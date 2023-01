Slovenci niso ponovili napake

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svoji drugi in hkrati zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom v Veliki Kaniži z 32:29 (13:13) ugnala Madžarsko in se ji tako oddolžila za četrtkov poraz v Ljutomeru. Slovenci bodo v torek odpotovali na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem na Švedskem in Poljskem. Zasedbo Uroša Zormana prva tekma čaka v četrtek v Katovicah proti Savdski Arabiji

Druga pripravljalna tekma na SP 2023 Sobota, 7. januar, Madžarska, Velika Kaniža:

Madžarska : Slovenija 29:32 (13:13)

Slatinek Jovičić, Vlah, Dolenec in Ovniček po 4 Madžarska: Szekely, Mikler, Sipos, Leimeter 1, Boka 1, Kovacsics 1, Ligetvari 1, Rosta 6 (1), Rodriguez 2, Banhidi 2, Szollosi, Bujdoso, Szita 1, Ancsin 5, Bodo 2, Lekai 6 (1), Hanusz 1. Slovenija: Baznik, Lesjak, Blagotinšek 2, Janc 1, Dolenec 4 (3), Cehte 3, Slatinek Jovičić 4, Kodrin 1, Žabić 1, Horžen 2, Mazej, Ovniček 4, Makuc 3, Kavčič 3, Krečič, Drobež, Cokan, Novak, Vlah 4 (1). Sedemmetrovke: Madžarska 4 (2), Slovenija 6 (4).

Izključitve: Madžarska 12, Slovenija 12 minut.

Rdeči karton: /.

Na današnji tekmi na Madžarskem je selektor Uroš Zorman v svoj kader uvrstil tudi tri nove igralce, ki so počivali v Ljutomeru. To so vratar Jože Baznik, krilni igralec Staš Slatinek Jovičić in zunanji igralec Aleks Kavčič, medtem ko je Peter Šiško zaradi težav z desnim kolenom ni več med kandidati za nastop na SP. Zaradi težav z lažjimi poškodbami in boleznimi, med drugim nista igrala Dean Bombač in Borut Mačkovšek, pa je reprezentanci na pomoč tokrat priskočil Jernej Drobež.

Tako kot na srečanju v Ljutomeru se je kot prvi za Slovenijo med strelce na začetku druge minute vpisal kapetan Jure Dolenec, ki je Slovenijo s sedemmetrovko popeljal v vodstvo. Ob njem so v začetni postavi srečanje v napadu odprli še Blaž Janc, ki je tako po četrtkovem močnem udarcem že nared za igro, Rok Ovniček, Stefan Žabić, Tilen Kodrin, Aleks Vlah in v vratih Baznik.

Za razliko od prve tekme, na kateri so Slovenci kaj hitro povzeli pobudo, sta se tokrat tekmeca večino prvega dela prvega polčasa izmenjevala v vodstvu, nato pa so na plin stopili gostitelji, ki so v 15. minuti po delnem izidu 3:0 pobegnili na 7:4, kar je bil prvi alarm za selektorja Zormana, ki je ukrepal z minuto odmora. Slovenski strelski post je nato vendarle prekinil Slatinek Jovičić, za 6:7 pa je nato zadel še Ovniček. Slovenci so nato ob koncu 20. minute po zadetku Vlaha prišli do izenačenja na 9:9. S poravnanim izidom (13:13) pa se je končalo tudi prvih trideset minut.

22-letni Staš Slatinek Jovičić je v prvem polčasu dobro unovčil ponujeno priložnost. Foto: Rokometna zveza Slovenije

V prvem polčasu sta bila s po tremi zadetki pri Sloveniji najučinkovitejša Slatinek Jovičić in Dolenec, Blagotinšek je dosegel dva gola, Baznik pa se je podpisal pod pet obramb.

Madžari še drugič pobegnili, a so Slovenci vrnili udarec

Madžari so na začetku drugega polčasa znova pobegnili, ob izenačenju na 14:14 so tako kot v prvem polčasu z delnim rezultatom 3:0 napravili vidnejšo razliko, a so Slovenci tudi tokrat vrnili udarec. Po nekaj uspešnih obrambah Baznika, ki je med drugim obranil tudi strel s sedmih metrov, je na polovici drugega polčasa na 22:22 iz polprotinapada izenačil Makuc, dobre tri minute kasneje pa je za vodstvo Slovenije zadel Vlah. Zatem so slovenski rokometaši nadaljevali v podobnem ritmu in dobrih deset minut pred koncem po novem uspešnem zaključku Makuca prvič na srečanju povedli z dvema zadetkoma prednosti (25:23). Od zaostanka z 22:23 so Slovenci odgovorili z delnim izidom 4:0, Madžari pa v tem času niso zadeli skoraj sedem minut.

Reprezentanca se na svetovno prvenstvo odpravlja z lepo zmago. Kljub okrnjeni zasedbi je v Veliki Kaniži ugnala Madžarsko! Bravo, fantje!👏🇸🇮#miSlovenci pic.twitter.com/MXo47uqymf — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) January 7, 2023

Gostitelji so nato v 53. minuti znižali na 25:26, a slovenski rokometaši v končnici niso ponovili napake iz Ljutomera, kjer so Madžari v zadnjih minutah prišli do preobrata. Z dvema goloma Nejca Cehteta ter Vlaha in Slatinek-Jovičića so si tri minute pred koncem priigrali prednost štirih golov (30:26), s preudarno igro pa so tokrat tekmo brez večjih pretresov pripeljali v svojo korist. Na koncu so zmagali z 32:29.

V slovenski izbrani vrsti so bili na koncu po štirikrat uspešni Slatinek Jovičić, Vlah, Dolenec in Ovniček, po tri zadetke so prispevali Cehte, Makuc in Kavčič. Baznik je zbral deset obramb.

"Madžarom smo se oddolžili za poraz v Ljutomeru. Že na prvi medsebojni tekmi smo jih imeli pod nadzorom, a nas je pokopala porazna končnica. Na današnji tekmi smo bili bolj sproščeni, igrali smo tudi z višjim tempom in lažje prihajali do zadetkov. Tehtnico smo nagnili na našo stran v zadnjih petnajstih minutah, današnja zmaga pa je lepa popotnica pred odhodom na svetovno prvenstvo," je po današnji zmagi dejal Ovniček.

V četrtek bo šlo zares

Slovenija se bo v prvem delu svetovnega prvenstva v skupini B v Katovicah pomerila s Francijo, Poljsko in Savdsko Arabijo, napredovanje v glavni del tekmovanja pa si bodo izborile tri izbrane vrste. Prva tekma Slovenijo čaka 12. januarja proti Savdski Arabiji. Zorman bo dokončen seznam potnikov za svetovno prvenstvo med 11. in 29. januarjem najverjetneje sporočil v ponedeljek.

Preberite še: