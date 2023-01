Dodatne skrbi in preglavice pred svetovnim prvenstvom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska rokometna reprezentanca odšteva dneve do začetka svetovnega prvenstva, ki ga bosta od 11. do 29. januarja gostili Poljska in Švedska. Vse reprezentance so od Mednarodne rokometne zveze (IHF), ki vztraja pri svojem, informacije o covidnem protokolu prejele že dva tedna pred začetkom turnirja, naknadno pa jih je še zaostrila.

Medtem ko večina športnih zvez in organizatorjev športnih tekmovanj po svetu in tudi pri nas dokončno sprošča vse ukrepe proti koronavirusu, je povsem drugače pri krovni svetovni rokometni zvezi IHF. Ta tudi pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva ne odstopa od svojega pravilnika, ki so se ga morale reprezentance držati že na zadnjih tekmovanjih.

Kot so zdaj sporočili iz IHF, morajo vse rokometne zveze 32 reprezentanc, ki bodo sodelovale na prvenstvu, za vse člane delegacij, ki sodelujejo na svetovnem prvenstvu, zagotoviti negativne teste na covid manj kot 72 ur pred začetkom turnirja, IHF pa bo med turnirjem izvajala stalna in množična testiranja. Vsi člani reprezentanc, ki sodelujejo na SP, bodo morali opraviti antigenski test po predtekmovanju in še enega po koncu glavnega dela turnirja.

Vsi s pozitivnimi testi bodo ne glede na počutje morali v petdnevno izolacijo, v primeru negativnega PCR-testa pa se bodo lahko že prej vrnili v svoje ekipe. Igralcem, ki bodo prišli v stik s pozitivnimi člani, a ne bodo pozitivni na testu, ne bo treba v samoizolacijo in bodo lahko nadaljevali tekmovanje, so še sporočili iz IHF.

S podobnim protokolom, ki je precej premešal štrene številnim reprezentancam, so se te srečale tudi na lanskem evropskem prvenstvu.

V prvem delu bodo reprezentance razporejene v osem skupin s po štirimi ekipami − Slovenija se bo v Katovicah pomerila s Francijo, Poljsko in Savdsko Arabijo −, napredovanje v glavni del tekmovanja pa si bodo izborile tri izbrane vrste iz skupine B. V Krakovu se bodo nato pomerile s tremi najboljšimi iz skupine A, v njej bodo nastopili Španija, Črna gora, Čile in Iran.

