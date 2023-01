Jeza v taboru glavnih favoritov: Sploh ne želim izgubljati energije za komentar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V danskem rokometnem taboru so kritični do dogajanja v reprezentančnem hotelu.

V danskem rokometnem taboru so kritični do dogajanja v reprezentančnem hotelu. Foto: Guliverimage

Danski rokometaši, ki na svetovnem rokometnem prvenstvu, gostita ga Poljska in Švedska, branijo naslov svetovnega prvaka, niso zadovoljni z nastanitvijo v hotelu v Malmöju na Švedskem, kjer se, kot trdijo igralci, dogaja marsikaj.

Danski rokometaši so bili po koncu srečanja s Tunizijo, ki so jo odpravili s 34:21, besni na organizatorje svetovnega prvenstva. Igralci trdijo, da se v hotelu, kjer so nastanjeni, dogajajo zabave, skozenj pa se sprehajajo gostje, ki so imeli stike z danskimi rokometaši, kar je glede na strogo spoštovanje covidnega protokola na prvenstvu, povsem neprimerno.

Aktualni svetovni prvaki se bojijo, da bi v njihove vrste udarila bolezen covid-19, ki bi jih lahko ustavila na njihovi poti k tretjemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka, s katerim bi se zapisali v rokometno zgodovino.

Danski rokometni zvezdnik Mikkel Hansen ne želi izgubljati energije s komentiranjem razmer v hotelu. Foto: Guliverimage

Prvi zvezdnik danske izbrane vrste: To je noro

"Zavedamo se, da bi to (tekma s Tunizijo, op. a.) lahko bila zadnja tekma za nekatere naše igralce. Nič ne moremo storiti. V našem hotelu organizirajo razne konference in zabave, bojimo se pozitivnih testov na novi koronavirus," je po tekmi s Tunizijo tarnal danski rokometaš Henrik Møllgaard. "To je noro, želijo, da se pazimo, potem pa organizirajo zabave v hotelu. Mah, sploh ne želim izgubljati energije za komentar," se je brzdal najboljši danski rokometaš Mikkel Hansen.

Tudi danski selektor Nikolaj Jacobsen ni navdušen nad dogajanjem v hotelu. "Nič ne morem storiti glede tega, tako pač je. Upam samo, da bodo vsi igralci zdravi po testiranju," si je želel.

Za zdaj se mu je želja uresničila, saj so bili vsi testi hitrega testiranja po zadnji tekmi v danski izbrani vrsti negativni. "Igralci so pripravljeni na naslednjo tekmo," so sporočili iz Rokometne zveze Danske.

Reprezentance so v torek zvečer izvedle drugo od treh testiranj, ki jih morajo opraviti na svetovnem prvenstvu. Igralci in strokovni štab se je testiral pred začetkom prvenstva (v slovenskem taboru so takrat odkrili dva pozitivna primera), naslednji krog testov pa jih čaka po drugem krogu tekmovanja. Igralec, ki je na testiranju pozitiven, mora za pet dni v izolacijo. Izolacijo lahko konča z negativnim testom oziroma po petih dneh.

Danci, ki so se v drugi krog tekmovanja uvrstili kot prvouvrščeni v skupini H, se bodo za napredovanje v četrtfinale borili s Hrvaško, ZDA in Egiptom. Prvo srečanje jih čaka jutri ob 20.30 v Malmöju na Švedskem, kjer jim bodo načrte poskušali prekrižati Hrvati, ki morajo, če želijo ohraniti upe za napredovanje, premagati branilce naslova.

