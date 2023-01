Suverena zmaga Slovencev za uvod v svetovno prvenstvo

Slovenska rokometna reprezentanca je zanesljivo dobila svojo prvo tekmo na letošnjem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. Slovenci so v dvorani Spodek v Katovicah s 33:19 (16:8) suvereno ugnali Savdsko Arabijo. Zasedbo Uroša Zormana po današnjem obračunu v soboto čaka obračun z gostitelji Poljaki, dva dni kasneje pa še zadnja tekma v skupini B proti Francozom.

SP v rokometu 2023, skupina B, 1. krog:

Savdska Arabija : Slovenija 19:33 (8:16) Dvorana Spodek, gledalcev 1.371, sodnika: Erdogan in Özdeniz (oba Turčija). Slovenija: Baznik, Lesjak, Blagotinšek, Janc 6, Dolenec 4 (1), Cehte, Slatinek Jovičić 3, Kodrin 4, Žabić, Horžen, Ovniček 6, Makuc 2, Kavčič 2, Mačkovšek, Novak 2, Vlah 4 (1), Cehte. Savdska Arabija: Mohamed, Moh. Salem, A. Abas 1, Tarouti, Janabi 2, Quraiš 2, Hamad 1, Abdulali 1, Almuwalad 4, Ma. Salem 3 (3), Hulaili, M. Abas, Moj 2, Salem 1, Turaiki 2, Alma, Almohsin.

Sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Savdska Arabija 5 (3).

Izključitve: Slovenija 8, Savdska Arabija 8 minut.

Rdeči karton: Salem (55.).

Slovenska izbrana vrsta je suvereno odprla nastope na jubilejnem desetem svetovnem prvenstvu. Slovenci so bili od prve do zadnje minute kljub nekaj slabšim minutam v drugem polčasu ves čas vsaj za dva razreda boljši nasprotnik od Savdske Arabije, ki tako tudi po tretji medsebojni tekmi s Slovenijo ostaja brez uspeha.

Selektor Uroš Zorman, ki je Slovenijo vodil na svoji prvi tekmi na velikem tekmovanju, je pred tekmo odločil, da bosta na prvi tekmi srečanje s tribune spremljala Gašper Horvat in Dean Bombač, ki ima nekaj težav s hrbtom. Prvi mož slovenske reprezentance je v uvodno postavo uvrstil vratarja Urbana Lesjaka, krilna igralca Blaža Janca in Tilna Kodrina, krožnega napadalca Blaža Blagotinška ter zunanje igralce Jureta Dolenca, Roka Ovnička in Aleksa Vlaha, zadnjega je v obrambi menjal Borut Mačkovšek.

Kot prvi se je tudi pred nekaj slovenskimi navijači v dvorani Spodek v Katovicah med strelce vpisal Ovniček. Po nekaj zapravljenih priložnosti na obeh straneh so Savdijci v četrti minuti poravnali na 1:1, zatem pa je Slovenijo ekspresno v novo vodstvo popeljal Janc. 26-letni krilni igralec je ob koncu šeste minute po uspešnih obrambah Slovencev zadel tudi za prvo vodstvo s +3 (4:1).

Rok Ovniček je dosegel prvi slovenski gol na tem svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Tudi v nadaljevanju prvega polčasa je bila zasedba Uroša Zormana ves čas vsaj korak pred tekmeci, ki so bili brez idej v napadu in brez rešitev v obrambi. V 13. minuti je tako za vodstvo Slovenije z 9:3 s sedmih metrov zadel kapetan Dolenec. Gledalci in navijači na Poljskem so tudi zatem spremljali enosmerni promet, slovenski selektor je že v prvem polčasu zamenjal celotno slovensko postavo, tako da je priložnost dočakalo kar nekaj debitantov na velikih tekmovanjih.

Dobrih pet minut pred koncem je delnem izidu 5:0 za prvo dvomestno prednost Slovencev iz protinapada zadel Domen Novak (15:5), ob koncu prvega polčasa pa so slovenski rokometaši vodili s 16:8. V prvih tridesetih minutah je bil v slovenski reprezentanci s štirimi zadetki najučinkovitejši Vlah, Dolenec je dodal tri gole. V prvem polčasu je Zorman na parket poslal kar 14 od 16 slovenskih rokometašev.

Blaž Janc je bil s šestimi zadetki razglašen za igralca tekme. Foto: Guliverimage

Zaspan vstop v drugi polčas

Slovenci so v drugih trideset minut vstopili nekoliko bolj ležerno, po nekaj zapravljenih priložnostih so Savdijci zaostanek znižali na 12:19, z videnim pa ni bil zadovoljen selektor Zorman, ki je v osmi minuti nadaljevanja ukrepal z minuto odmora. A tudi zatem slovenska igra v napadu nikakor ni stekla, vendar je bil na slovensko srečo na drugi strani nekajkrat v vratih uspešen Lesjak, ki ni dovolil, da bi Savdijci resneje ogrozili slovensko prednost. Ti so se približali največ na šest golov zaostanka, na krilih Lesjakovih obramb pa je nato Slovencem vendarle znova steklo tudi v napadu. V 17. minuti drugega polčasa je Janc iz protinapada zadel za novo dvomestno prednost (24:14).

Urban Lesjak je v drugem polčasu zaklenil vrata. Foto: Guliverimage

Slovenski rokometaši so nato spet leteli po igrišču, prednost pa je rasla iz napada v napad. Slovenci so po zadetku Aleksa Kavčiča v zadnji minuti povedli s 33:19, kar je bil tudi končni izid srečanja, hkrati pa tudi najvišja prednost Slovencev, ki so tako na svoj račun prejeli prvi dve točki.

V slovenski izbrani vrsti je zaigralo vseh 16 rokometašev, s šestimi goli sta bila najučinkovitejša Ovniček in Janc, ki je bil ob tem tudi razglašen za igralca tekme. Dolenec in Vlah sta srečanje končala pri štirih zadetkih, Staš Slatinek Jovičić, Novak in Kodrin pa so bili uspešni po trikrat.

Po uvodnem krogu skupine B sta na vrhu lestvice Slovenija in Francija z dvema točkama, Poljska in Savdska Arabija pa sta brez njih. Slovenijo po dnevu premora v soboto (20.30) čakajo na letošnjem turnirju izjemno ambiciozni Poljaki, v ponedeljek pa še rokometni silaki iz Francije (18.00).

Slovenija : Savdska Arabija, foto: Guliverimage:

Slovenski rokometaši so se tako povsem približali prvemu cilju slovenske izbrane vrste na letošnjem mundialu, ki je preboj v drugi del tekmovanja. Z zanesljivo osvojenima točkama na današnji tekmi so si praktično že izborili nastop v glavnem delu v Krakovu, kjer jih čakajo najboljši trije iz skupine A. V njej nastopajo Španija, Črna gora, Čile in Iran. V tej skupini je danes Iran, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović, s 25:24 (13:11) ugnal Čile.

