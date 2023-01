Poljaki po visokem porazu povsem na tleh: To je bila slovenska lekcija

Slovenska zmaga nad Poljsko (32:23) dan po polomu močno odmeva tudi na Poljskem, kjer je domača javnost visok poraz označila za velik polom in katastrofo. Rokometaši so se drug za drugim po koncu tekme opravičevali svojim navijačem, ki se jih je v dvorani Spodek zbralo deset tisoč.

"To je bila slovenska lekcija rokometa. Med obema reprezentancama je bilo za več razredov razlike. Namesto rokometnega praznika je bila to slovenska budnica," so med drugim zapisali v enem izmed poljskih medijev in tako označili sobotni poraz njihove reprezentance proti Sloveniji. Ta je v soboto zares pometla z nasprotnikom in se veselila druge zmage na prvenstvu.

Poljaki so le nekaj prvih minut prvega polčasa držali stik s Slovenci. Nato je Slovenija stopila na plin in z izjemno predstavo povsem razorožila poljsko izbrano vrsto. V poljski ekipi nič ni šlo po načrtu − slabi učinkovitost in predvidljivost spredaj, luknje v obrambi, svojega dne niso imeli niti vratarji. Kapetan poljske izbrane vrste Piotr Chrapkowski je z eno besedo povzel poraz s Slovenijo, ko je po koncu dejal samo: "Nič."

Po besedah ​​Chrapkowskega se belo-rdeči niso mogli spopasti s pritiskom, ki so si ga naložili sami. Srečanje s Slovenijo je veljalo za najpomembnejšo tekmo v štiriletnem obdobju in najpomembnejšo v skupinskem delu prvenstva, ki odloča o marsičem. "Odigrali smo katastrofalno tekmo v vseh pogledih. Mislim, da nas je pritisk, ki smo si ga naložili, ubil. Slovenci so bili izjemni. Navijači so nam pomagali, a nam je šlo slabo, zelo slabo. In zato je rezultat tak, kot je. Žal nam je za to. Slovenci so igrali zelo pametno, mi pa ravno nasprotno," je dejal Chrapkowski.

Poljski mediji so še zapisali, da so bili rokometaši po porazu povsem uničeni. "Veliko razočaranje. Slovenci so odigrali popolno tekmo. Težko je verjeti, kako smo igrali, kakšno predstavo smo pokazali v svoji državi. Slovencem smo praktično brez boja prepustili zmago v domači dvorani," je dejal Arkadiusz Moryto.

"Ne znam pojasniti, kaj se je zgodilo. Rad bi se opravičil navijačem za to tekmo. Nimam besed," je po tekmi dejal Przemysław Krajewski. "Mislim, da smo bili psihološko dobro pripravljeni na to tekmo, ne vem pa, kaj se je zgodilo po tem. Težko mi je govoriti. Slovenija je bila veliko, veliko boljši tekmec in zasluženo je zmagala," pa je še dodal Krajewski.

Poljake v zadnjem krogu v ponedeljek ob 20.30 čaka za napredovanje in za tretje mesto še obračun s Savdsko Arabijo, že pred tem pa se bo ob 18.00 Slovenija pomerila s Francijo.

