Zorman po odmevni zmagi miri evforijo, a ...

Slovenski rokometaši so na svoji drugi tekmi svetovnega prvenstva navdušili. V nabito polni dvorani Spodek v Katovicah so z 32:23 (17:11) nadigrali Poljsko, ki ni bila kos razpoloženim Slovencem. "Ne potrebujemo zganjati evforije, a v tem trenutku glede na zadnje leto je to ena res velika zmaga in tudi dodaten motiv za naprej," je po tekmi med drugim dejal selektor Uroš Zorman, ki je s pripravo na tekmo in vodenjem skupaj s strokovnim štabom dosegel zadetek v polno.

Slovenska rokometna reprezentanca je z odliko položila svoj prvi pravi test na letošnjem svetovnem prvenstvu. Po uvodni zmagi nad Savdsko Arabijo so na obračunu s Poljsko navdušili z zares zrelo, odgovorno in pretkano predstavo, ob tem pa so utišali še okoli deset tisoč poljskih navijačev, ki so ob visokem vodstvu Slovencev v dvorani Spodek le nemo spremljali sijajno predstavo slovenskih fantov. Slovenci po drugi zmagi niso le potrdili svojega nastopa v glavnem delu tekmovanja v Krakovu, temveč so se pripeljali v položaj za uvrstitev v četrtfinale.

Odlično delo je opravil tudi strokovni štab na čelu s selektorjem Urošem Zormanom, ki je odgovoril na vse poskuse Poljakov, ki niso imeli rešitve za razigran slovenski napad in granitno obrambo. Ob tem je Zorman v pravih trenutkih na igrišče pošiljal razpoložene igralce, ki so rešetali poljsko mrežo.

Slovenci so prišli do velike zmage. Foto: Guliverimage

"Vsak igralec si želi pred deset tisoč navijačev in kot sem povedal že pred tekmo, je to lahko le še dodaten motiv za naše igralce, kar se je na koncu dokazalo tudi za resnično. Fantom lahko samo čestitam za takšno predstavo, res kapa dol. Odigrali so res vrhunsko tekmo, takšno predstavo gledati iz klopi je res velik užitek. Na koncu koncev takšnega moštva res ni težko voditi," je po tekmi dejal Zorman.

Pokazali pravo mero patriotizma in moštvenega duha

Slovenci po prigaranem vodstvu niso popustili v nobenem segmentu igre, temveč so svojo zalogo iz prvega dela v drugem polčasu le še povečevali. "Na začetku drugega polčasa smo se sicer spet malce lovili, imeli smo nekaj napadov, da bi še povišali vodstvo, a na koncu nam je uspelo. Ne potrebujemo zganjati evforije, a v tem trenutku glede na zadnje leto je to ena res velika zmaga in tudi dodaten motiv za naprej. Zdaj nas čaka Francija, tudi v to tekmo bomo šli maksimalno, z borbo in željo, kaj pa bo to prineslo pa bomo videli. Zagotovo bo prišel tudi kakšen poraz, a upam da ne bomo potem spet, da ne rečem kaj. Fantje so danes pokazali moštveni duh, ekipno igro in patriotizem in za to jim je treba čestitati, rezultat pa govori sam zase," je še sklenil slovenski selektor.

Blaž Janc je bil proglašen za igralca tekme. Foto: Guliverimage

Navdušenja ni skrival niti Blaž Janc, ki je dosegel pet zadetkov in bil tako kot na tekmi s Savdsko Arabijo prejel priznanje za najboljšega igralca tekme. "Ko je Uroš Zorman prevzel reprezentanco, sem dejal, da potrebujemo čas. Menim, da počasi prihaja ta čas. Danes smo premagali Poljake, ki so veljali za favorite. Pokazali smo neverjetno predstavo, a najbolj pomembno je, da se je v reprezentanco vrnila energija, znova je prisotna tudi želja po igranju za Slovenijo. Če bomo na vsaki naslednji tekmi imeli tovrsten pristop, potem bodo tudi izidi podobni kot na današnji proti Poljakom," je prepričan Janc.

Pomembnost ekipnega duha in energije je poudaril tudi Dean Bombač. "Najbolj sem srečen, da se je v našo igro vrnila borbenost in požrtvovalnost ter da si za vsako žogo pripravljen 'iti na glavo', soigralec pa pripravljen umreti za skupen cilj. Današnja zmaga je le refleksija vsega tega. Naš glavni cilj na naslednjih tekmah je, da se borimo in ostanemo skupaj, kakovost pa imamo," je dejal slovenski rokometaš, ki je po dodatnem počitku na tekmi s Savdsko Arabijo zaradi težav s hrbtom, proti Poljski dokazal svojo vrednost.

Granitna obramba

V drugem polčasu se je vratih Slovenije razigral tudi Jože Baznik, kar je bila samo še voda na mlin v slovenski igri. Zormanovi varovanci so v drugem polčasu še nadgradili svojo igro v obrambi, igra v napadu pa je imela rep in glavo.

Jože Baznik je v drugem polčasu opravil odlično delo v vratih Slovenije. Foto: Reuters

"Že od začetka priprav smo se pogovarjali, da moramo biti ekipa in da je obramba tista, ki dobiva prvenstva. Zaenkrat se tega držimo in planov, ki jih sestavlja selektor. Fantje ne popuščamo, kar se tudi vidi na terenu. Vsako tekmo damo vse, kar smo sposobni in do konca ne popuščamo. Na obeh tekmah smo ostali mirni, hladnokrvni, kar je tudi pomembna stvar. Za take tekme živiš, da jih igraš pred tako publiko, je vedno nekaj pomembnega, še posebej za reprezentanco," pa je po koncu srečanja za TV Slovenija dejal slovenski vratar.

Slovence po dnevu premora v ponedeljek ob 18. uri v skupini B čaka še obračun proti šestkratnim svetovnim prvakom iz Francije, ki so tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu med glavnimi kandidati za zlato odličje.

