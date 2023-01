Pretep, iz katerega so potegnili marsikaj pozitivnega

Slovensko reprezentanco pred odhodom na svetovno prvenstvo čaka še ena pripravljalna tekma, na kateri se bo v soboto še enkrat pomerila z Madžarsko, ki je v četrtek Slovencem po preobratu prizadejala poraz z 28:27. Med glavnimi in pomembnejšimi členi slovenske izbrane vrste sta bila v četrtek Aleks Vlah, ki je bil s sedmimi goli prvi strelec Slovenije, in Urban Lesjak, ki je z nekaj blestečimi obrambami v obup spravljal madžarski napad.

Slovenska rokometna izbrana vrsta po četrtkovem porazu z Madžarsko nadaljuje priprave na svetovno prvenstvo, ki se bo za Slovenijo na Poljskem začelo 12. januarja, ko se bo v Katovicah pomerila s Savdsko Arabijo. Slovenci se bodo na pot podali dva dni pred tem, v soboto pa jih v Veliki Kaniži čaka drugi in hkrati tudi zadnji preizkus pred jubilejnim desetim nastopom na mundialu.

Selektor Uroš Zorman bo pred odhodom na Poljsko določil tudi dokončnih 18 potnikov na veliko tekmovanje. Med vidnejšimi člani slovenske izbrane vrste sta bila v četrtek zagotovo Aleks Vlah in Urban Lesjak. Član Celja je po prihodu v igro močno poživil Zormanovo četo, s sedmimi goli pa je bil glavno slovensko orožje. Lesjak pa je z izjemnimi obrambami napovedal kandidaturo za mesto prvega vratarja slovenske izbrane vrste. Kljub temu to na koncu ni bilo dovolj za slovenski uspeh, saj je Madžarska po golu v zadnjih sekundah tekme slavila z 28:27.

Aleks Vlah je dosegel sedem golov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Morali bomo popraviti napake, saj se v končnicah dobivajo tekme, in te prelomne trenutke moramo začeti obračati v svojo korist. Selektor je bil po porazu razumljivo jezen, a povedal je tisto, kar je bilo res. Do nekje 50. minute smo prikazali dobro predstavo in lepo igro, a samo z lepo igro se tekme ne dobivajo. V obrambi moramo biti še bolj agresivni, v napadu pa še bolj odločni. Čeprav je bila to le pripravljalna tekma, je to zame tekma kot vsaka druga, zato sem po tem porazu res razočaran. Ne glede na to, ali gre za igrico na treningu, tekmo ali igranje kart, želim vedno zmagati, in enako tudi moji soigralci," je po koncu dejal Vlah.

Pretep, ki je še zedinil ekipni duh

Po tekmi je močno odmeval tudi pretep, ki se je zgodil na polovici drugega polčasa, ob katerem so v bran soigralcem na pomoč priskočili tudi vsi soigralci s klopi. "Ob tem sporu in pretepu smo vsi stopili skupaj, čeprav ni bilo lepo videti, pa je to vsekakor za ekipo dobro, saj vemo, da stojimo drug za drugim. Za to drugo tekmo se bomo še bolje pripravili in šli še močneje v tekmo," je napovedal Vlah.

"Mi brez borbenosti ne moremo biti prepoznavna reprezentanca," je prepričan Lesjak. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

S tem se je strinjal tudi Lejsak. "Moramo se boriti drug za drugega, Slovenija brez tega ne more biti konkurenčna svetovnim velesilam, in to smo danes pokazali. Poskusili smo veliko različnih stvari, privoščili smo si preveč napak, pokazale so se nekatere naše slabosti, a imamo čas, da do prvenstva to še popravimo. Mi brez borbenosti ne moremo biti prepoznavna reprezentanca. Imamo nekaj kakovosti, a tisto, kar nam manjka, bomo nadoknadili z borbenostjo. Želimo si biti močna, kompaktna ekipa, ki se bori za vsako žogo. Zadovoljen bi bil, če bi nam uspelo zmagati. Sem pa vesel, da smo v teh dneh med božičem in novim letom dobro trenirali, da smo na pravi poti, zdaj pa moramo to le še dvigniti," je prepričan izkušeni slovenski vratar.

Pozitivni vidiki poraza

Kljub porazu pa sta dva izmed glavnih slovenskih akterjev videla nekaj pozitivnih vidikov srečanja. "Počasi se na treningu delijo vloge, da bo vsak v ekipi vedel, zakaj je tu in kaj bo prispeval k ekipi. Imamo še nekaj dni, da izpilimo podrobnosti, da bo potem vsak na igrišču svojo vlogo opravil brezhibno in s pravo mero samozavesti. V reprezentanci se nikakor ne delimo na stare in mlade, to nikoli ni bila težava, vedno gremo složno, z roko v roki, drug ob drugem," je dejal Lesjak.

Slovenci bodo v torek odpotovali na Poljsko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Pred tekmo smo rekli, da se ne bomo obremenjevali z rezultatom, želeli smo le prenesti igro s treningov na tekmo in jo še dvigniti. Mislim, da nam je to do končnice tekme res dobro uspevalo, tako da imamo nekaj pozitivnih stvari, iz katerih lahko črpamo za naprej," pa je soigralca dopolnil Vlah.

Slovenci bodo zdaj poskušali čim bolje izkoristiti še zadnje dni pred začetkom svetovnega prvenstva, na katerem jih v prvem delu čakajo srečanja s Savdsko Arabijo, Poljsko in Francijo. "Moje osebne želje so vedno visoke, ne glede na to, ali gre za klub ali reprezentanco, na vsaki tekmi želim zmagati. Moramo upravičiti to posebno povabilo, ki smo ga dobili za prvenstvo, iti res tekmo po tekmo in pokazati ter dokazati, zakaj smo na prvenstvu," je še sklenil četrtkov najboljši slovenski strelec.

