Slovenski selektor po dramatičnem porazu ni skrival jeze #video

"Nisem razočaran, ker je na koncu koncev to le pripravljalna tekma, a sem jezen zaradi nekaterih igralcev, ki imajo kakovost in bi morali to na tej tekmi pokazati in odigrati na drugačen način," je po porazu slovenske rokometne izbrane vrste proti Madžarski (27:28) med drugim dejal slovenski selektor Uroš Zorman, ki se zaveda, da Slovence do odhoda na Poljsko na svetovno prvenstvo čaka še kar nekaj dela.

Slovenska izbrana vrsta je v četrtek v Ljutomeru pred 750 navijači pokazala več različnih obrazov. Po zadovoljivem prvem polčasu, ki so ga Slovenci dobili s 17:13, je sledil mrk v začetku drugega dela, ki ga je pošteno prevetrila tudi vroča kri na igrišču v sredini drugega dela, po kateri Slovenija po izključitvi Blaža Blagotinška in nato še Stefana Žabića ni več našla pravega žara in odgovora na igro robustnih Madžarov.

Čeprav so Slovenci vodili praktično celotno tekmo, so Madžari, ki so pred tem vodili le pri izidu z 2:1, na koncu pripravili preobrat: v zadnjih sekundah je gol za zmago dosegel Richard Bodo, ki je v zadnjih minutah izkoriščal odsotnost slovenskega centralnega bloka. "Pozitivna stvar je bila to, da so fantje, ko se je pojavilo nekaj iskric, stopili skupaj. Tudi to je pomemben del moštvenega duha. Je pa res, da smo po tistem dogajanju izgubili centralnega branilca, tudi naš blok zato ni bil več tako močan, po izključitvi Žabića pa nismo bili več tako suvereni," je po koncu povedal selektor Uroš Zorman.

Zorman: Jezen sem

"Nisem razočaran, sem pa jezen. Razočaran bi bil, če bi bila to neka katastrofa. Sem pa jezen, sploh ker smo prvi polčas ves čas nadzorovali dogajanje, odigrali smo zelo dobro, za tak trenutek med pripravami kar nekoliko presenetljivo. Jezen sem predvsem zaradi prvih osmih minut drugega polčasa, ko nikakor nismo mogli zadeti, nikakor nismo našli ritma. Potem smo z nekaj rotacijami spet dvignili raven igre, a je na koncu spet sledil padec," je dejal prvi mož slovenske izbrane vrste.

Slovenski selektor je na obračunu z Madžarsko veliko menjal in poskušal z različnimi kombinacijami. "Kot že ves čas poudarjam, ne moremo vseh 60 minut igrati z isto postavo, ker imamo vsaj na papirju enakovredne igralce, a na tej tekmi se to ni pokazalo. Na koncu smo se na igrišču samo vrteli okoli njihove obrambe, nismo konkretno napadli. Še ko smo imeli priložnost, smo jim podali žoge. Tako kot smo agresivni v obrambi, moramo biti agresivni tudi v napadu, želeti si moramo zadetek," je poudaril Zorman.

Slovenci se bodo v soboto še enkrat pomerili z Madžarsko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kljub porazu pa so v slovenskem taboru z določenimi vidiki igre lahko zadovoljni. "Mislim, da lahko veliko črpamo iz prvega polčasa, saj smo od starta gradili rezultat in prednost, v drugem polčasu pa smo, namesto da bi nadaljevali v tem ritmu, padli. Nisem razočaran, ker je na koncu koncev to le pripravljalna tekma, a sem jezen zaradi nekaterih igralcev, ki imajo kakovost in bi morali to na tej tekmi pokazati in odigrati na drugačen način," je dejal slovenski strateg.

Za nekaj preplaha je ob koncu prvega polčasa poskrbel Blaž Janc, ki je po eni izmed akcij obležal na parketu, ob spremstvu fizioterapevtske službe zapustil igrišče, nato pa do konca obračuna ni več stopil na parket. "Blaž je prejel močan udarec, a na srečo je vse v redu," je veselo novico o stanju enega izmed pomembnejših členov reprezentance sporočil selektor.

Slovenci so bili po porazu razočarani. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zorman se je že pred četrtkovo tekmo odločil, da se od reprezentance poslavlja Peter Šiško. Na prvenstvo bo potovalo 18 rokometašev, slovenski štab pa bo doma pustil še enega izmed vratarjev ter dva igralca. Na tribuni so tokrat ostali Jože Baznik, Staš Slatinek Jovičić in Aleks Kavčič, ki bodo priložnost skoraj zagotovo dobili v soboto na drugi tekmi z Madžarsko v Veliki Kaniži. To bo hkrati tudi zadnja pripravljalna tekma Slovenije pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki ga bosta od 11. do 29. januarja gostili Poljska in Švedska.

"Odločitev bi bila še veliko težja, če bi vsi igrali odlično, tako pa se, iskreno, na koncu nekdo izloči sam. Ta predstava zagotovo ni naš maksimum, ne moremo govoriti o superlativih, a za prvo tekmo, glede na to, da smo skupaj šele tri dni, je bilo to zadovoljivo. Je pa treba tudi poudariti, da je Madžarska povsem drugačna ekipa kot mi, da so veliko močnejši in večji. Da smo izgubili, smo si krivi povsem sami, vse smo imeli v svojih rokah," je še dejal Ljubljančan na slovenski klopi.

"Tudi drugo tekmo bomo krenili na zmago, določeno priložnost bomo dali še drugim rokometašem ne glede na rezultat, tako kot smo to storili na tem prvem obračunu. Glede na videno nas čaka še veliko veliko dela. Časa žal ni veliko, a tako pač je," je še sklenil slovenski selektor.

