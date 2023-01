Četrtfinale potrdili še Nemci, Norvežani in Egipčani

Na svertovnem prvenstvu v rokometu so si četrtfinale danes z zmagami zagotovile še tri reprezentance iz skupin 3 in 4. Nemci in Norvežani so zdaj neulovljivi na vrhu skupine 3, v skupini 4 pa je nastop med najboljpimi osmimi reprezentancami sveta potrdila izbrana vrsta Egipta. Omenjene tri reprezentance ob Franciji, Španiji in Švedski še nimajo poraza.