Slovenski rokometaši so se v zgodnjih popoldanskih urah odpravili na več kot 600 kilometrov dolgo pot proti Katovicam, kjer bodo Slovenci igrali tri tekme prvega dela turnirja. Na avtobusu, ki je reprezentanco popeljal na jubilejni deseti mundial, ni bilo krilnih rokometašev Tadeja Mazeja ter Tima Cokana, zunanjega igralca Grego Krečiča in tudi vratarja Klemna Ferlina, ta je tik pred zdajci sam odpovedal sodelovanje v reprezentanci.

Klemen Ferlin je iz osebnih razlogov zapustil priprave. Foto: Reuters

"O tem sam ne bi veliko razglabljal, to so osebni razlogi in to ni moja stvar. Nimam kaj dodati, sam se je tako odločil in za več informacij boste morali vprašati Klemna," je bil o odhodu slovenskega vratarja jedrnat Zorman. "Ni pa nam to nikakor uničilo načrtov. Kot poudarjamo že ves čas, je pomembno, da so v reprezentanci fantje, ki so tega željni. S tem, kaj in kako s številnimi če-ji, se mi res ne ljubi ukvarjati. V reprezentanci imamo 18 fantov, ki so željni dokazovanja, in to je tudi najpomembnejše," je še dodal slovenski selektor.

Selektor Uroš Zorman je določil 18 rokometašev, ki jih bo popeljal na letošnje svetovno prvenstvo.🇸🇮#miSlovenci pic.twitter.com/9fuWHvnk7I — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) January 10, 2023

Dva pozitivna testa na koronavirus

Zaradi strogih pravil IHF v povezavi s koronavirusom so morali vsi člani slovenske reprezentance v ponedeljek opraviti še test na koronavirus, ta je pokazal dva pozitivna primera v slovenski reprezentanci, po enega med igralci in enega med člani strokovnega štaba. "Zdaj poskušamo to reševati, je pa pri Mednarodni rokometni zvezi pravilo petih dni, torej se lahko igralec vrne v ekipo po petih dneh z negativnim PCR-testom oziroma že prej, če je ta prej negativen," je pojasnil direktor izbrane vrste Vid Kavtičnik, ki skupaj s preostalimi člani reprezentance ni vrgel puške v koruzo, da bi se preostala člana izbrane vrste lahko kmalu vrnila v reprezentanco.

Celotna reprezentanca je svoj pogled zdaj že povsem uperila proti svetovnemu prvenstvu, ki ga bosta med 11. in 29. januarjem gostili Poljska in Švedska. Tam bo Slovenija v skupini B tekmovanje začela v četrtek ob 18. uri proti Savdski Arabiji, 2. krog jo čaka v soboto ob 20.30 proti Poljski, 3. krog pa v ponedeljek ob 18.00 proti Franciji.

Slovenski rokometaši so pred prvenstvom odigrali dve pripravljalni tekmi, na prvi so v Ljutomeru izgubili z Madžarsko (27:28), na drugi pa so bili od slovenskih vzhodnih sosedov boljši z 32:29. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Po lanskem letu in zadnjih rezultatih reprezentance nimamo kaj vstopati na prvenstvo skozi velika vrata. Lahko vstopimo skozi stranska in izstopimo skozi glavna. Moramo pa biti ponižni, spoštovati vsakogar, a se hkrati zavedati, da smo sposobni. A nekaj lahko naredimo le, če smo enotni, borbeni in igramo drug za drugega. Moramo garati in gristi," je poudaril selektor, ki je poudaril, da so si vsi v reprezentanci enakovredni in imajo svoje mesto v ekipi. "Ko si označen za prvega, drugega, tretjega igralca, se drugače odzoveš. Na takšnem turnirju, kjer lahko igra 16 igralcev, je treba rotirati, deliti minutažo, a paziti na trenutno dobro formo, ker igralec z njo pride do več igre. Lahko rečem, da so fantje enakovredni, se počutijo del ekipe, s takšnimi lahko največ dobim," je prepričan Zorman.

Janc povsem pripravljen za igro

V slovenski izbrani vrsti bodo ogromno stavili na Blaža Janca, ta je sicer na prvi izmed dveh pripravljalnih tekem z Madžarsko prejel močan udarec v levo koleno, a je zdaj povsem pripravljen za vse napore. "Počutim se dobro. Mislim, da smo na obeh tekmah z Madžarsko pokazali nek nov obraz. Šli bomo tekmo za tekmo. Prepričan sem, da nam lahko uspe nekaj velikega, ob tem pa moramo dati res vse od sebe. Vsi se zavedamo, da ni lahkih nasprotnikov, a verjamem v ekipo in dober rezultat," je dejal Janc.

Glavni cilj Slovenije je tako preboj v glavni del tekmovanja. To jim prinaša eno od prvih treh mest v skupinskem delu, v tem primeru se bo nato med 18. in 22. januarjem v Krakovu pomerila s tremi najboljšimi izbranimi vrstami iz skupine A, kjer bodo nastopili Španija, Črna gora, Čile in Iran. Slovenija je doslej devetkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila v Franciji 2017, kjer je po zmagi nad Hrvaško osvojila tretje mesto, kar je bila tudi njena druga kolajna na velikih tekmovanjih po srebru na domačem evropskem prvenstvu 2004.

Preberite še: