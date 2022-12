Moška članska reprezentanca je v Zrečah končala prvi ciklus priprav na januarsko svetovno prvenstvo na Poljskem in Švedskem. Selektor Uroš Zorman bo izbrano vrsto znova zbral na prvi ponedeljek v novem letu v Ljutomeru, kjer bo trenirala vse do odhoda na veliko tekmovanje.

Izbrana vrsta je v začetku tega tedna priprave začela skupaj z B-reprezentanco, ki se je nato v sredo odpravila na gostovanje v Srbijo. Preostala deveterica rokometašev, ki bo priprave nadaljevala tudi v novem letu, je čas izkoristila tako za vzdrževanje telesne pripravljenosti kot tudi za osvežitev taktičnih zamisli v igri slovenske vrste.

"Teden smo bolj posvetili telesni pripravi s tekom in fitnesom, a po drugi strani smo osvežili spomin na akcije v naši igri. Zbistrili smo si misli in ohranili pripravljenost. Z nestrpnostjo že pričakujem nadaljevanje priprav v Ljutomeru," je ob koncu prvega ciklusa priprav povedal rokometaš Barcelone Domen Makuc.

V ponedeljek prihaja večji del standardne zasedbe

V drugi del priprav bo Slovenija zakorakala z 22 rokometaši. Že predhodno je bilo znano, da se bodo deveterici, ki je trenirala v prvem ciklusu v Zrečah – Jože Baznik, Urban Lesjak, Nejc Cehte, Tadej Mazej, Domen Makuc, Jure Dolenec, Aleks Kavčič, Aleks Vlah in Stefan Žabić –, v Mali Nedelji, kjer bodo bivali do odhoda na Poljsko 10. januarja, pridružili Blaž Blagotinšek, Dean Bombač, Klemen Ferlin, Kristjan Horžen, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Borut Mačkovšek in Domen Novak.

Dodatna priložnost za nekatere člane B-reprezentance Selektor Zorman je v prvem delu priprav pozorno spremljal tudi mlajše rokometaše, ki so bili del akcije B-reprezentance, in se naposled odločil, da v drugem delu priprav A-reprezentance dodatno priložnost za dokazovanje ponudi levokrilnemu igralcu Stašu Slatinku Jovičiću ter zunanjima igralcema Gregi Krečiču in Petru Šišku. Zadnji bo postal prvi rokometaš, rojen po letu 2000, ki bo sodeloval na pripravah članske reprezentance. Ob tem na priprave prihajata še Rok Ovniček, ki je prvi del izpustil zaradi težav z ramo, ter Gašper Horvat, ki se akcije B-reprezentance ni mogel udeležiti zaradi okrevanja po poškodbi gležnja.

"Zavedajo se položaja in tistega, kar nas čaka januarja"

"Za prvi ciklus priprav lahko zatrdim, da je prinesel le pozitivne stvari. B-reprezentanca je dobila svojo priložnost za dokazovanje, z A-reprezentanco pa smo tako lahko opravili nekaj skupnih treningov. Ko potegnemo črto, lahko rečemo, da so bili igralci zelo marljivi in delavni. Zavedajo se položaja in tistega, kar nas čaka januarja. Temu primerno so na treningih pokazali ogromno osredotočenost. To je izjemno velika pozitivna stvar," je v izjavi za Rokometno zvezo Slovenije misli strnil Zorman in dodal: "Želim si, da bi vsi fantje novoletne praznike preživeli v okoljih, ki jih osrečujejo, da se na priprave vrnejo zdravi ter željni dela. Ko ti zdravje služi, je mogoče prav vse."

Naporen prvi del sezone je pustil posledice pri kar nekaj posameznikih, ki so morali odpovedati udeležbo v reprezentanci. Tik pred začetkom decembrskih priprav je zdravje ponagajalo mlademu krožnemu napadalcu Celja Pivovarne Laško Stefanu Žabiću, a se je po izboljšanju počutja že pridružil ekipi v Zrečah. "Teh nekaj dni z reprezentanco mi je prišlo še kako prav, da sem se vrnil v stare tire, v staro formo. Smo mlada ekipa, nastopanje za reprezentanco pa vedno pomeni veliko odgovornost. Od nas se pričakuje trdo delo. Na treninge prihajamo osredotočeni, saj stremimo k temu, da bi bili vsak dan boljši, da postanemo še boljša ekipa ter da korak za korakom stopamo proti skupnemu cilju. Z velikim veseljem že pričakujem drugi del priprav," je za RZS dejal 23-letnik.

Slovenci bodo prvo tekmo prvenstva odigrali 12. januarja proti Savdski Arabiji. Foto: Guliverimage

Na Poljsko 10. januarja, prva tekma dva dni pozneje proti Savdski Arabiji

Na pot proti Katovicam, kjer jo čakajo prve tri tekme med svetovno elito, se bo slovenska vrsta podala 10. januarja. Dva dni za tem, v četrtek, 12. januarja, jo v skupini B čaka prva tekma, na kateri se bo ob 18. uri pomerila s Savdsko Arabijo. Po dnevu premora se bo v drugem krogu ob 20.30 pomerila z gostitelji Poljaki, za konec prvega dela pa jo v ponedeljek, 16. januarja, ob 18.00 čaka še dvoboj s Francijo.