Poteza, ki odmeva: Danec se ni želel rokovati s Hrvatom

V četrtek je bila na svetovnem prvenstvu v ospredju tekma med Hrvaško in Dansko, ki se je na koncu končala z remijem (32:32). Izjemno izenačena tekma se je sklenila z delitvijo točk, po kateri so Hrvati ohranili minimalne možnosti za uvrstitev v četrtfinale, v boljšem položaju so Danci. Po zelo bojeviti predstavi z obeh strani pa je odmevala predvsem poteza Danca Mathiasa Gidsela, ki ob enem izmed grobih prekrškov ni želel sprejeti roke Domagoja Duvnjaka.

Odmeven dogodek se je pripetil v 12. minuti tekme, ko je je Mathias Gidsel prodrl proti vratom Hrvaške, Domagoj Duvnjak pa je grobo zaustavil igralca Füchseja, ob tem pa ga je zadel v glavo. Danec je z bolečo grimaso padel na tla, kjer so mu pomagali dobro minuto in pol, sodniki pa so Duvnjaku dosodili dve minuti kazni. Ko je Gidsel vstal, je Duvnjak pristopil k njemu in se večkrat poskušal opravičiti za svojo nesramnost, a je Danec opravičilo zavrnil in hrvaškega kapetana ni želel niti pogledati.

Prekršek Duvnjaka nad Dancem:

Should this have been 🛑 for Domagoj Duvnjak?



Gidsel refused to shake his hand afterwards. The final replay is the best angle, just clumsy or not? #POLSWE2022 pic.twitter.com/eaMYd7X4I9 — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 19, 2023

Nekaj olja je na ogenj po tekmi Gidsel prilil še z izjavo po tekmi, ko je dejal, da je takšnih grobih in agresivnih potez Duvnjaka že vajen, v pogovoru za danske medije pa je pojasnil, zakaj ni sprejel opravičila hrvaškega rokometaša, s katerim se pogosto srečujeta tudi v nemškem prvenstvu. Duvnjak je namreč član Kiela, Gidsel pa Fúchse Berlina. "Tudi ko mi je to napravil v nemški bundesligi, je bilo potem tudi veliko opravičil. Hrvati takšni so. Dobro vedo, da morajo tako igrati proti nam, potem pa se po tekmi želijo opravičevati nam in sodnikom. To je bil udarec v glavo, ki ne spada v rokomet," je Gidsel po tekmi povedal za danski BT.

"Večkrat sem se mu opravičil, a razumem, zakaj se je tako odzval, nisem ga želel zadeti v glavo," je po tekmi dejal Duvnjak, ki je Gidselu želel zadevo razložiti tudi po tekmi, a se ta ni strinjal, Hrvat pa je zatem le zamahnil z roko.

Mathias Gidsel in Domagoj Duvnjak Foto: Guliverimage

Danski strateg: Hrvati so preveč agresivni

O agresivni hrvaški igri se je po tekmi razgovoril tudi danski strateg Nikolaj Jacobsen. "Mislim, da so bili Hrvati zelo agresivni, predvsem do Mathiasa. To je bila zelo težka tekma za tega mladeniča. Zato smo pogosto morali igrati sedem na šest, da smo v igro vnesli malo več mirnosti in ritma, to nam je sčasoma le uspelo. Bila je kaotična tekma in lahko rečemo, da je neodločen izid pošten rezultat," je dejal Jacobsen.

"Igramo drugačen rokomet, za moj okus je bil ta hrvaški preveč agresiven. Ne strinjam se z merili španskih sodnikov. Vedeli smo, da nas bodo Hrvati želeli premagati. Njihova največja možnost je bila zelo agresivna igra z veliko kontakta in to jim je uspelo," je še dejal danski strateg.

"Odigrali smo zelo težko tekmo, dali smo vse od sebe," je dejal Cindrić. Foto: Reuters

Cindrić: To je katastrofa

S sojenjem in delom Špancev Garcie in Maria pa niso bili zadovoljni niti v hrvaškem taboru. "Sojenja raje ne bom komentiral, se mi pa zdi škoda, da na takšni tekmi deset žog dosodijo njim, nam pa nič, to je res katastrofa, a to za nas ni težava, naj se s tem ukvarja nekdo drug," je po srečanju dejal Luka Cindrić. "Odigrali smo zelo težko tekmo, dali smo vse od sebe. Na žalost nismo zmagali, a smo lahko zadovoljni s točko in nocojšnjo predstavo. Ni bilo lahko, imeli so tudi veliko podporo s tribun, vendar smo vedeli, da jih lahko premagamo le z zelo agresivno obrambo. Niso imeli rešitve, ampak so igrali sedem na šest v napadu, mi pa se v drugem polčasu nismo mogli ubraniti in dosegali so lahke gole. Kljub temu sem res zelo ponosen na vso ekipo," je še dejal Cindrić.

