Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Od prve minute smo igrali brez popuščanja, Irancev pa v nobenem trenutku nismo podcenjevali," je pot do visoke zmage na svetovnem prvenstvu v rokometu v nekaj besedah opisal Kristjan Horžen. Slovenija je Iran premagala z 38:21. "Na tej tekmi se je videl nov obraz Slovenije," pa poudarja kapetan Jure Dolenec.

Slovenski rokometaši so že ob polčasu vodili za 11 golov, na koncu pa avtsajderja Iran v prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva v rokometu premagali z visokim rezultatom 38:21. Selektor Uroš Zorman je lahko razporedil minutažo med vseh 16 igralcev (kar 14 jih je doseglo tudi gol), da bo ekipa pripravljena za mnogo težjo tekmo v petek, proti Španiji. "Dosegli smo načrtovano zmago. Tekmo smo nadzorovali od samega začetka, odigrali smo jo na visoki ravni in z velikim številom igralcev. Najpomembnejše je, da se ni nihče poškodoval. Kar smo načrtovali pred tekmo, smo tudi dobili," je v prvi izjavi črto pod zmago potegnil Zorman.

Uroš Zorman Foto: Reuters Igrali so motivirano, odgovorno, učinkovito. Niso si dovolili podcenjevanja nasprotnika. "Tekmo smo vzeli zelo resno. Na tej tekmi se je videl nov obraz Slovenije, o katerem govorimo od začetka priprav. Vsaka tekma je za nas finale, na vsaki od njih pa želimo pustiti vse naše najboljše na igrišču," je poudaril Jure Dolenec. "Kot kapetana reprezentance me to zelo veseli. Že čez dva dni pa je pred nami nova 'finalna tekma'." Ali je bil še dodaten motiv igranje proti nekdanjemu selektorju Veselinu Vujoviću, vsaj javno ni želel nihče priznati.

"Prihajamo nazaj, na papirju slabše tekmece zanesljivo premagujemo"

V preteklosti so proti na papirju slabšim nasprotnikom že znali izgubiti. Zato je ta zmaga zdaj še toliko pomembnejša. To je poudaril tudi Blaž Janc. "Počasi prihajamo nazaj, na papirja slabše tekmece zanesljivo premagujemo. Vesel sem, da se je v reprezentanco vrnil občutek, da si suveren in ti slabši tekmeci ne povzročajo nobenih težav. Odigrali smo dobro tekmo, po drugi strani pa tudi moraš zmagati za 17 golov."

Domen Makuc Foto: Reuters S šestimi goli je bil prvi strelec tekme Domen Makuc. "Igrali smo 100-odstotno, naše glave se bile vselej na pravem mestu, tudi v obrambi smo bili zelo bojeviti in nepopustljivi. To nam je prineslo lahke gole iz protinapadov. Tako moramo igrati tudi v nadaljevanju turnirja, granitno v obrambi, hitro in učinkovito v napadu. Upam, da bomo že na naslednji tekmi naredili korak naprej v svoji igri."