Slovenci prvenstvo zaključili z lepo zmago

Slovenskim rokometašem je petkov poraz proti Špancem odnesel uvrstitev v četrtfinale letošnjega svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem, a je bila zadnja tekma zanje vseeno zelo pomembna. Slovenska četa je bila v nedeljo z 31:23 boljša od Črne gore in ostaja v boju za končno deseto mesto na prvenstvu in z njim uvrstitev v kvalifikacije za OI 2024 v Parizu. A to bo znano šele po ponedeljkovih tekmah skupin 3 in 4.

SP v rokometu 2023, drugi del, 3. krog:

Ostajajo v boju za olimpijske igre

Slovenci so odlično odprli tekmo proti Črni gori, povedli s 3:0, prvi gol so njihovi tekmeci dosegli šele ob koncu četrte minute s sedmih metrov, ko je bil zaradi prekrška tudi izključen Borut Mačkovšek. Nadaljevali so zanesljivo, tudi zaradi obramb danes razpoloženega Urbana Lesjaka, a po vodstvu z 9:2 jim je zbranost malce popustila. Izgubljenih žog je bilo preveč, streli so bili nenatančni in Črnogorci so se približali na štiri gole zaostanka. Ob koncu prvega polčasa pa so Slovenci stopili na plin in do odmora spet povedli s sedmimi goli razlike (15:8). Selektor Uroš Zorman, ki se je v prvih 30 minutah igre nekajkrat pošteno razjezil nad svojimi varovanci, je dobil nekaj tem za pogovor v slačilnici. Mačkovšek je v prvem polčasu dosegel tri zadetke, po dva so doali Tilen Kodrin, Matej Gaber, Aleks Vlah in Domen Novak.

V drugem polčasu so Slovenci uspešno ohranjali prednost, razlika se je ves čas gibala med sedmimi in osmimi goli, tekma pa se je končala z zmago 31:23.

Slovenski selektor Uroš Zorman danes ni mogel računati na Blaža Janca, ki je zaradi težav s stegensko mišico tekmo izpustil, svojo prvo priložnost na tem prvenstvu pa je tako dobil Grega Krečič. Naši rokometaši so Črnogorcem vrnili za boleč poraz na lanskem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem. V slovenski izbrani vrsti je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Aleks Vlah s šestimi goli, Domen Novak je prispeval pet zadetkov.

Slovenija : Črna gora 31:23 (15:8) Tauron Arena, gledalcev 3200, sodnika: Gubica in Milošević (oba Hrvaška). Slovenija: Baznik, Lesjak, Blagotinšek 2, Dolenec 4 (2), Cehte 2, Kodrin 2, Gaber 2, Horžen 2, Mazej 1, Ovniček 1, Makuc, Bombač 1, Krečič, Mačkovšek 3, Novak 5, Vlah 6. Črna gora: Matović, N. Simić, Bakić 1, M. Vujović 4 (1), Lazović 1, Čepić, Čorsović, B. Vujović, Radović, Kaludjerović 4, Sevaljević, B. Simić 4, Božović, Lasica 4 (3), Vujačić 5, Andjelić. Sedemmetrovke: Slovenija 3 (2), Črna gora 6 (4).

Izključitve: Slovenija 10, Črna gora 4 minute.

Rdeči karton: /.

Pomembna zmaga bi lahko Slovencem prinesla kvalifikacije za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024. Letošnji svetovni prvak si jih bo zagotovil neposredno, tako kot gostiteljica Francija, preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo med 11. in 17. marcem 2024, pa si bodo zagotovile tudi reprezentance do desetega mesta na letošnjem mundialu.

Slovenija bo glavni del tekmovanja v skupini I končala s šestimi točkami, zavoljo visokih zmag nad Poljsko in Iranom pa ima tudi zelo dobro razliko v danih in prejetih golih. Po današnji tekmi ta znaša +25, kar je lahko odločilnega pomena v primeru enakega števila točk s svojimi neposrednimi tekmeci za preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre.

S Črnogorci pa se bodo znova dvakrat pomerili v prvi polovici marca v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024. Obe izbrani vrsti sta po dveh odigranih tekmah na vrhu razpredelnice s po štirimi točkami, Kosovo in BiH pa sta brez njih.

Lestvica:

