Egipčani pospravili Hrvaško, svetovni prvaki napolnili mrežo Belgije

Dan po zmagi nad reprezentanco Savdske Arabije so imeli slovenski rokometaši na svetovnem prvenstvu, ki ga gostita Poljska in Švedska, prost dan, prvič pa so bile na delu reprezentance v skupinah E, F, G in H. Hrvaški rokometaši so uvodni tekmi SP doživeli hud poraz proti Egiptu (22:31), svetovni prvaki Danci pa so napolnili mrežo debitantke na svetovnih prvenstvih Belgije (43:28).

V skupini E v Katovicah je najprej Nemčija z 31:27 premagala Katar. Nemški reprezentant Juri Knorr je bil z osmimi goli najboljši na tekmi. Srbi so zanesljivo opravili z Alžirijo in zmagali s 36:27, pri čemer sta prednjačila Mijajlo Marsenić in Petar Dordić z devetimi oziroma osmimi zadetki.

V skupini F v Krakovu so Nizozemci najprej zlahka ugnali Argentino z 29:19, Kay Smits je bil s sedmimi goli najboljši strelec pri zmagovalcih in na tekmi. Norvežani so v tej skupini za 12 golov z 39:27 premagali Severno Makedonijo. Magnus Abelvik Rod in Sander Sagossen sta pri zmagovalcih zadela po šestkrat, Filip Taleski pa pri Makedoncih sedemkrat, poroča STA.

ZDA so v skupini G v Jönköpingu z 28:27 odpravile Maroko, Aboubakar Fofana je zmagoviti gol dosegel slabo minuto pred koncem, s šestimi zadetki pa je bil tudi najboljši strelec ekipe in obračuna. Na drugem obračunu skupine je Egipt proti Hrvaški vodil praktično celo tekmo, na koncu pa zmagal z 31:22. Mohsen Mahmud je za zmagovalce prispeval sedem golov, Marin Šipić je bil s petimi najboljši pri Hrvatih, ki so nasploh prvič na prvenstvih izgubili proti ekipi iz Afrike.

Brez zmagovalca sta se na uvodni tekmi skupine H v Malmöju razšla Bahrajn in Tunizija (27:27), Ahmed Fadhul je za Bahrajn prispeval deset golov, Issam Rzig pa osem za Tunizijo. Danci, ki branijo naslov, pa so povsem nadigrali Belgijo s 43:28. Mikkel Hansen je dosegel deset golov za Dance, Mathias Gidsel pa enega manj, še piše STA.

V soboto bo spet na delu Slovenija, ki je v skupini B uvodoma premagala Savdsko Arabijo, v 2. krogu pa jo čaka gostiteljica Poljska ob 20.30. V tej skupini bo pred tem še tekma Francije in Savdske Arabije.

Sicer pa bodo v soboto še tekme v skupinah A Španija - Čile, Črna gora - Iran, v C Švedska - Zelenortski otoki, Brazilija - Urugvaj ter v D Islandija - Madžarska in Portugalska - Južna Koreja.

