Črnogorski rokometni strokovnjak in pred leti tudi vrhunski rokometaš Veselin Vujović bo na svetovnem rokometnem prvenstvu, ki se je z obračunom Francije in Poljske začelo v sredo, svoj pečat poskušal pustiti kot selektor Irana. Nekdanji strateg Slovenije se bo že v skupinskem delu srečal z izbrano vrsto svoje domovine, v primeru napredovanja pa ga čaka tudi srečanje s Slovenijo, ki jo zdaj vodi Uroš Zorman.

61-letni Veselin Vujović je v pogovoru za hrvaški Sportklub dejal, da je reprezentanca Irana, ki jo vodi zadnjih devet mesecev, na prvenstvo prišla v vlogi popolnega avtsajderja.

"Predsedniku iranske zveze so bile prioriteta azijske igre, ki bi jih septembra morali izpeljati na Kitajskem, a so bile odpovedane. Po tem smo osvojili medaljo na islamskih igrah solidarnosti, za tem na pripravljalni tekmi premagali Maroko in Korejo in zdaj so ambicije kar naenkrat narasle. Zdaj mi vsi govorijo, da gremo premagat Čile, potem pa bomo videli, kaj bomo s Črno goro. Ljudje, ste vi normalni? Jaz nisem čarovnik," je v svojem značilnem slogu razlagal nekdanji selektor slovenske rokometne vrste, ki je v Sloveniji pustil velik pečat. Leta 2016 je slovenske rokometaše odpeljal na olimpijske igre v Riu de Janeiru, leto pozneje pa jih na svetovnem prvenstvu v Franciji vodil do bronaste medalje, kar je eden največjih uspehov slovenskega ekipnega športa.

V pripravah na svetovno prvenstvo je Iran izgubil proti Poljski, ki je zmagala z 32:27, in Belgiji, ki je bila boljša s 35:31, premagal pa je Maroko (29:28) in Južno Korejo (32:30).

Uganka za nasprotnika, a Vujović je prepričan o kakovosti

Rokometaši Irana, za katere je to šele drugi nastop na svetovnem prvenstvu (leta 2015 so pod vodstvom selektorja Boruta Mačka osvojili 21. mesto), so za večino reprezentanc na prvenstvu popolna uganka. Karizmatični 'Vujo' zagotavlja, da gre za kakovostno skupino igralcev.

"Na seznamu sem imel tudi Mousavija in Nosratija, ki sta igrala v Romuniji, in mlajšega brata Estekija, a jih zdaj ni z nami. Mousavi in Nosrati sta se poškodovala, Estekiju pa so se zaradi nekaj nespretnih izjav glede iranske politike vrata reprezentance samodejno zaprla. Tako sem ostal samo z enim igralcem iz Evrope, to je srednji zunanji (Pouya Norouzinejad, op. a.) iz druge nemške lige. Igral je za Schaffhausen, zanimiv igralec je. Vsi preostali so iz domače lige, a zagotavljam vam, da imam od tri do štiri igralce, za katere, o tem sem prepričan, se bodo zanimali evropski klubi."

Vujović je poudaril, da je reprezentanci Irana v fazi priprav primanjkovalo dobrih nasprotnikov iz držav zunaj Azije, je pa v tem našel tudi prednost. S svojimi igralci je lahko preživel precej več časa kot preostali selektorji na prvenstvu.

"Iranci so se ravnali po mojih načrtih. Ko sem organiziral priprave, so ustavili ligo, kar pa vseeno ni dovolj za očiten napredek. Tukaj sem devet mesecev, a z igralci ne delam vsakodnevno. Srečamo se na vsakih nekaj mesecev, kar je premalo," je opozoril.

Igralci potrebujejo več časa, ne manjka pa jim motivacije

Igralce je pohvalil kot delavne in disciplinirane. "S tega vidika nimam nobenih težav. Veliko so že osvojili, a ko se začne tekma, se mi zdi, kot da so pozabili vse, kar smo trenirali. Potrebujejo več časa. Dobro je to, da ne potrebujejo dodatne motivacije. Taki so že sami od sebe. Vedno so pripravljeni na boj, tudi na treningu. Lahkih golov ni. Imamo dobre vratarje in dobro obrambo. Kar zadeva napad, se bomo potrudili veliko teči in slediti današnjim trendom, čeprav moram reči, da sodobnega rokometa ne maram. Vse temelji na fizični moči, samo teci in zabijaj, kot v fliperju."

Iran se bo v skupini A, ki igra v Krakovu na Poljskem, pomeril s Španijo, Črno goro in reprezentanco Čila.

Prva tekma jih čaka že danes ob 18. uri (ob isti uri se bosta v Katovicah na Poljskem pomerili Slovenija in Savdska Arabija). Nasproti jim bo stala reprezentanca Čila, ki bo verjetno dober pokazatelj, v katero smer se lahko obrnejo ambicije Irana.

"Če zmagamo, smo praktično že v drugem krogu. Nismo kar neka reprezentanca. Proti Poljski smo vodili do 50. minute, premagali pa smo Maroko, ki je na prvenstvu Afrike izločil Tunizijo. Tudi Koreja je resna reprezentanca," se je Vujović dotaknil nasprotnikov.

"Tekma s Črno goro? Več ko razmišljam o njej, težje mi je."

A najtežje mu bo zagotovo na tekmi proti Črni gori, reprezentanci njegove domovine. "Kaj naj rečem? To bo zapleteno. Selektor (Zoran Roganović, op. a.) je moj prijatelj, moj učenec, treniral sem velik del njihovih reprezentantov, tudi veliko Vujovićev je v reprezentanci. Vsi so moji rojaki ... Bolj ko razmišljam o tej tekmi, težje mi je. Igralcem sem rekel, premagajmo Čile, da lahko potem v miru spremljam igro Španije in Črne gore. V primeru zmage bi v obračun s Črno goro, ki bi morala zmagati, vstopili brez pritiska."

Vujoviću se pogodba z iransko reprezentanco izteče po prvenstvu, a za zdaj še ni sprejel odločitve, ali bo rokometno zgodbo v Iranu nadaljeval ali ne. "Zveza mi ponuja pogodbo, celo možnost, da bi postal trener večjega kluba v Iranu, vendar nisem prepričan, da si tega želim. Država je, saj sami veste, pod sankcijami ZDA, Evropske unije in zaveznikov, že leta tako delujejo, kar je težava. Po drugi strani so ljudje prijazni, država pa je čudovita ter polna bogate zgodovine in kulture."

