan Grbić, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.