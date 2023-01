Šok za Dance: 24 ur pred začetkom izvedel slabo novico

Danes se bo z obračunom med Poljsko in Francijo v Katovicah začelo svetovno prvenstvo v rokometu, ki ga bosta do 29. januarja gostili Poljska in Švedska. Tik pred začetkom prvenstva, kjer bo na posebno povabilo Mednarodne rokometne zveze nastopila tudi Slovenija, pa se s težavami ukvarjajo v taboru aktualnih svetovnih prvakov Dancev.

Samo 24 ur pred začetkom svetovnega prvenstva v rokometu je Mads Mensah Larsen, izjemni srednji zunanji pri Flensburgu in eden najboljših igralcev danske reprezentance, ki brani naslov svetovnega prvaka, izvedel, da je pozitiven na covid-19, zato ostaja doma.

"Seveda je zelo frustrirajoče, ker ne vem, ali bom lahko na prvenstvu igral od začetka. Še posebej zato, ker se korone ne v naši državi ne v državi gostiteljici prvenstva nima za kritično bolezen. Počutim se povsem zdrav," je Larsen potožil v izjavi za Dansko rokometno zvezo.

Med tre dage til VM er Mads Mensah Larsen testet positiv i den coronaprøve, som IHF kræver, at spillere og ledere får taget før mesterskabet. Derfor er han nu isoleret og afventer yderligere test, der endegyldigt afgør hans deltagelse i åbningskampen.https://t.co/z6zmg7XS8s — Dansk Håndbold Forbund (@dhf_haandbold) January 10, 2023

Mednarodna rokometna zveza (IHF) sicer zahteva, da se vsi igralci in selektorji 72 ur pred prihodom na Poljsko oz. Švedsko, ki skupaj gostita prvenstvo, testirajo na covid-19, testiranje pa bodo ponovili še po prvem krogu in nato še enkrat pred ključnim delom tekmovanja. Igralci in člani strokovnega štaba, ki bodo na testiranju pozitivni, bodo morali v petdnevno izolacijo, ekipi pa se bodo lahko pridružili po petih dneh z negativnim PCR-testom oziroma že prej, če je ta prej negativen.

Danski hat-trick?

Danska je naslov svetovne prvakinje v rokometu osvojila v letih 2019 in 2021 in če bi podvig ponovila tudi letos, bi bil to poseben rekord, saj še nobena reprezentanca naslova svetovne prvakinje ni osvojila trikrat zapored. Danska bo na prvenstvu igrala v skupini H, kjer se bo pomerila z reprezentancami Bahraina, Belgijo in Tunizije.

Na svetovnem prvenstvu bo s posebnim povabilom Mednarodne rokometne zveze nastopila tudi Slovenija, ki jo prva tekma čaka v četrtek proti Savdski Arabiji. Naslov svetovnega prvaka iz Egipta 2019 bo branila Danska. Tudi v slovenskem taboru imajo nekaj težav z okužbami s covid-19. Dva člana ekipe (igralec in član strokovnega štaba) sta za zdaj ostala doma.

