Zorman opozoril na "neumnosti", v Krakov na srečanje s starim znancem

"Kljub porazu sem zadovoljen s predstavo svojih varovancev, proti zadnjim olimpijskim prvakom in šestkratnim svetovnim prvakom niso popustili do konca tekme, vseskozi so se borili po svojih najboljših močeh," je po porazu s Francijo (31:35) v zadnjem krogu prvega dela svetovnega prvenstva dejal slovenski selektor Uroš Zorman. Slovenci so kljub porazu ostali v boju za četrtfinale, v drugem delu jih v sredo najprej čaka obračun z Iranom, ki ga vodi Veselin Vujović.

Čeprav so se slovenski rokometaši z zvrhano mero optimizma podali v boj s šestkratnimi svetovnimi prvaki Francozi, pa so ti na koncu upravičili vlogo favorita in se v drugi del podajajo s štirimi točkami, Slovenci pa bodo v Krakov odšli z dvema. Kljub porazu slovenski rokometaši ohranjajo možnosti za preboj v četrtfinale, kamor bosta v drugem delu peljali najboljši dve mesti.

Slovenci so tokrat za razliko od tekme s Poljsko naredili več napak, na koncu so srečanje končali s kar 14 tehničnimi napakami, kar je bilo za tako renomiranega nasprotnika kot je Francija veliko preveč. Kljub porazu so se v igri Slovencev videli svetli trenutki, v katerih so bili varovanci Uroša Zormana kos zasedbi olimpijskih prvakov. Močno se je obrambi poznala odsotnost Boruta Mačkovška, ki zaradi lažje poškodbe kolena ni igral, Slovenija je na koncu prejela 35 zadetkov, kar je bilo na koncu veliko preveč, da bi lahko računala na kakršen koli uspeh.

Dean Bombač je dosegel pet zadetkov. Foto: Reuters

Na odsotnost Mačkovška je po srečanju opozoril tudi Dean Bombač. "Francozi so pokazali svojo kakovost. V obrambi jim nismo bili dorasli, poznala se je odsotnost Mačkovška. Prejeli smo kar 35 golov, veseli nas lahko le dejstvo, da smo dosegli 31 zadetkov na granitno obrambo tekmecev, od tega le enega ali dva iz nasprotnega napada. V Krakov gremo vse tri tekme 'na glavo', verjamem, da nam bo uspelo," je dejal slovenski rokometaš. Ta je imel na uvodu v drugi polčas sicer na voljo sedemmetrovko, s katero bi Slovenijo popeljal le na gol zaostanka, a te priložnosti ni izkoristil, Francozi pa so nato hitro pobegnili in Slovence do konca manj kot na tri gole zaostanka niso več dopustili.

Lestvica skupine I pred začetkom glavnega dela: 1. Španija 2 tekmi - 4 točke

2. Francija 2 - 4

3. Slovenija 2 - 2

4. Črna gora 2 - 2

5. Iran 2 - 0

6. Poljska 2 - 0

V drugem delu najprej proti Vujoviću

"Vedno, ko smo se približali, smo naredili tudi kakšno neumnost, kar so Francozi takoj kaznovali. Kljub porazu sem zadovoljen s predstavo svojih varovancev, proti zadnjim olimpijskim prvakom in šestkratnim svetovnim prvakom niso popustili do konca tekme, vseskozi so se borili po svojih najboljših močeh. Mogoče je danes manjkala energija s tekme proti Poljakom, tedaj je bilo v njihovi igri videti veliko več kljubovanja kot na današnji tekmi proti Francozom," je po tekmi dejal Uroš Zorman, ki ga v sredo v prvem dejanju drugega dela čaka obračun z Iranom, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović.

Veselin Vujović na tem prvenstvu vodi izbrano vrsto Irana. Foto: Guliverimage

V slovenski izbrani vrsti je bil na koncu z devetimi zadetki daleč najbolj razpoložen Aleks Vlah, ki se ne ustrašil igre proti favoriziranemu nasprotniku. "Francozi so nas dobili na izkušnje, mi jih imamo precej manj od olimpijskih, svetovnih in evropskih prvakov. Dokazali so svojo kakovost, v prelomnih trenutkih so zaigrali najbolje in si priigrali razliko, ki jo proti tako kakovostnim tekmecem enostavno nismo mogli nadoknaditi," je po tekmi dejal član Celja.

Jože Baznik je opozoril na pomanjkanje discipline v slovenski igri. Foto: Guliverimage

Dobro delo sta opravila tudi slovenska vratarja Urban Lesjak in v drugem polčasu Jože Baznik, ki sta ustavila kar nekaj poskusov nevarnih francoskih strelcev. "Francozi so kaznovali vsako našo napako. Celotno tekmo smo jih lovili, nekajkrat se jim približali na tri gole zaostanka, vse to pa nas je močno utrudilo. V naši igri je bilo premalo discipline, to so Francozi znali kaznovati," je po koncu dejal Baznik.

Slovence danes čaka pot v Krakov, kjer se bo za njih v sredo začel drugi del svetovnega prvenstva. Po tekmi z Iranom. Slovenijo dva dni kasneje čaka bržkone ključna tekma za preboj v četrtfinale proti Španiji, v nedeljo, 22. januarja, pa še tekma proti Črni gori. Najboljši izbrani vrsti iz Krakova se bosta prebili v četrtfinale, ki bo 25. januarja v Gdansku.

