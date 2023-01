Nekdanji selektor Slovenije spet buri duhove: Danci me imajo za kriminalca #video

Kaj je sploh sprožilo tako buren odziv danske rokometne javnosti? Izjava nekdanjega selektorja slovenske rokometne reprezentance Veselina Vujovića za hrvaški Index, v kateri je danskega rokometaša Mathiasa Gidsela označil za "malo miš, ki mu je pokvarila zabavo".

Vujović, ki je na tem svetovnem prvenstvu vodil Iran, je bil kritičen do Gidsela, ker po grobem prekršku hrvaškega rokometaša Domagoja Duvnjaka ni želel sprejeti ponujene roke v znak opravičila.

Prekršek Duvnjaka nad Dancem:

Should this have been 🛑 for Domagoj Duvnjak?



"Tekma (med Hrvaško in Dansko se je končala z remijem in delitvijo točk 32:32, op. a.) je bila izjemna, ampak temu Gidselu je uspelo, da je vse skupaj pokvaril. Ta mala miš mi je pokvarila tekmo. Roko ti ponuja Domagoj Duvnjak, eden od največjih rokometašev v zgodovini, ti ubožec pa ne želiš sprejeti opravičila. Sram naj te bo, ko ti roko ponuja Duvnjak, je ne bi smel umiti še mesec dni. Dobro, če bi to naredil kateremu od mojih Irancev, pa jih ne podcenjujem, ampak da se je tako vedel do legende rokometa," se je zgražal Vujović.

Njegova izjava je na Danskem razumljivo naletela na izjemno buren odziv. Danski mediji so iz arhivov hitro obudili posnetke Vujevićevih izpadov iz obdobja njegove igralske in selektorske kariere, ki jih ni malo, ni pa, kot je sam priznal, pričakoval, da si bo na Danskem prislužil etiketo kriminalca.

Provokativni Vujović: Hvala Dancem, da so me spomnili na lepe stare čase

"Nisem imel namena nikogar užaliti, ni pa mi bilo jasno, kako lahko kak pokavec, ki je komaj začel igrati rokomet, ne glede na talent, odkloni opravičilo legende Domagoja Duvnjaka. Pri tem sem nameraval ostati, ampak to, kar se je zgodilo pozneje, je preraslo okvire normalnega. Moja hči na družbenih omrežjih zaradi moje izjave dobiva žaljiva sporočila. Neverjetno. Ne morem verjeti, da so v arhivu poiskali posnetke nekaterih napak iz moje kariere. Kakorkoli, hvala Dancem, da so me spomnili na te lepe stare čase," je v pogovoru za Index ostal provokativen 62-letni Črnogorec.

Ugotovil je, da je bilo njegovo ime v iskalniku Google v zadnjem tednu pravi hit. "Na Googlu obstaja možnost preverjanja, kako pogosto se preiskuje kakšno geslo. Ugotovil sem, da so v zadnjem tednu moje ime vpisali večkrat kot v zadnjih desetih letih. Še na novinarski konferenci so me danski novinarji spraševali o izjavi, pa sem jim rekel, da mi je čisto vseeno, o čem bodo poročali, če to pomeni, da bo zaradi tega moja fotografija v časopisih čim večja."

Nikoli ne bo vodil Hrvatov, a ne po lastni želji

V pogovoru za Index je Vujović še dejal, da še ni sprejel odločitve o nadaljevanju vodenja iranske reprezentance. "Pogovarjal sem se s predsednikom, podpredsednikom in tremi ministri, ki so prišli na svetovno prvenstvo, da me prepričajo o tem, da podaljšam pogodbo. Nisem jim še želel odgovoriti. Rekel sem, da sem utrujen in nervozen in da je bolje, da si najprej odpočijem in se potem pogovorimo," je še dejal.

"Nič jim nisem želel obljubiti, ker potem ne bi imel druge možnosti, kot da sprejmem ponudbo, vendar nisem prepričan, ali si tega želim. Nagovarjajo me tudi, naj prevzamem njihovega rokometnega prvaka. Imajo velike ambicije v azijski ligi prvakov. Ne vem, bomo videli, gotovo je le to, da sem od 4. februarja kot trener na trgu," je dejal.

Na vprašanje, ali bi bil pripravljen prevzeti hrvaško reprezentanco, ki se je kljub zgolj enemu porazu od prvenstva poslovila že pred četrtfinalom, je odgovoril, da niti ni pomembno, kaj si želi sam. "Že večkrat sem povedal, kaj si mislim o hrvaški reprezentanci, prepričan pa sem tudi, da v naslednjih 30 letih ni nobene možnosti, da bi mesto hrvaškega selektorja zasedel tujec."

