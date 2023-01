Hrvati v drugem poskusu do visoke zmage, Nemci zlomili odpor Srbov

Dan po visoki zmagi nad Poljsko so imeli slovenski rokometaši na svetovnem prvenstvu prost dan. Tekme drugega kroga pa so odigrale reprezentance v skupinah E, F, G in H. Hrvaška je visokem porazu z Egiptom dosegla svojo prvo zmago na prvenstvu, potem ko je s 40:22 (20:10) nadigrala reprezentanco ZDA, ki je v prvem krogu dosegle svojo premierno zmago na velikih tekmovanjih. Branilka naslova Danska je odpihnila Bahrajn (36:21). Nemčija je na derbiju dneva po zahtevnem boju s 34:33 (19:17) odpravila Srbijo.

SP v rokometu 2023, 2. krog:

Danes je bil v ospredju zagotovo obračun Srbov, ki so v kvalifikacijah izločili Slovence, in Nemcev. Nemci so bili praktično skozi celotno tekmo za odtenek boljši nasprotnik, največ so vodili s petimi goli prednosti (28:23), medtem ko Srbi niso vodili niti enkrat na tekmi. Srbi so na koncu lovili priključek, a so Nemci odbili vse njihove napade. Pri Nemcih je bil najboljši strelec kapetan Johannes Golla, ki je dosegel šest zadetkov, pri Srbih se je Lazar Kukić sedemkrat vpisal med strelce.

Nemci so za gol ugnali Srbe. Foto: Reuters

Hrvati do visoke zmage

Hrvaški rokometaši so v drugem poskusu prišli do prve zmage na prvenstvu. Proti Američanom so več kot upravičili vlogo favorita in prišli do visoke zmage s 40:22. Američani so stik z nasprotnikom držali le do izida 5:5, nato pa so Hrvati odgovorili z delnim izidom 7:0 in stvari postavili na svoje mesto. Na koncu so prednost le še poviševali in prišli do prvih dveh točk na prvenstvu. Z osmimi zadetki je bil prvi strelec Hrvaške Igor Karačić, pri Američanih je Gary Hines dosegel šest golov.

